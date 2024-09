Vintagebilleder fra et livligt 70’er cirkus

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Fotografen Jill Freedmans arbejde har ført hende tværs over USA, hvor hun har dokumenteret alt fra ekstrem fattigdom til hærgende tagbrænde, vold og politiets forhold på gaden i New York. I 1971 var hun med bag kulisserne ved et stort omrejsende cirkus. I bogen Circus Days dokumenterer hun rejsen rundt i landet med Clyde Beatty-Cole Brothers Circus.

For at kunne se billederne igennem mens hun var på farten, brugte Freedman ikke fiksativ i fremkaldelsesprocessen under udarbejdelsen af Circus Days. Billederne endte dog med at havne i en stor stak på en hylde, hvor ingen rørte dem i årevis, og blev på grund af den manglende kemiske behandling reduceret til en stor sammenklistret stak. Freedman havde glemt alt om dem, indtil hun for nyligt genopdagede dem i sit arkiv. Hun overvejede kortvarigt at skille billederne fra hinanden med en boremaskine eller spørge teenagerne, der spillede bold i indkørslen på den anden side af vejen, om hjælp til at hamre dem fri. Men efter en omgang forsigtigt pillearbejde, lykkedes det hende endelig.

Herunder kan du se hidtil uudgivne tryk af billederne fra Freedmans tid med cirkusset. Billederne fanger en følelsesmæssig dybde og indre styrke blandt de, der tjente til dagen og vejen ved at optræde for publikum og kaldte cirkusset for hjem.

Jill Freedmans værker optræder i den permanente samling ved Museum of Modern Art, International Center of Photography og George Eastman House for nævne nogle få. I dag er Freedman 77, men poster regelmæssigt på Instagram og repræsenteres af Steven Kasher Gallery i New York. I fremtiden har Freedman planer om at udgive flere fotobøger. Hun har til dato udgivet syv, herunder Firehouse og Street Cops, som er behandlet i Cheryl Dunns dokumentarfilm Everybody Street fra 2013, der handler om streetfotografer.