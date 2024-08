Vil du have flere orgasmer? Her er opskriften på, hvordan du får dem

Indholdet er sponsoreret af Durex

Kvinder får ikke nok orgasmer. Det er et faktum og et rimelig skræmmende et. Et studie lavet af Durex viste at 81% af kvinder ikke får orgasme, hver gang de har sex.

Hvorfor er det så svært? En af grundene er åbenbart, at vi simpelthen ikke ved hvordan. Folk lærer ikke om orgasmer i skolen. Vi har aldrig lært, hvordan man faktisk nyder sex, men kun hørt om de negative konsekvenser og måske lidt om den overordnede mekanik. For det meste er vores seksualitet undertrykket. Der florerede endda den misforståelse i gamle dage, at kvinder ganske enkelt ikke kunne få orgasmer. Men vi er blevet meget klogere i dag, og nu er det almen viden, at kvinder godt kan få dem. De skal bare lære hvordan.

Så pige til pige – her er en guide, der får dig på rette kurs, så du kan joine de 19% af piger derude, der får orgasme. Eller endnu bedre – at ændre statistikken for altid.

Her er nogle skridt, du selv kan tage, som hjælper dig på vej:

Du skal vide, hvad du tænder på

Det lyder måske åbenlyst, men det er tit noget, der bliver overset. Ved du, hvad du virkelig tænder på? Hvis du blev bedt om at beskrive din ultimative sexfantasi, ville du så kunne gøre det?

Hvis du ikke er helt sikker på, hvad du er til, og du bare tænker ‘bare et eller andet’, så er det på tide at lave lidt research. Find den rigtige pornohjemmeside til din smag (der er millioner), og udforsk hvad der virker for dig. Prøv lidt af hvert – du finder hurtigt ud af, hvad du er til, og hvad du helt klart ikke er til. Hvis du ikke kan rumme porno, så prøv erotiske noveller eller andet litteratur online.

Når du har fundet frem til din fantasi, så hold fast i den. Du kan bruge den, når du har svært ved at komme i den rette stemning.

Onaner mere

Onani har et dårligt ry. For nogle er det et tabu, og det skal det ikke være. Hvis du ikke er komfortabel med at røre ved din egen krop, så bliver du det heller aldrig, hvis andre gør det. Så lav en date med dig selv, køb en lækker glidecreme eller vibrator eller find noget god porno og sæt i gang. Onani hjælper dig til at forstå din egen krop bedre, og til at mærke hvad den kan lide. Vær opmærksom mens du er i gang; hvad reagerer den på? Så snart du har opdaget dette, kan du bruge din nye viden, når du har sex med din partner. For når alt kommer til alt, hvordan kan du forvente af din partner, at han ved, hvad du kan lide, hvis ikke du selv gør det?

Råd: Lær din vagina at kende.

Gå i seng med mennesker du faktisk kan lide

Det lyder indlysende, men undersøgelser viser, at du har mindre chance for at opnå klimaks med tilfældige hookups. Så hvis du vil have en orgasme, så gør det med én du har følelser for (lettere sagt end gjort, det ved jeg). For de fleste kvinder er sex en emotionel, mere end en fysisk, ting. Det er derfor ofte afgørende at gå i seng med en partner, man har følelser for, hvis man vil opnå orgasme. Yderligere øger det chancen for orgasme, hvis du føler dig tryg og sikker og ved, at du kan lide ham og han dig.

Råd: Gå i seng med folk som betyder noget for dig.

Og her er et par råd, som du kan bruge sammen med din partner:

Gå ikke i gang hvis du ikke føler dig tryg

Hvis du ikke føler dig tryg, vil du have svært ved at opnå orgasme. Det er en standardregel for kvinder på hele kloden. At føle sig tryg, sikker, værdsat og forstået er altafgørende. Hvad har du brug for, for at føle dig komfortabel? Nogle mennesker skal bruge musik, noget god glidecreme eller et tomt hus. Hvis du er genert for at vise dig for meget frem, så sluk lyset. Forsøg at lade være med at tænke på, hvordan din mave ser ud. Din partner er ligeglad.

Råd: Slap af og forbered dig grundigt.

