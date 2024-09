Vi talte med danske homoseksuelle om, hvordan de er berørt af terrorangrebet i Orlando

Natten til søndag trængte den 29-årige Omar Mateen ind på homoklubben Pulse i Orlando, Florida. Bevæbnet med en AR-15 myrdede han 49 personer og sårede endnu flere, inden han selv blev dræbt i en skudveksling med politiet. Mandag tog Islamisk Stat ansvaret for angrebet på deres officielle radiokanal, hvor de kaldte Omar Mateen for “en af kalifatets soldater”.

Flere sætter spørgsmålstegn ved, om Omar Mateen reelt havde forbindelse til Islamisk Stat, eller om han var en såkaldt ‘lone wolf’, der handlede helt på egen hånd. De seneste meldinger går på, at Omar Mateen igennem en periode selv var kommet på Pulse, længe inden han bestemte sig for at angribe diskoteket med et automatvåben. Om han havde en terrororganisation i ryggen ændrer dog ikke, at han gik målrettet efter homoseksuelle, og netop denne detalje afføder en række spørgsmål: Er homoseksuelle nu et decideret mål for terrorisme? Indvarsler angrebet på Pulse en ny angrebsbølge, hvor skytset rettes mod seksuelle minoriteter?

Det er for tidligt at svare på, men angrebet har utvivlsomt sendt chokbølger gennem homomiljøer. Også i Danmark. Vi ville gerne høre lidt om, hvordan stemningen er i LGBT-miljøet herhjemme oven på terrorangrebet i Florida. Derfor tog vi forbi Studiestræde i København, hvor en del af byens homobarer er koncentreret.

Mike Nielsen, 20

VICE: Hvad betyder det for dig, at massemorderen i Orlando gik målrettet efter homoseksuelle?

Mest af alt så synes jeg, det er rædselsfuldt, at vi er i 2016, og den slags stadig sker mod os. Den gamle generation af homoseksuelle gjorde så meget for at få os herhen, hvor vi er nu. Og så kommer der en stodder og ødelægger det hele.



Ændrer det noget for dig?

Ja, det gør det. Jeg var sågar bange for at gå i byen i aften. Men hvis jeg viser min frygt, så vinder han. Så det får ikke lov til at ændre noget for mig.

Er det her “bare” endnu et terrorangreb, eller føler du dig særlig ramt, netop fordi en LGBT-klub var målet?

Det gik udover homoseksuelle den her gang, men terror er terror, og terrorhandlinger dræber mennesker. Så jeg føler mig ikke særligt ramt. Jeg kan ikke rigtig se logikken i, at det her skal komme tættere på mig, fordi jeg er en del af det homoseksuelle miljø. Det kan jeg ikke få til at give mening.



Ser du det her som en hatecrime eller som terror?

Det har jeg ikke noget entydigt svar på. Jeg ved, at han havde problemer med homoseksuelle, men i og med at IS har taget ansvaret for det, så er det – uanset hvordan man vender og drejer det, terrorisme.

Rasmus Bosse, 39

VICE: Hvordan føles det for dig at vide, at massemorderen i Orlando gik direkte efter at slå homoseksuelle ihjel?

Et eller andet sted så vidste vi, at det ville ske. Det er et angreb på Vesten, men også på en minoritet. Jeg har tit tænkt på det, når jeg har stået på Nevermind, og der har været masser af mennesker. Hvad skal man gøre, hvis vi pludselig bliver angrebet.

Får det dig til at tage nogle særlige forholdsreger?

Det nægter jeg, og begivenhederne i Orlando bekræfter mig kun i, at jeg ikke vil lade mig styre af den slags syge handlinger. Tværtimod får sådan et angreb mig til at føle mig mere frigjort end nogensinde før på det personlige plan. Generelt tror jeg, at vi vil se en modreaktion i LGBT-miljøet, hvor folk er endnu mere åbne. Men desværre vil det jo altid være sådan, at når vi som minoritet er mål for sådan et angreb, så øger det bevidstheden om, at nogen vil os det ondt. De frihedsrettigheder, vi har opnået, og de ting, vi tager for givet som homoseksuelle i Vesten – det er jo dem, der er blevet angrebet i Orlando. Men i respekt for ofrene er det vigtigt, at vi ikke lader os kue, men derimod bekæmper had med åbenhed. Jeg håber, det kan flytte nogle grænser for, hvordan homoseksuelle kan opføre sig i det offentlige rum. Jeg nægter i hvert fald at være bange.

