Det er på tide at være mindre dum og på røven

Der er en tanke, der rammer os alle sammen. Om det er imens vi kaster lidt op i munden ved synet af priserne på Sundays drinkskort, eller når vi sidder klemt i billigbussen på vej hjem til de gamle, så tænker vi alle det samme: “fuck, hvor ville det være lækkert ikke at være så meget på røven hele tiden.” Og ja, det ville det da. Heldigvis er der gode nyheder til dig, hvis liv smager for meget af kopnudler og overtræk – det kan du selv lave om på. Det kræver bare, at du tager dig lidt sammen, holder op med at hælde mojitos i dig hver weekend, som om du er kongen af alt, og lader være med ignorere din fremtid.

Uanset om du mener din fattigdom er forårsaget af regeringen, finanskrisen, dine forældre, verdensbanken, frimurerne, skæbnen eller hvad du nu ellers bruger som undskyldning, så er det på tide at få styr på økonomien, hvis ikke du vil ende som et 55-årigt single pizza-bud (SPOILER: det er ikke nær så romantisk, som det lyder.) Faktum er, at du bruger for mange penge og tjener for få, og det skal du lave om på. Så lad os se lidt på, hvordan du kan forbedre nogle af dine pengeproblemer.

Vær bange for fremtiden

Både James Dean (ikke pornoskuespilleren) og Kurt Cobain levede hurtigt, døde unge og efterlod nogle (må man antage) usædvanligt grimme lig. Men havde de levet et langt almindeligt liv, ville de formentligt have brændt deres formuer af og hhv. været nødsaget til at lægge ansigt til tandpastareklamer og skrabe kistebunden som tourmusiker for Bruno Mars. Pointen er, at ved mindre du er på vej til at dø ung (det er du ikke), så har livet konsekvenser. Du er ikke ung og smuk for evigt, og det er på tide, at du begynder at tage højde for, at dit post-post-post-itali-disco-revival band måske ikke kommer til at fylde stadioner i den nærmeste fremtid.

Så hvad skal man lave i stedet for at forfølge sine boheme musikerdrømme? Måske få et godt gammeldags job (“social media expert” tæller ikke) som dine bedsteforældre? Måske lære noget nyt, oppe dine kvalifikationer eller bare få styr på dig selv, så dine børn ikke skal lide under dit ungdommelige frisind? Det er selvfølgeligt bare foreslag.

Drik mindre

Der går en ret lige linje fra at hamre slippery nipples ned hver torsdag-lørdag til at dyppe ned i kassekreditten hver måned. Specielt fordi shots kun er toppen af isbjerget, når du går i byen: dertil kommer klubindgangen, stofferne, taxaturene og den efterfølgende sats af friture-indsvøbt natmad og dagen derpå take-out. Det løber op. Når ja, og så er cigaretter også ret dyre i længden. Bare til info. Og hvis du bare skærer lidt ned på det hele, kan du måske spare nok til at kunne udsætte den masochistiske disciplin det er, at få en stilling som tjener eller servicemedarbejder til at virke relevant i din ansøgning om et smart mediejob. Det er ikke det samme som, at man ikke skal være vild og ung og alt det der; man behøver bare ikke være en komplet idiot samtidig.

Overraskende nok er der også en hel del andre ting, man kan lave med sine venner udover at drikke sig ned i ugedagene. Tag et spil skak, flyv med drage eller lær at slå smut – der er for eksempel tre gode foreslag lige der. Hvis I under alle omstændigheder ikke kan andet sammen, end at spille meyer til I spuler ufordøjede falafelklumper ud over det hele, er det nok på tide at finde nogle andre at hænge ud med.

Begynd at holde øje med din konto

Bare så vi er enige, så tæller det ikke at have bedt sin bank om at sende en sms, når man har 100 kroner tilbage på sin konto. Der er det allerede for sent. Der kommer kort sagt aldrig noget godt ud af ikke at vide, hvor mange penge man har stående på kontoen. Det er som regel endda dem, der har mest brug for at få styr på det hele (mig selv inklusiv), som er værst til se efter og danne sig et overblik. Derudover bør du have i mente, at din bankrådgiver nok ikke er typen, der har “out of sight, out of mind” tatoveret på brystet. Man kan undskylde det med at være “laissez-faire” eller bare den “spontane” type, men de undskyldninger er ikke meget værd, når man rammer en dommedagsmåned, hvor licens, el, varme, internet og alle de andre herlige regninger skal betales på samme tid. Det er omtrent ligeså så sjovt at leve på den måde, som det er at spørge sine forældre om et lån. Så tag dig sammen, læg et budget og find ud af hvor dyr din nye Urtekramsbaserede spornoseksuelle livsstil egentligt er.

Gå mindre op i dit image

Vi runder nu d. 4. måned i det nye år, og hvis du stadig er medlem af et fitnesscenter, betyder det enten at du træner (løgner), eller at du er for doven til at melde dig ud. Før eller siden må man indse, at man alligevel aldrig får trænet nok til at kunne blære sig med at have Usher’s underlivs “V”, og at man ikke “bare” er 10 minutters planke væk fra at have Nadja Bendners Instagram profil. Dit fitness medlemsskab er med andre ord 300 kr. ud af vinduet hver måned. Til gengæld er folk generelt pænt ligeglade med, hvor buff du er, på samme måde som de er ligeglade med dine Kanye West sneakers og din Celine taske. Kan du f.eks. huske dengang, du hev en trekant med hjem fra byen, fordi du kækt lettede på din 390 euro dyre Vibskov “dinnerhat” oppe i baren? Nej, vel. Vi er alle sammen grimme, småfede dynger af usikkerhed og nervøsitet, der prøver at presse så meget intimitet ind i mellem nu og vores død som muligt. Så brug dine penge på mindre ligegyldige ting og løb en tur, hvis du gerne vil føle dig sund.

Vend dig til at spare op

Vi bliver ældre og ældre. Det betyder både, at vores pensionsalder hæves en smule, men også at det er vigtigere end nogensinde før, at du sørger for dit liv uden for arbejdsmarkedet bliver lækkert. Men for at du kan bruge de sidste 30 år af dit liv på at stå op til frokost, drikke rødvin og tage spillere til 4D film i hjemmebioen (som man gør i fremtiden), skal du have lagt en smule mønt til siden. Ikke at du nødvendigvis skal tænke 50 år ud i fremtiden; det er bare godt at komme igang. Du kunne eksempelvis lægge 5% af din løn til side hver måned i stedet for at investere i LP’er, kassettebånd og andre Vesterbrostatussymboler, og puf, så har du lige pludselig råd til en tur til Berlin og måske en dejlig pension i sidste ende. Selv tak.