Timing er også vigtigt

En god regel til kvinder, der kæmper med at opnå orgasme: Lad være med at dyrke sex, lige inden du skal sove, er mest træt, og sikkert kigger ekstra meget på uret. Man kan ikke fremskynde en orgasme, så hvis det er nødvendigt, planlæg den. Der er ikke noget usexet over at planlægge sex. Forbered en længere session en stille lørdag eftermiddag, når du har tid, hvor der ikke er noget, der distraherer, og hvor du ikke er træt. Husk ikke at presse dig selv.

Råd: Jo færre undskyldninger du har, desto bedre.

Spring ikke over forspil

En anden og alment kendt en: Forspil. Gør det. Det tager et stykke tid for en kvinde, at få kroppen op på samme niveau som sindet. Hendes krop “ankommer” altid lidt senere til festen. Derfor er forspil et must. For virkelig at lære at sætte pris på forspil, så prøv at gøre det uden efterfølgende sex. Det vil gøre, at I begge fokuserer på hinandens nydelser, og ikke ender op med at skynde jer til den store finale, før i begge er klar.

Råd: Skynd jer ikke i gang med sexen.

Brug dine ord

Kommunikation er virkelig vigtig, når det kommer til at opnå orgasme. Hvis du fx. ikke ved, hvad der føles godt for dig, når du bruger din egen hånd, så kommer andre heller aldrig til at vide, hvad der virker, når de brugere deres. Fortæl ham det. Hvis du ligger der, og tænker: “Jeg ville ønske han…”, så fortæl ham det. Hvis du har svært ved at få det sagt med ord, så puf ham i den rigtige retning, eller tag hans hånd, og placer den der, hvor du gerne vil have, at den skal være. Er du bange for at støde ham og indikere hans manglende evner, så bare tænk på hvor glad han bliver, hvis du får en orgasme på grund af ham. Lad være med at tænke på hans ego – han skal nok overleve. Grib godnat-snakken, og brug den som en mulighed for, at tale om sex åbent og ærligt. Spørg ham hvad han kan lide, og fortæl ham, hvad du selv holder af. I er jo et team, når det kommer til stykket.

Råd: Tal, tal, tal (eller vis).

Udlev dine fantasier

Kan du huske den fantasi, vi talte om tidligere? Prøv den. Du lever kun en gang, og livet er for kort til uprøvede drømme. Hvis det kræver et kostume, så køb det. Hvis det kræver et specifikt sted, så planlæg det. Alt med måde, men det meste er muligt. Selv hvis din partner ikke deler samme fantasi, så er han uden tvivl klar på at prøve ting af, hvis det gør dig glad.

Råd: Udlev drømmen.

Legetøj legetøj legetøj

Besøg en sexshop, eller shop online, og køb lidt ekstra udstyr til samlingen. Du skal ikke være flov over, at bruge dem eller have brug for dem. Hvis du er til dildoer eller håndjern, så bare spring ud i det – vær ikke genert! Hvis du virkelig vil højne risikoen for en orgasme (og jeg mener med 8/10 succesrate), så introducer Durex Intense Orgasmic Gel til din samling. Denne glidecreme som skal masseres på klitoris under forspil, er designet til at frembringe mere intense orgasmer, ved at intensivere sensitiviteten i de intime områder. Denne lille lilla flaske, er et stort skridt mod en orgasme.

Råd: En god håndværker skal bruge værktøj.

Stimuler mere end på blot et enkelt sted

Lær at være kreativ. Der er masser af steder på kroppen, udover de mest åbenlyse, du kan involvere i sex. Og hey – du kan godt blive overrasket over reaktionen. Prøv klitoris, G-punktet, vagina, anus og brysterne (de kan også godt lide opmærksomhed!). Spice det op ved at prøve at stimulere flere punkter ad gangen. Mange kvinder opnår orgasme ved at stimulere klitoris og skeden samtidig, så det kunne måske også være noget for dig. Det kan endda lede til flere forskellige slags orgasmer. Der er uendelige muligheder!

Råd: Spice det op!

Kvinder, her er historiens morale: Øvelse gør mester. Rom blev ikke bygget på en dag, så giv jer selv tid til at lære jer selv at kende, og hjælp jeres partnere med at lære jer bedre at kende også. Til syvende og sidst; lad være med at lægge pres på jer selv, men leg og hav det sjovt – det er ikke meningen, at sex skal være alvorligt. Før eller siden skal du nok få den orgasme, du hungrer efter. Nyd det.