Vi spurgte en flygtning fra 2. Verdenskrig, om der er nogle seriøse paralleller mellem Hitler og Trump

Foto: Dora Schimanko til en protest mod Academics’ Ball i 2012, et bal, der blev arrangeret af det østrigske højrefløjsparti, FPÖ.

Dora Schimanko er en 84-årig tidligere flygtning fra Østrig. Efter Anschluss i 1938, da Østrig blev annekteret af Nazityskland, flygtede hun til Storbritannien med resten af sin jødiske familie for at undslippe nazisterne. “De kunne have forfulgt os, fordi vi var venstreorienterede eller jøder – lige meget hvad ville det have været ude med os,” skriver hun i sin bog fra 2011, Warum So Und Nicht Anders (“Derfor er det sådan her og ikke på nogen anden måde”).

Efter hun vendte tilbage til Wien i 1946, knyttede Schimanko bånd til Østrigs kommunistparti og begyndte at tale til offentlige begivenheder, hvor hun protesterede mod fascisme og ekstremisme på den yderste højrefløj. Hun taler også på østrigske skoler som et vidne til 2. Verdenskrig.

Den svulmende popularitet af højrefløjspartier på tværs af Europa, Donald Trumps sejr i det amerikanske præsidentvalg og hans efterfølgende handlinger i løbet af sine første par uger i Det Hvide Hus har ført til en del snak om, hvorvidt fascismen er tilbage i politik. Sammenligninger med Adolf Hitler er aldrig langt væk, når vi taler om autoritære ledere – eller faktisk om hvilket som helst statsoverhoved: Republikanerne sammenlignede ofte Obama med lederen af nazipartiet – men sammenligningen er blevet mere udbredt, siden Trump kom til magten.

Vi talte med Schimanko for at høre hendes holdning til sammenligningen.

VICE: Hej Dora. Hvad er din holdning til Donald Trump?

Dora Schimanko: Jamen, Donald Trump må siges at være noget af en skuespiller og en entertainer. Det, tror jeg, gør ham til et populistisk ikonog den perfekte kandidat til at repræsentere den magthavende klasse i USA: Profitdrevne, multinationale koncerner.

Så du siger, at han egentlig er en eller anden form for kapitalistisk redningsmand?

Ja.

Hvordan fandt du ud af, at Trump havde vundet valget?

En af mine veninder fortalte mig det, efter hun havde hørt det i morgenens nyheder. I første omgang kunne jeg ikke tro det. Det virkede bare ikke muligt. Men kort tid efter, jeg fandt ud af det, begyndte jeg at studere det amerikanske valgssystem. Jeg tror kun, at Trumps sejr var mulig på grund af det system. Clinton fik faktisk størstedelen af stemmerne.

Efter Trump blev valgt, var der mange, der opfordrede folk til ikke at gå i panik og bare vente og se, hvilken slags præsident han havde tænkt sig at være. På sin første uge som præsident skar han ned i Affordable Care Act og forsøgte at holde folk fra syv muslimske lande ude af USA, blandt andet. Havde du set det komme?

Ja, for satan. Trump er en profithungrende repræsentant for den magthavende klasse – for at være ærlig havde jeg ikke forventet mindre.

Syrien var et af de syv lande, og der er rigtig mange, der flygter fra Syrien lige nu. Du flygtede selv fra nazisternes Østrig i 1938. Hvad tror du, der var sket med dig, hvis England havde lukket grænserne for flygtninge dengang, ligesom det skete i USA i sidste uge?

Så ville jeg helt sikkert ikke være i live i dag. Jeg ville være blevet slået ihjel for længe, længe siden. Men politikken i England var noget helt andet dengang, end den er i USA i dag. Dengang var der internationale konventioner, der forholdte sig til flygtninge, men landet havde også et andet system for indvandring, hvor briter kunne invitere folk ind i landet, hvis de var villige til at forsørge dem økonomisk. For eksempel var der flere kvækere og aristokrater, der forsørgede mange flygtningebørns valfart til Storbritannien.

Der er mange, der beskylder Trump og hans folk for at have fascistiske tendenser. Ser du nogle paralleller mellem Tyskland i 1933 og USA i 2017?

Nej. Vi lever virkelig i et andet årtusinde. Jeg tror for eksempel ikke, at et system med tvungen arbejdskraft ville fungere i Amerika, som det for eksempel gjorde i Nazityskland. Og så tror jeg, at demokratiet er betydeligt stærkere i USA i dag, end det var i Tyskland dengang.”

Så du er ikke bange for, at fascisme gør comeback og slår rødder i USA?

Jo, det er jeg bestemt bange for. Hvis han øjnende en chance for at tjene på det, så tror jeg, Trump ville gøre USA til en fascistisk stat, første gang han fik chancen for det. Men jeg håber virkelig, at det amerikanske demokrati er stærkere end noget, Trump kan gøre ved landet gennem de næste fire år.

Vil du så mene, at folk rammer helt ved siden af, når de sammenligner Trump med Hitler?

Ja, helt klart. Trump er rig – Hitler var helt sikkert ikke specielt rig. Trump er farlig på en anden måde – han står for ekstremt farlige interesser. Han behøver ikke aktivt at forfølge nogle minoriteter i sit land, men han er repræsentant for enorme, grådige selskaber, der sætter hele planetens fremtid på spil i jagten på profit.