Sexet, russisk propaganda-musikvideo forklarer dig, hvor nederen det er at protestere imod systemet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Alisa Vox er en kendt, russisk popsangerinde, som har forsøgt at få en solokarriere op at stå, efter hun tilsyneladende blev smidt ud af ska-bandet Leningrad sidste år. Hvis man ikke taler russisk, fremstår hendes nye sang “Baby Boy” bare som en catchy pop/rock-hymne med en visuelt dragende musikvideo. Man kommer til at tænke på den James Turrell-inspirerede farvefest i Drakes “Hotline Bling“, nogle af de mere avantgarde udtryk fra Basement Jaxx og Battles eller endda Benny Benassis legendariske “Satisfaction“.

Men måske er det hele faktisk finansieret af Kreml og fungerer som et propagandainstrument, der skal overbevise den russiske ungdom om, at kun tabere protesterer mod systemet?

Ifølge det lettiske nyhedsmedie Meduza har ansatte fra Kreml efter sigende betalt Vox og hendes hold omkring 200.000 kroner for at lave musik, der går imod den russiske opposition anført af korruptionsbekæmperen Alexei Navalny. En af Meduzas kilder fra musikindustrien påstår, at instruktøren af musikvideoen er anonym, og at alle, der deltog, fik en mistænkelig høj løn. To kilder fra Vladimir Putins regering nægter dog at have noget som helst med sagen at gøre.

Siden sangen blev lagt på YouTube for få dage siden, har “Baby Boy” opnået 1,5 millioner visninger.

Ifølge en oversættelse i den engelsksprogede avis Moscow Times fortæller teksten i “Baby Boy” historien om en ung taber, som bliver involveret i protestbevægelsen, fordi han er naiv og uuddannet. Sangen forklarer ham, at han i stedet for at bekymre sig om regeringen, skal få styr på sit eget liv, og hans belønning vil være sex, penge og magt.

“Frihed, penge, piger, du får det hele – selv magt / Så hold dig væk fra politik, min dreng, og lad din hjerne holde fri,” står der i oversættelsen.

Det virker mærkeligt, at Vox pludselig er principielt imod politisk protest, for hendes gamle band Leningrad har altid været politiske, og som medlem af bandet lavede hun i 2014 en happening, hvor hun strippede på scenen for at sætte fokus på regeringens censur. Men ifølge Moscow Times føler Vox i dag, at Navalnys tilhængere bliver “snydt og vildledt”. Hun påstår, at sangen opstod spontant tilbage i marts, da hun så et billede af en demonstrant, der var kravlet op i en lygtepæl. Hun blev bekymret for ham – og alle dem, der ender som ham.

“Lige meget hvad, så er det farligt at klatre op i lygtepæle, for hvad nu hvis man falder ned?” sagde Vox i et interview.