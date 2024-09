Offentliggørelsen af den forkerte vinder af Bedste Film gjorde næsten Oscar-showet interessant

Åh, live-tv! Skuespilveteranerne Warren Beatty og Faye Dunaway annoncerede ved en fejltagelse, at La La Land havde vundet Bedste Film – og skabte formentlig prisuddelingens største historiske fuck-up. Den egentlige vinder var Barry Jenkins’ Moonlight – en darling hos anmelderne, som de færreste havde troet ville vinde filmakademiets største pris.

Mens folkene bag La La Land gik på scenen, blev producer Fred Bergers vindertale afbrudt af en meget tydeligt pinligt berørt Warren Beatty. Co-producer Jordan Horowitz afbrød ham og sagde til det chokerede publikum: “Moonlight, I vandt Bedste Film… Det er ikke en joke.” Herefter kom holdet bag Moonlight på scenen og modtog prisen.

I et forsøg på at lette stemningen råbte aftenens vært Jimmy Kimmel, “Warren, hvad har du gjort?!”, mens folkene bag Moonlight gik på scenen. Beatty forklarede situationen ved, at de var blevet givet den forkerte kuvert, hvori der stod “Emma Stone, La La Land.”

Se hele situationen udspille sig her:

Det var aftenens største chok under en prisuddeling, der ellers gik meget efter bogen. La La Land, som var nomineret til 14 priser, gik hjem med Bedste Originale Soundtrack, Bedste scenografi, Bedste Fotografering, og Bedste Skuespillerinde til Emma Stone. Damien Chazelle vandt også Bedste Instruktør – og er som 32-årig den yngste nogensinde til at vinde prisen.

Moonlight, som var nomineret til otte priser, endte med at gå hjem med tre: Bedste manuskript baseret på en bog, Bedste Mandlige Birolle til Mahershala Ali og til sidst Bedste Film. Aftenens øvrige store priser gik til Casey Affleck som Bedste Skuepiller for Manchester By the Sea og Viola Davis – som gik hjem med Bedste Kvindelige Birolle for sin rolle i Fences.