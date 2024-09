Vi snakkede med en ekspert i penistortur om at udvide urinrøret

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Jeg lærte en hel del til en swingerfest i Niagara Falls henover Valentinsdag i sidste måned, men det at hænge ud med kink-entusiasterne var det mest lærerige af det hele.

Det var nemlig der, jeg første gang hørte om ‘sounding’ – en form for penistortur, der involverer at indsætte en metalpind (som den til venstre på det øverste billede) i urinrøret for nydelsens og smertens skyld.

Bare beskrivelsen af det får mig til at knibe lårene sammen, men min nysgerrighed blev pirret. Derfor tog jeg kontakt til 37-årige Julie, som har stor erfaring med at dominere sine mandlige partnere. Julie, som arbejder som socialrådgiver i Toronto, har mere eller mindre prøvet det hele, når det gælder penistortur – inklusiv sounding, som hun dog ikke vil anbefale for begyndere. (Kvinder kan i øvrigt også modtage sounding, men det har Julie aldrig prøvet eller set.)

“Hvis man skal prøve cock and ball torture, så skal man læse nogle bøger og tale med nogen og huske ikke at efterligne pornofilm,” siger hun og tilføjer, at hun altid sørger for at få samtykke fra sin partner, før hun prøver noget nyt.

Det her er ikke sounding-pinde, men de ser stadig ubehagelige ud.

Med det i baghovedet spurgte jeg Julie om nogle af de mere ekstreme former for penistortur, hun har eksperimenteret med – mest af alt kunsten at indføre en pind i nogens tishul.

VICE: Hvordan opdagede du penistortur?

Julie: For over ti år siden boede jeg i San Franciscos Bay Area, og der er et virkelig stort kink-miljø. Jeg boede med min partner, som også var min sub (submissive, underkastede, red.) 24/7, og jeg har altid været interesseret i sadisme, så jeg begyndte at lære om forskellige teknikker og læste nogle bøger – der er en berømt bog, der hedder Family Jewels, som handler om penistortur. Jeg begyndte at se videoer på kink.com, og der var en af modellerne, jeg virkelig godt kunne lide. Hun havde en dominerende stil, som jeg godt kunne lide, så jeg lærte en del fra hende.

Hvad begyndte du med?

At give lussinger, tøjklemmer, bide, hudafskrabning, kradseri. Med tiden lærte jeg fra venner, hvordan man sikkert kan give spark i nosserne og sounding og den slags.

Har du haft nogle uheld?

Jeg har faktisk slået en virkelig hårdt på kønsbenet, så han kunne ikke trække vejret. Jeg slog luften ud af ham. Men der er aldrig sket noget alvorligt.

Hvad gør du med tøjklemmer?

Man sætter dem hele vejen ned ad den løse hud på bollerne. Den er dog ikke den smertefulde del. Hvis man klemmer dem sammen, tager dem af og sætter dem på igen, så gør det mere ondt, fordi blodet er løbet til.

Spark i nosserne lyder virkelig smertefuldt – hvor hårdt sparker du de her gutter?

Det, man gør, er, at man flekser foden, når man sparker, så det er den øverste, flade del af foden, der rammer. Jeg ville ikke sparke nogen med spidse sko. Jeg sparker heller ikke så hårdt, at de skal kaste op eller noget. Det er altid chokerende for dem – selv når de kan lide det. Det er nok altid chokerende at blive sparket i bollerne. Meget af det er lidt et show, så det ser også mere smertefuldt ud, end det egentlig er.

Ligesom wrestling?

Ja – folk synes, cock and ball torture er meget chokerende, men det er det egentlig ikke. Det er bare en anden måde at lege med smerte på.

Det lyder til gengæld fucking sindssygt.

Mange mænd er virkelig sarte med at få stukket noget ind i penis, så jeg tænkte; ‘det er et fedt mindfuck. Det er jeg nødt til at lære.’ Min partner dengang forærede mig et sounding-sæt for begyndere til Valentinsdag med både virkelig små og ret store udvidelsespinde.

Hvordan begyndte du så på det?

Jeg tog til en fest, hvor nogle venner viste mig hele sikkerhedsproceduren først. Sørg for at bruge handsker for alle bakterierne. Første gang, man bruger et sæt, koger man pindene først og gnubber dem i alkohol for at holde dem sterile. Og man skal bruge en masse glidecreme – ikke spyt.

Og hvad så?

Så lader man den bare glide ind ad sig selv. Man må ikke skubbe den, for hvis man gør det, kan man skade urinrøret eller blæren. Det gør ikke ondt bare at sætte den ind, for man bruger jo glidecreme og sådan noget. Man kan trække den ind og ud, man kan snurre den rundt, og man kan manuelt stimulere dem, så de får orgasme af det.

Hvor store er sounding-pindene?

De begynder med et par millimeter, og hver pind er lidt større i den anden ende. Der er nogle, der er glatte og andre, der er rillede, nogle der har et tykt hoved med en tyndere stav, og der er også nogle, der kradser på indersiden. Det er lidt risikabelt, og det er over mit niveau.

Hvad får fyrene ud af det?

Min nuværende partner bliver virkelig ophidset af stimuleringen. Han ser det som en konkurrence for at se, om han kan udvide det endnu mere. Personligt er jeg ikke til et stort, gabende urinrør. Andre fyre ser det som en udfordring, fordi man har lært, at man ikke skal putte ting ind i urinrøret.

Hvad får du ud af det?

Jeg kan godt lide det, når mændene ikke kan lide det. Når de giver mig lov, selvom de ikke er til det. Det er det sjove for mig. Nogle dage efter, hvor det måske svier lidt, når de tisser, er det sjovt at få en lille reminder. By the way, fordi sounding-pindene er lavet af metal, kan man også sende elektricitet igennem dem.

What? Så man får stød gennem urinrøret?

Elektrisk legetøj får dig automatisk til at spænde op og slappe af igen i musklerne omkring objektet.

Hvor mange har du gjort det ved?

Et sted mellem fem og ti. Jeg ville ikke kalde mig ekspert, jeg er nok nærmere let øvet. Der er folk, der bruger sounding-pinde, som skubber dem helt ind og stimulerer prostata. Der gør jeg ikke, for der er langt større risiko forbundet med det. Så det er bedre, at personen gør det på sig selv. Jeg vil ikke have nogen ulykker.

Hvad har ellers gjort af ekstreme ting ved pikke?

Man kan stå på en penis og rulle den under fødderne. Jeg kan godt lide at lave små rifter. For eksempel købte vi nye toiletbørster, og så hældte jeg urin på min partner, hvorefter jeg straffede ham for at have urin på sig – så puttede jeg ham i et isbad og skrubbede ham med toiletbørsten, så han fik bittesmå rifter over hele kroppen. De næste par dage stak det helt vildt, når han svedte. Jeg puttede engang tandpasta på hans urinrør som straf. Jeg kender folk, som bruger chilisauce. Det gør jeg ikke – det er farligt for slimhinden.

Er der andet, folk skal vide om penistortur?

Der er mange ting, man kan gøre ved pikke, som gør ondt, men som ikke er skadelige på langt sigt.