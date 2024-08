Voldtægtsdømt krammeterapeut lukker nu sin krammeklub

I tirsdags blev krammeterapeuten Per Brændgaard idømt 14 måneders fængsel for at have voldtaget en 29-årig kvinde. En enig domsmandsret fandt ham skyldig i både voldtægt og blufærdighedskrænkelse, og han skal betale 30.000 kroner i erstatning til den kvinde, han voldtog. Derudover må han ikke arbejde som kropsterapeut i et år. Per Brændgaard har anket dommen.

Dommeren lagde vægt på, at den 29-årige kvindes forklaring var “særdeles detaljeret og utrolig troværdig”. Per Brændgaard selv mener dog ikke, han har gjort noget galt. Efter domsafsigelsen udtalte han til BT, at “det virker, som om nogle kvinder har meget svært ved at kommunikere.” Per Brændgaard havde selv inviteret kvinden hjem i sin lejlighed til en “krammesession”.

Videos by VICE

I anklageskriftet fremgår det, at offeret mindst en gang forsøgte at skubbe Per Brændgaard væk, bad ham stoppe og sagde, at det gjorde ondt.

I dagene op til Per Brændgaards retssag var der en del debat på Facebook, blandt andet på kostvejleder Kathrine Gisigers væg, hvor flere kvinder delte deres oplevelser med grænseoverskridende adfærd fra Per Brændgaard.

Per Brændgaard fastholdt, at han ikke vil ændre adfærd, selv om mange oplever ham som grænseoverskridende. “Hvis kvinderne virkelig føler sig krænket af mig, så er der noget HELT galt med krammekulturen i Danmark!” skrev han.

Tidligere har Per Brændgaard haft en blog på BT, og i 2017 skrev han om, hvordan mænd kan lide af “sexpsykoser” – noget, han kendte alt for godt fra sig selv. En sexpsykose er ifølge Per Brændgaard en tilstand, hvor mænd simpelthen mister evnen til at have respekt og empati for kvinder, og hvor mænd bliver besat af at prøve at have sex med kvinder. “Der opstår vrangforestillinger, så man ikke længere oplever kvinden som et menneske, men udelukkende som et seksuelt objekt.”

“Vrangforestillingerne gør også, at man fejltolker alle tydelige tegn på, at hun ikke vil have sex, som tegn på at hun bare spiller kostbar.” Som sagt en tilstand, som Per Brændgaard kender alt for godt fra sig selv.

Ud over at tilbyde privat krammeterapi – en “behandlingsform”, han siger, han selv har opfundet – til 600 kroner per time har Per Brændgaard også afholdt private “krammeklubber” i sit hjem for sine “krammevenner”. På Per Brændgaards hjemmeside kan man læse, at kram kan være fuldstændig platonisk men også udvikle sig til såkaldt “krammesex”, hvor de krammende krammer med deres kønsdele.

Nu vil den voldtægtsdømte Per Brændgaard dog ikke længere tilbyde hverken krammeterapi eller holde krammeklubber i sin lejlighed. Han har nu lukket krammeklubben, fordi han har mistet tilliden til kvinder.

“Kvinder behøver ikke længere sige fra i situationen. Det er nok, hvis de bagefter føler sig krænkede, selv om de ikke sagde fra i situationen. Bare det, at manden har taget initiativ til intimt samvær, giver kvinden ret at være krænket og komme med voldsomme anklager mod manden efterfølgende. Det betyder, at mænd ingen jordisk chance har for at forebygge disse angreb fra kvinder dagen derpå,” skriver Per Brændgaard.

Han mener, at kramning er på eget ansvar, og at man desuden, hvis man ikke kan kommunikere klart om sine egne grænser, bør undgå enhver form for intimt samværd med andre mennesker. Det er altså ikke indbygget i Per Brændgaards “krammefilosofi”, at man kan være opmærksom på andre menneskers grænser.

I dagene op til retssagen gav BT taletid til fire af Per Brændgaards “krammeveninder”, som tænker, at det må være en misforståelse med voldtægtsanklagen. Tre af kvinderne er forresten anonyme. Per Brændgaard udtalte, umiddelbart efter han var blevet dømt for voldtægt, at der tydeligvis var tale om et justitsmord, fordi han er politisk aktiv. Han meddelte, at han ville bruge alt sin tid på politik fra nu af.

Men i går skrev Brændgaard så et blogindlæg på sin egen blog, hvor han annoncerede, at politik alligevel ikke kommer til at være det eneste på programmet fra nu af. Han vil nemlig begynde at kramme med mænd i fængslet. Han understreger dog, at han ikke vil give hverken “penis-kram” eller “anal-kram”, fordi han selv er så god til at mærke egne grænser.