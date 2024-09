Sådan bruger man en coladåse og en PC til at lave den vildeste madpakke

Du ved godt, hvordan det ender til frokost: Du kommer til at sidde ved dit skrivebord og kværne en tallerken anæmisk gryderet fra kantinen eller et par lumre klapsammenmadder fra rygsækken, mens du scroller nettet igennem for lol og nyheder. Frokost ved computeren er næsten altid krydret med en hvis form for fortvivelse og depression, og hvad værre er, så spiser vi sgu næsten det samme dag ud og dag ind. Især i Storbritannien er den helt gal. Der viste en undersøgelse for nylig, at 75% af kontoransatte har pakket den samme frokost ud hver dag de seneste ni måneder.

Men der findes en kinesisk vlogger, som skider hul i alle de uopfindsomme frokosttraditioner. Hun forvandler i stedet sit skrivebord til et improviseret køkken, hvor hun bruger de kontorredskaber, hun lige har ved hånden, til at lave frokosten.

Videos by VICE

LÆS MERE: Her er det værste man kan spise til frokost på arbejdet

Kvinden, som online går under navnet “Little Ye in the Office”, har uploaded videoer, hvor hun med fryd bryder et utal af regler fra personalehåndbogen. Hun forvandler en tom Pepsi-dåse til en blanding mellem en bunsenbrænder og en hotpot-gryde, hun griller oksekød ved hjælp af et strygejern, og hun skiller sin PC ad, så hun kan bruge dele af den til at stege en pandekage.

“For at lave en lækker frokost på arbejdet går den her kvinde hele vejen og skiller en computer ad og samler den igen,” lød det i kommentarfeltet, ifølge South China Morning Post. “Hun har min fulde respekt.” Og hun har tilsynelandende også et job, hvilket nok er det mest imponerende ved hele den her situation.

Det mest underholdende aspekt ved Little Yes videoer må være hendes kolleger, som virker dybt optaget af spreadsheets og så videre, mens hun bogstaveligt talt koger nudler og damper kød få centimeter derfra.

I de tre uger der er gået, siden hun begyndte at poste videoer, har hun fået mere end 10.000 YouTube-følgere. Jeg vil gerne vide, hvor stor en procentdel af dem, der også sidder og bygger en grill ud af deres keyboard og hvor mange, der sidder og tygger i en flad leverpostejmad, mens de overvejer, hvordan de skal få skilt deres stationære ad.