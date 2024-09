Vi fik folk til at dele deres pinligste yogahistorier med os

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada



Eftersom yoga i høj grad er bygget op omkring at være ydmyg – om det så er Bikram, Hatha, Yin, Ashtanga, eller en anden form – er det meget logisk, at yoga en gang imellem også er en smule…flovt.

Der er meget få ting i livet, der er så ydmygende – så ærbart, så uskyldigt, så imponerende, som at se et andet menneske brække sig i lårfede stråler på vej ud af “kamelen”. Eller at opnå en højere bevidsthed ved at tøjle nuet med en crescent lunge, mens din g-streng vikler sig håbløst rundt om din røvsprække som en årepresse. Men den sandeste og mest autentiske eliminering af egoet manifesterer sig i sekunderne, efter du er faldet ud af en danserstilling og ned på gulvet, og din krop i samme øjeblik udleder en ekstravagant, oppustet symfoni af tarmgas, der for evigt brænder sig fast i erindringerne hos de 20+ fremmede mennesker omkring dig.

På trods af yogaens pletfri ry for at være vores mest holistiske form for idræt, har der været utallige ofre for dens nådesløse etikette og intensitet – fra selveste Siddhartha Gautama (formentligt) til den canadiske rockstjerne Matt Mays (bekræftet).

Men selv hvis du kommer til at brække dig eller skide i bukserne, eller får en meget synlig rejsning, mens du laver yoga – hvad så? Er det ikke det, det handler om? (Nej.) Handler det ikke om at slippe hæmningerne og bare slå sig løs uden at skamme sig over den vanskabning, man i virkeligheden er? (Nej, heller ikke.) Sandheden er, at yoga er blevet kulturelt tilegnet af den vestlige verden (redaktørens kommentar: hvide kvinder, er I ikke søde at lade være med at tage en g-streng på til yoga), som har lavet en øvelse i mindfulness om til balle-fitness. Men lige meget hvad din begrundelse er for at tage til yoga, kan det give anledning til nogle ret ømme øjeblikke, så jeg bad nogle mennesker om at dele deres værste oplevelser med mig.

Her er deres historier.

Annika, 24

Jeg tilbragte engang en hel yogatime med min g-streng dybt oppe i røven, fordi jeg på et tidspunkt kom til at strække mig lidt for dybt. Jeg var 14 på det tidspunkt (og sammen med min mor), så jeg fik (ikke engang) noget nydelse ud af det. Måske lidt forvirrende nydelse, men også kun det. Jeg har ikke haft en lignende g-streng oplevelse siden.

Yulanda Luka, 26

Når yogatimen er forbi, ligger vi som regel i Savasana i et par minutter, og så får instruktøren os til at rejse os langsomt.

En dag sluttede timen, og alle lå stadig på deres måtter eller var ved at pakke sammen. Jeg var den første, der rejste mig for at lægge mit liggeunderlag og mit bælte på plads. På vej gennem lokalet gled jeg i en af de andres sved, og faldt pladask på røven. Og vi snakker et episk, udstrakte ben, fod-mod-loftet, benene-helt-væk-under-mig fald. Alle i rummet gispede, før der blev helt stille.

Men jeg overlevede, og instruktøren afhjalp akavetheden ved at kommentere på, hvor meget sved, der var på gulvet, og sørge for, at jeg var okay.

Kelly, 27

Jeg havde dyrket Moksha hot yoga i et par år og tænkt, at jeg ville prøve Bikram. Jeg havde fået at vide, at det var mere hot og mere intenst. Jeg var lige kommet hjem fra en backpacking-tur gennem Centralamerika, hvor jeg var blevet syg, så jeg var ikke helt på toppen, men besluttede mig for alligevel at tage til yoga. Allerede i de første fem minutter begyndte vi at lave intense rygbøjninger og vejrtrækningsøvelser, som virkelig ikke var noget, min krop brød sig om. Jeg tvang mig selv til at tage mig sammen og ikke være et skvat. Alligevel følte jeg næsten med det samme, at jeg skulle brække mig, og gik mod døren. Instruktøren sagde, at jeg skulle blive og fortsætte med at trække vejret, og havde tydeligvis ingen ide om, hvad der var ved at ske. Det eneste, jeg kan huske, er at jeg kastede en mælket proteinshake op ud over det hele, forrest i rummet, hvilket fuldstændig ødelagde alles zen.

Personalet var søde nok til at komme ud til mig på badeværelset med en banan og noget kokosvand og fortælle mig, at jeg kunne komme ind igen, når jeg havde fået det bedre. Før den time havde jeg betalt for en intromåned med uendelig yoga. Af åbenlyse årsager tog jeg aldrig tilbage. Nogensinde.

Brian, 27

Mit tredje år på universitetet besluttede jeg mig for endelig at prøve hot yoga for første gang. Min roommate på det tidspunkt var en garvet yogi, som konstant prøvede at få mig med, så til sidst gav jeg efter. Yogatimen var om eftermiddagen, dagen efter en bytur. Jeg havde meget lidt væske i kroppen, men var fuld af selvtillid.

Som med så mange andre aktiviteter i unitiden, var det nødvendigt med lidt bongrygning, før vi gik ud af døren. Vi ankom tidligt, men ikke tidligt nok, så jeg var tvunget til at placere min måtte forrest i lokalet. Jeg kunne mærke presset fra de andre yogiers øjne på mig, mens jeg kæmpede for at få rullet min måtte ud og sprede mit håndklæde ud. Efter jeg havde fået styr på mig selv, lå jeg ned og tænkte: “Det her er meget varmere, end jeg havde forventet,” og at jeg var alt for skæv til at være her.

I en time var jeg helt fucked. Jeg prøvede at følge med de andre yogier og virke, som om at jeg vidste, hvad der foregik, men den konstante snublen, de forkerte bevægelser, de mange fuck-ups i timing og den massive svedpøl under mig vidnede om en mand ude af sit element. Da vi var nået halvvejs gennem pinslerne, kastede jeg et blik på udgangen og forestillede mig, hvor pragtfuld den kolde luft udenfor ville føles. Hvis det ikke var fordi, at min roommate var der, var jeg skredet. Men det brok (som det ville have medført) ville jeg skulle høre på resten af vores liv, og det var nok til at holde mig kørende. Jeg kæmpede mig igennem med viljestyrke og fik det bedre med tiden. Endelig sluttede det, og jeg overlevede, med et friskt udsyn og en hel ny forståelse for yoga.

Samantha Duff, 26, ejer et yogastudie

Det var et ekstremt mindeværdigt øjeblik. Vi dyrkede hot yoga og alle svedte helt vanvittigt, og så var der en af vores mindre koordinerede unge deltagere, der gled på sin måtte og ramte jorden. Man kunne høre en højlydt prut. Og så begyndte hun at grine. Jo mere hun grinte, jo flere prutter kom der ud. Det var rapid fire, som et maskingevær. Der var ingen, der kunne holde op med at grine. Det var hysterisk morsomt.

Matt Mays, 37

Engang i New York tog jeg til en Halloween-time klædt ud som en spartansk kriger. Børstehjelm, arm- og benskinder, harnisk, mande-skørt. Jeg endte med at være den eneste, der var klædt ud. Man må ikke forlade lokalet til Bikram-yoga, så jeg måtte gennemføre hele timen i 43 graders varme. Jeg vandt dog en gratis pizza for det bedste kostume.

Der var en anden gang, hvor jeg prøvede at stå på hovedet for første gang og faldt, så jeg væltede seks piger som dominobrikker. Jeg har ikke forsøgt at stå på hovedet siden.