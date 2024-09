Vi spurgte en pornostjerne og en professor, hvordan man spermer som en pro

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

“Der er forbløffende mange mennesker, der ønsker sig større ejakulationer,” står der på forsiden af biggerloads.com – en hjemmeside, der er dedikeret til at holde det løfte, der gives i URL’en. “Personer i alle aldre – både mænd og kvinder – har forskellige grunde til at ønske sig større udløsninger fra manden.”

De grunde – mere intense orgasmer, reproduktion – er allesammen ret forudsigelige. Fuldstændig ligesom eksistensen af en side som biggerloads.com. Noget tyder på en stigende interesse blandt mænd for størrelsen, kraften og konsistensen af deres udløsning. Måske på grund af udviklingen og den hastige vækst af sædfokuseret porno eller markedsføringen af kosttilskud.

Det er svært at afgøre, om de råd, man kan finde på internettet, er pålidelige. Men læger, der forsker i ejakulationsvæske i forbindelse med fertilitet, og pornostjerner, der gerne skal kunne producere den størst mulige udløsning for den visuelle effekts skyld, har masser af indsigt i sæd. Og de lader til at være enige om, at der findes metoder til at “forbedre” ejakulationen, både i størrelse og i smag.

“Man skulle tro, at jo længere man venter, jo bedre ville det være, men det er ikke altid tilfældet. Efter et par dage har jeg lidt mere sæd klar, men udløsningen er ikke så kraftfuld, som jeg gerne ville have eller havde forventet. Sæden plumper bare ud, i mangel på et bedre ord.” – Johnny Sins



Adskillige blogs hævder, at indtagelsen af bestemte fødevarer som rødt kød, mælkeprodukter og alkoholindtag får sæden til at smage grimt, mens citrusfrugter og grønsager får den til at smage sødere. “Hvis du behandler din krop dårligt, så er det sidste, den bruger kræfter på, at producere kvalitetssperm!” siger Johnny Sins, som har lavet porno siden 2006.

Sexologer som Carol Queen og kvindelige pornostjerner har støttet idéen om, at indtagelsen af bestemte fødevarer kan forbedre eller forværre smagen af sæd. Sins fortæller, at kvindelige pornostjerner ofte klager over, at mænd, der ryger, har “klumpet” sæd. Men han tvivler på, at en enkelt fødevare kan have en særlig indvirkning på sædens smag, mens andre eksperter formoder, at man i så fald skal indtage dem i meget store mængder for at at opnå en effekt.

Derudover er der en række kosttilskud på markedet med navne som Sugar Cum og Sweeten 69, der lover sliksmagende sæd, dog uden særlig dokumentation for påstanden. (Der findes også gel-strips, der ligeså tvivlsomt hævder at kunne neutralisere smagen af sæd på tungen.) Men helt almindelig ananasjuice lader til at være de selvudnævnte sexperters foretrukne valg. Alligevel mener Dr. Abraham Morgentaler i sidste ende, at vi endnu ikke har forsket nok i, hvad der påvirker sædens smag, så det meste “er rene gisninger.”

Morgentaler er leder af Men’s Health Boston og er tilknyttet Harvard Medical School som klinisk professor i urologi. Han forklarer, hvorfor den slags data er svær at udarbejde. “Du kan forestille dig, hvor svært det er at forske i,” siger han. “Man skal ikke kun have fat i fyrene, men man har også brug for, at deres partnere frivilligt smager på det.”

Selvom der ikke findes pålidelig medicinsk data om, hvad der eventuelt påvirker smagen af sæd, så anerkender Morgentaler patientudsagn om effekten af kost og sygdomme. Han siger, at der ikke er grund til at udelukke muligheden for, at der kan være en sammenhæng. Hvis der er en effekt, så kommer den formentlig ikke fra at indtage en enkelt eller to superfoods, men fra et gennemgribende skift til en sundere livsstil. “Men hvis din partner ikke kan lide smagen, så skal du da bare eksperimentere med kosten, uanset om det er frugtjuice eller noget andet.”

I den sammenhæng har adskillige pornostjerner fortalt mig, at alkoholfri, ikke-rygende vegetarer og veganere har den mest velsmagende (eller i hvert fald acceptable) sæd. Og Johnny Sins mener, at hans sæd får gode anmeldelser fra de kvinder, han arbejder sammen med, på grund af hans overordnet sunde livsstil. Han ryger ikke, tager ingen stoffer, undgår at drikke for meget og spiser en kost rig på frugt og grønsager. Og så drikker han masser af vand.

Når vi er ved emnet smag, så skal man huske, at alt det her kun er baseret på udsagn, og at resultaterne kan variere.

Når det derimod gælder kraften og mængden af udløsningen, kan forskningen til gengæld godt tilbyde håndgribeligt bevis på forbedringer. Morgentaler siger, at alkoholindtag ikke kun nedsætter antallet af sædceller, men også mængden af sædvæske. Hvor tændt man er under sex har derudover en effekt på mængden og kraften af udløsningen. Alder nedsætter også ofte kraften – og muligvis også mængden af væske – i en udløsning. Det bekræfter Johnny Sins med sin praktiske erfaring.

Men på et enkelt punkt er de to uenige. Morgentaler siger, at lægerne længe har vidst, at perioder med afholdenhed mellem udløsninger fører til en stærkere og større udløsning. Sins mener, at det varierer fra gang til gang. “Alle er forskellige, men for mig giver 24-timers mellemrum de største, mest kraftfulde cumshots,” siger han. “Man skulle tro, at jo længere man venter, jo bedre ville det være, men det er ikke altid tilfældet. Efter et par dage har jeg lidt mere sæd klar, men udløsningen er ikke så kraftfuld, som jeg gerne ville have eller havde forventet. Sæden plumper bare ud, i mangel på et bedre ord.”

Andre ting, Sins har gjort for at forbedre “cumshottets kraft” og værne sig imod de frygtede “plump”, er at tage zinkpiller og ZMA, som er populært blandt atleter og bodybuildere. Begge dog uden resultat. “Jeg kunne ikke rigtig se forskel,” siger han.

Pointen er, at hvis du vil have en stærk, kraftfuld udløsning, så giv din prostata et hvil nu og da – men måske ikke for længe ad gangen. Undgå kosttilskud eller hurtige, nemme løsninger. Istedet må du bare behandle din krop godt og acceptere, at fysiske begrænsninger såsom alder måske lægger en dæmper på dine ambitioner – selvom nogle knibeøvelser sikkert også hjælper.

Til sidst er det værd at anerkende, at uanset, hvor meget du prøver, vil du formentlig aldrig kunne præstere en pornosjasker. “Mange af de ‘cumshot-billeder’ man ser… er ikke sæd,” siger Sins. “Producenterne bruger forskellige slags creme, sæbe og så videre, som skal ligne sæd. De fleste går alt får langt og bruger langt mere, end nogen mand rent fysisk ville kunne komme.”

Lær at elske din ladning, også selvom den kun udgør den gennemsnitlige teskefuld. I det mindste kommer den nu til at smage bedre.