Er det her “bare” endnu terrorangreb, eller føler du dig særlig ramt, netop fordi en LGBT-klub var målet?

Der er jo meget, der tyder på, at det er en ensom ulv, der har erklæret troskab til IS i sidste øjeblik. Men der da klart, at det føles tæt på nu.

Ser du det først og fremmest som en hatecrime eller en terrorhandling?

Det er jo begge dele. Det er terror, men det er også en hatecrime. Det er ligegyldigt, om det er intolerante fundamentalister eller en enkelt skør idiot. Det er både terrorisme og hatecrime.

Nikita Hansen, 23

VICE: Gør det nogen forskel for dig, at massemorderen i Orlando gik målrettet efter homoseksuelle?

Ja. For mig var det her et meget stort angreb på homoseksuelles frihed og dermed også min egen frihed. At man ikke kan få lov til at være sig selv og være i fred. Selvfølgelig må folk have deres meninger, men at gå så målrettet en gruppe, det er et angreb på min frihed, såvel som alle andres.

Får det dig til at ændre adfærd på nogen måde?

Nej. Jeg vil stadig komme der, hvor jeg har lyst til at komme. Hvis vi lader frygten overtage, så har vi allerede tabt. For mig ændrer det ikke noget. Det er sørgeligt, og jeg er da også ude at få en gravøl, men jeg har ikke tænkt mig at lade mig styre af det her.

Opfatter du det her som et terrorangreb eller en hatecrime?

Det er et terrorangreb, der er mange mennesker der er døde. Men samtidig er det en hatecrime, fordi det er målrettet mod homoseksuelle.

Hvordan har reaktionen været fra folk i din omgangskreds?

Meget trist og meget seriøs. Mine forældre er eksempelvis også meget påvirkede af det, selvom de jo ikke er en del af det samme miljø. Det er i det hele taget dejligt at se, at der er så meget støtte fra den brede offentlighed. Det kunne man også se på de mange folk, der valgte at komme til mindehøjtideligheden ved den amerikanske ambassade.

Brian Andersen, 33

VICE: Hvad tænker du om, at massemorderen i Orlando gik målrettet efter homoseksuelle?

Det er ekstremt ubehageligt, og det kommer som et chok, selvom jeg igennem længere tid har gået med en følelse af, at det ville ske før eller siden.

For mig kommer det endnu tættere på, fordi jeg har været på diskoteket, hvor det skete, på Pulse. Det er 12 år siden, og jeg var udvekslingstuderende. Jeg mødte en sød fyr og har gode minder fra stedet. Derfor er det fuldstændig surrealistisk for mig at se billederne af tragedien. Det kommer meget tæt på.

Frederik Pihl Jørgensen, 21 år

VICE: Hvordan har du det med, at massemorderen i Orlando gik målrettet efter homoseksuelle?

Jeg synes først og fremmest, at det er en forfærdelig tragisk begivenhed for os alle. På visse punkter rammer det mig, at der bliver begået en terrorhandling mod en minoritet, som jeg er en del af, men det her er langt fra kun en begivenhed, der vedrører homoseksuelle. Det er en del af noget større, for terrorisme går ud over alle mulige forskellige folk.

Denne gang var det homoseksuelle, der var mål for et angreb. Får det dig til at frygte en gentagelse?

Nej, det gør det ikke. Jeg tror, man skal passe på med at være bange hele tiden. Du skal tage ud og have det fedt, mens du kan. Leve og feste, for du kan også blive kørt ned på vej hjem fra byen.

Ser du det her som et terrorangreb eller en hatecrime?

Ud fra hvad jeg har læst, så ser jeg det mere som en hatecrime end en terrorhandling. Det er en terrorhandling at gå ud og skyde på tilfældige, men i det her tilfælde, der ser jeg det mere som en hatecrime, fordi han angiveligt nærede et stærkt had til den gruppe, det gik ud over, og som jeg tilhører.

Og hvilke tanker sætter det i gang hos dig?

På den ene side bliver jeg bevidst om, hvor godt vi har det herhjemme, på den anden side sætter det tingene i perspektiv. Når der bliver skudt løs på homoseksuelle i Orlando, når homoseksuelle i Syrien bliver kastet ud fra klipper og bygninger, så bliver jeg konfronteret med tanken om, at alt det, jeg tager for givet, ikke nødvendigvis er det andre stedet. Og selvfølgelig føler jeg mig ramt af det. Det er klart.

