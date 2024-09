Japansk slikproducent har skabt et bolsje, der smager som “en anime-piges kys”

Denne artikel er oprindeligt publiceret på MUNCHIES.

Det japanske rige bygger på en umættelig lidenskab for snacks og godbider. Fra den homoerotiske ‘Pocky-kiss’-subkultur til te, der smager som “en smuk piges sved.” Der findes virkelig en snack enhver smag i landet, der gav verden det talende toilet.

Men selv “Den opgående sols land” kan gå for langt i dets majestætiske og uendelige jagt på ægte snackharmoni.

Den garvede japanske slikmager Kanro (tænk Haribo, sikkert bare med mere blæksprutte) har løst et problem, som forhåbentlig aldrig kommer til at påvirke dig med deres nye nihilistiske bolsje. Kanro har introduceret verden for et stykke slik, der angiveligt efterligner smagen af et kys med din fiktive anime-kæreste. I samarbejde med udviklerne af Girlfriend Beta – en populær mobil datingsimulator, der giver dig muligheden for at forføre over 100 virtuelle tøser – har slikproducenten skabt et hårdt bolsje med smagen “anime-pige kys”.

For at være mere præcis er bolsjet, der siges at efterligne et indirekte kys med en anime-pige, en ny variation af firmaets ‘Kanro-Kanro Ame Hard Candy’, der har eksisteret i mange år. Du tænker måske, hvad er et indirekte kys? “Vores nyudviklede Indirekte Kys-smag genskaber fornemmelsen af at dele en varm drik med en pige på en kold dag, hvor I begge to deles om den samme kop,” står der i produktbeskrivelsen.

Helt seriøst.

Håber de på at kunne markedsføre sig til et eller andet andet uskyldigt tween-segment af befolkningen og tjene penge på unge kærlighedsforestillinger, som en spiselig version af en Hitz 4 Kidz-CD? Eller det bare Kanros komplekse måde at sige, at vi alle sammen er for snerpede til at kunne håndtere den ægte vare? Ingen ved det, men det er ret åbenlyst at Kanro ikke spilder tiden med at realisere deres brændende ønske om at lade dig opleve det, du aldrig havde troet var muligt.

Samtlige portioner af bolsjerne, med den akavede og vage smag, fås i en illustreret dåse med samlekort, der ikke en gang kommer tæt på at give et hint om hvordan fanden et indirekte kys med en anime-pige egentlig smager.

Glem japanske Kit Kat-barer. Er du modig nok til at smage på den fysiske manifestering af ensomhed og desperation?

