Virtual Reality-porno sidder stadig fast i de samme gamle pornoklichéer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard

Jeg stod med et Samsung Gear VR-headset i en fyldt hotellobby i Barcelona til Mobile World Congress. Det var rimelig underligt at tænke på, at jeg på få sekunder ville blive transporteret til en luksuriøs lejlighed i Californien og få oralsex af to kvinder, som ikke kunne holde fingrene fra hinanden eller mig.

Videos by VICE

Jeg kiggede ned ad mig selv og så en solbrun six-pack af en mavse, som bestemt ikke var min egen. Min hjerne sloges med mine sanser, fordi den blev narret til at tro, at jeg var der, hvor min øjne fortalte mig, at jeg var.

Efter cirka et minut gav mine sanser efter, og jeg kastede mig hovedkulds ind i den virtuelle pornoscene. Det eneste problem var, at det var den samme slags porno, som jeg altid har været vant til at se.

Virtual reality giver pornoindustrien en nyt platform at producere til, men nogen mener, at teknologien skal i hænderne på uafhængige producenter og instruktører, som kan lave porno til alle og ikke kun til mænd.

Erika Lust (til højre) på optagelse. Foto: Erika Lust

Den svenske feminist og porno-pioner Erika Lust fortalte mig, at VR-porno let kunne komme til at blive fanget i den mandsdominerede rille.

“De VR-pornofilm, jeg har set, har alle sammen været virkelig mainstream og dårligt lavet. Og med mainstream mener jeg den samme gamle silikone-fantasi, som har været pornoens lod i mange mange år,” fortæller Lust. “Mekanisk sex og fakede orgasmer uden lidenskab eller kontekst. Kvinder er objekter, og mænd er penisser. Jeg tror, der er lang vej igen, når det kommer til at skabe en nydelsesfuld oplevelse af VR.”

Når man tjekker Reddit og andre sider samt den VR-porno, der allerede er tilgængelig, så er det tydeligt, at størstedelen af pornostudierne laver den samme slags mainstream porno, som allerede er tilgængelig uden VR.

Læs også: Jeg anmeldte Pornhubs nye virtual reality porno

Men Erika Lust vurderer, at de uafhængige studier kunne drage nytte af VR, hvis omkostningerne for teknologien blev bragt ned, hvilket ville gøre deres produkter attraktive over for et nyt publikum og desuden gøre porno mere alsidig.

Pornoindustrien og den teknologiske udvikling har altid været tæt forbundet. Pornobranchen gik forrest med mange af de teknologier, som nu er en del af vores dagligdag. Det hollandske pornofirma Red Light District startede for eksempel en af nettets første streamingsider helt tilbage i 1994. Pornoenindustrien var endda først til at gøre brug af videoservice-modellen, som nu bliver brugt af sider som YouTube og Hulu mere end ti år senere.

Derfor er det ingen overraskelse, at pornoen fører an i den seneste tids udvikling inden for virtual reality-apparater, som Oculus Rift, Google Cardboard og den Smartphone-drevne Samsung Gear VR.

Der er masser af sider, der er begyndt at tilbyde VR-porno, der kan downloades og streames til folks egne VR-enheder. Pornhub – en af verdens største pornosider – har endda annonceret, at de vil oprette en hel VR-sektion. Porno-producenten Naughty America spytter mere end to nye VR-videoer ud om ugen og tilbyder endda forskellige abonnementspakker til deres VR-kunder.

Men med ny teknologi følger også nye muligheder, og mange håber, at VR kan blive et værktøj til at skabe porno, som appellerer til en bredere skare af seksuelle præferencer.

Jeg spurgte den anonyme sexblogger og forfatter Girl On The Net til hendes syn på, om VR-porno som medie kan omgå den traditionelle, mainstream pornoindustri, som med få undtagelser er styret af branchens mandlige topchefer.

“Bestemt, men det er nødt til at blive billigere først,” fortæller hun.

