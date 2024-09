Folk fortalte os om deres absolut værste oplevelser med stoffer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

Stoffer er fantastiske, når alt går efter planen. Men en udvidet bevidsthed kan også gøre det sværere at håndtere situationen, når lortet pludselig brænder på. I de situationer er der intet, der slår et klart hovede.

Jeg spurgte folk om deres værste oplevelser med stoffer – ikke bare historier om at blive for skæv, men også historier om de gange, hvor livet pludselig sparkede dem derud, hvor de næsten ikke kunne bunde, og de næsten ikke kunne overskue det, fordi de var for skæve. Deres svar overgår alt det, du nogensinde vil kunne grave frem på Sundhedsstyrelsens Stofinfo hjælpeportal.

Da jeg vågnede, var mine læber fuldstændigt Deforme

“Jeg tog engang MDMA og glemte at tage min bøjle på den nat. Jeg endte med at sutte på mine læber hele natten, i så ekstrem en grad, at de var helt groteskt deforme, da jeg vågnede. Det lignede, at jeg lige havde fået en sortbørs-kollagenindsprøjtning i en eller anden skummel gyde. Jeg skulle flyve til Danmark om morgenen, og mine læber var stadig så opsvulmede, da jeg ankom til lufthavnen, at jeg blev hevet til side af sikkerhedsvagterne, fordi de ikke kunne genkende mig på mit pasfoto.” – Kathleen, 26, New York

Efter et stykke tid brækkede jeg mig uophørligt

“Jeg tog noget dårlig LSD på Coachella sidste år – eller måske bare noget virkelig potent LSD. Det var halvt så meget, som jeg normalt ville tage. Pludselig ramte det mig bare som et fucking damplokomotiv. Jeg var hende barnet, der lå og rullede rundt i snavset og forsøgte at gemme mig i sprækkerne. Efter et stykke tid kunne jeg ikke stoppe med at brække mig i lårtykke stråler. Det kom i bølger. Hver gang jeg troede, jeg var ved at genvinde fatningen, så røg jeg på røven igen, mens jeg kastede op som et springvand i menneskeform. For at gøre en lang historie kort, så lå jeg i græsset og rullede rundt i mine egne kropsvæsker som en fucking n00b i seks timer.” – Christina, 27, Californien

Min ven tog fat i min hånd, og så sprøjtede blodet ud til alle sider

“Året efter gymnasiet tog jeg til koncert i Red Rocks, et udendørs spillested i Colorado. Vi kørte ned fra bjergene i en limousine, mens vi gav den max gas og bundede champagne, som vi havde blandet op med MDMA. Da vi kom til parkeringspladsen, hoppede jeg ind i min vens pickup for at tage en bane emma fra hans instrumentbræt. Så hoppede jeg ud og smækkede døren, hvorefter jeg opdagede, at min finger sad i klemme i døren. Jeg var så fucked up og chokeret, at jeg bare stod der i 30 sekunder, før jeg begyndte at skrige. Min ven låste bilen op og tog fat i min hånd, og så sprøjtede blodet ud til alle sider.

Vi kæmpede os igennem billetkøen til samaritterne, mens jeg trippede intenst og samtidig blødte ud over det hele. Samaritterne sagde, ‘din finger er brækket, og den skal sys. Vi vil kraftigt anbefale dig at tage på hospitalet, men siden du er 18, kan vi ikke tvinge dig til noget.’

Hvortil jeg svarede: ‘ja, bare fyr noget bandage på, og så bliver jeg og ser koncerten, for jeg er på stoffer, og jeg ikke har lyst til at tage på hospitalet.’

Så der står jeg til den her koncert, med kæmpe bandage på hånden, mens blodet siver ud. Alle kommer hen til mig og siger noget i retning af, ‘OMG! Hvad er der sket? Her, tag nogle stoffer.’

Jeg tog så mange stoffer den aften, at jeg er sikker på, at jeg lænede mig op ad en overdosis. Da jeg kom hjem igen, stadig høj, fortalte jeg min mor, at jeg havde brækket min finger. Hun kørte mig på skadestuen med det samme, hvor jeg fik sting, mens jeg stadig trippede.” – Ellie, 25, Colorado

Lige da syren begyndte at virke, rev folk pistoler frem og begyndte at skyde på hinanden

“Før i tiden drev jeg en lagerbygning, hvor vi holdt ulovlige lagerfester. Jeg tog syre en aften, og så gik det op for mig, at alle til festen havde rødt tøj på. Jeg er ikke helt sikker på, om de var i en bande, men det var enten det, ellers var det en fest, hvor alle specifikt havde valgt at klæde sig i rødt. Jeg antager ikke noget.

Lige da syren begyndte at virke, rev folk pistoler frem og begyndte at skyde på hinanden, og så rykkede politiet ind i kampuniformer. Jeg låste mig selv inde i et rum ovenpå og kiggede ud af vinduet, og var sikker på, at jeg ville blive anholdt om få sekunder. Så troede jeg pludselig, at jeg var en have, der voksede.

Jeg var naturligvis ikke en have, og jeg blev ikke anholdt, men det ville virkelig have været et fremragende syretrip, hvis det ikke havde været for al bandevolden.” – James, 25, Californien

Jeg tog til en Korn- og Limp Bizkit-koncert på svampe

“Hver gang jeg tager svampe, bliver jeg super-filosofisk, så jeg stod omme bag i pitten og tænkte på, hvor mange mennesker der var til koncerten, og hvordan hver enkelte person har håb og drømme og sine egne målsætninger og kampe…og hvordan de alle sammen er Limp Bizkit-fans.” – Patrick, 28, Californien

Da jeg vågnede, manglede jeg en sko og havde blåt øje på begge øjne

“Underspring break tog jeg til en privatfest tæt på min hjemby. Udover at jeg drak en hel masse Southern Comfort tog jeg også en eller anden pille, og pludselig var det den næste morgen, og jeg vågnede op på bagsædet af min bil. Nøglerne lå foran på instrumentbrættet ved forruden, så jeg overbeviste mig selv om, at jeg ikke havde kørt. Men jeg opdagede hurtigt, at jeg manglede en af mine sko, havde to blå øjne, og efter at have sonderet terrænet lidt, at jeg var to stater væk fra, hvor jeg havde befundet mig aftenen før.” – Chase, 25, Pennsylvania