“Jeg tror, det kan blive totalt revolutionerende. Mest fordi VR-porno giver os mulighed for at tage bo i forskellige kroppe og opleve sex fra forskellige perspektiver – for eksempel kan jeg knalde en fyr med en strap-on, mens han ser VR-porno, hvor han er en kvinde, der bliver knaldet.”

Hun mener desuden, at uafhængige og feministiske pornostudier vil kunne lave langt mere “fantasifulde” ting, end mainstreamstudierne gør, når først prisen på VR falder.

“Folk kommer til at holde øje med indieproducerne og åbne pengepungen for at støtte deres arbejde. Så vil mainstreamstudierne indse, at de er nødt til at oppe deres game, og så kommer revolutionen,” fortæller hun.

De uafhængige og feministiske pornostudier hævder, at deres porno gør mere for diverse seksuelle miljøer ved at lave porno for alle, modsat de traditionelle pornostudier, som gang på gang producerer de samme klichéfyldte pornoscener til deres primært mandlige publikum.

Men som Girl On The Net påpeger, så ekskluderer omkostningerne lige nu de fleste indieproducenter, der generelt har lavere budgetter. Erika Lust fortæller, at det ville koste hende omkring 150.000 kroner at producere en VR-film, men at VR ikke er en lige så stor omkostning for de mere etablerede studier. Mindre eller nystartede studier kan til gengæld få besvær med at hoste op med pengene til et VR-kamera, som priserne ser ud i dag. Et 360-graders kamera som det nye Orah 4i koster cirka 25.000 kroner. GoPros billigste VR-kamera koster omkring 20.000, mens firmaets kronjuvel Odyssey rig sælges for 100.000. Sider som Brazzers og Pornhub kapitaliserer på deres allerede veletablerede forretning ved at producere kaskader af VR-porno, men der er stadig langt imellem indie-studier, der kan tilbyde VR-oplevelsen.

Lust er dog overvejende optimistisk omkring virtual realitys potentiale, ikke kun i porno men som en interaktiv kulturel oplevelse i det hele taget.

“Det kan blive super fedt for kvinder og for folk i det hele taget,” fortæller hun. “Forestil dig alt det, man kan gøre bare i forhold til at opfordre til større empati. Forestil dig, at kunne sætte nogen ind i, hvordan det er at blive forfulgt på vej hjem om aftenen. Skræmmende, ja, men sådan er virkeligheden for mange,” fortæller hun.

Læs også: Virtual reality kan være banebrydende for seksualundervisningen af unge kvinder

Lust har planer om at bruge VR-teknologi i sine produktioner i år for at gøre op med den “forfærdeligt stereotypiske” mainstreamporno.

“Når jeg gør det, så skal det være i overensstemmelse med mine værdier: Kreativitet, realisme, mangfoldighed, nydelse, og at der er en historie,” fortæller hun. “Vores største sexorgan er vores hjerner – og den fortjener at blive stimuleret af alle sanserne. Det vil jeg helt klart have i mente, når jeg begynder at bruge den her teknologi.”

Indtil videre bliver dem, der bruger VR-porno, mest bare madet med de samme “gamle idealer”, bare spændt fast på deres hoveder. Men hvis der bliver et ligeså stort marked for VR, som mange spår, så vil vi måske også nyde godt af produktioner, der bruger den nye teknologi til at udforske mere alsidige værdier.

“Man skal ikke undervurdere de kvindelige forbrugeres magt,” afslutter Erika Lust. “Det er ikke kun hvide, heteroseksuelle mænd, der ser porno – der skal også være et bredere udvalg af VR-indhold af kommercielle grunde.”

Mere om Virtual Reality fra VICE:

Bag om kameraet på Tori Blacks debut i virtual reality-porno



Verdens første virtual reality bryllup fandt sted i Atlantis



Virtual reality kan være banebrydende for seksualundervisningen af unge kvinder