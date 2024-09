Vi fik gode råd om alkohol fra nogle øldrikkende bedstemødre

Jeg er født i Belgien, hvor begrebet “mikrobryg” er relativt nyt, men vi har nu altid forstået os på at lave god øl. Det bedste bevis på dette finder man hjemme hos vores bedstemødre, i deres kældre og i deres køleskabe.

Belgiske bedstemødre er kendt for altid have et lager af gode øl derhjemme – og for at tage for sig af det lager næsten dagligt. Jeg besøgte nogle ølglade bedstemødre for at se nærmere på deres sortiment og for at få nogle gode råd.



Denise (83)

MUNCHIES: Hej Denise, hvilke øl har du altid i dit hjem?

Denise: Jeg har altid blonde og mørk Leffe og St. Bernard liggende i kælderen. Og nogle Rodenbach, som jeg bruger, når jeg skal tilberede kanin eller lave en stuvning. Jeg har også nogle kolde pilsnere, men dem er der ikke rigtig nogen, der drikker. Det er mest til de unge.

Du er ikke så meget til pilsner?

Nej, de smager ikke af så meget og har for lidt malt. Jeg forstår ikke, hvad det er, mine børnebørn kan lide ved det. Men de drikker også hellere af dåse end af flaske. Jeg forstår ikke hvorfor –– måske fordi studerende er vant til at kaste med deres øl? Jeg er i hvert fald imod det. Hvis de unge vil drikke her hos mig, har de værsgo at hælde øllet op i et glas!

Hvilken øl er din favorit?

Jeg kan godt lide dem alle, men en mørk St. Bernard med seks procent alkohol er klart min favorit. Jeg plejede at drikke en øl, der havde en alkoholprocent på 12. Det griner min søn altid af: “Mor, du skal drikke to! To på seks er det samme som en på 12!”

Hvornår drikker du en rigtig god øl?

Om aftenen sammen med en lækker sandwich og et godt stykke ost.

Stereotypen blandt vores generation er, at kvinder drikker vin, og mænd drikker øl. Jeres generation lader til at være helt anderledes.

Da vi var unge, lige efter krigen, var der ikke meget vin at få fat i. Vi er vokset op med store ølflasker på bordet, ligesom man har vandflasker. Det var noget, man blev stærk af. Se bare på mig: Jeg tager ingen piller, og jeg svømmer og går til gymnastik hver uge. Øl er sundt! Men lad være med at drikke for meget af det gode, ligesom de unge gør. De drikker for at blive fulde og ikke for at smage –– men en enkelt øl hver aften skader ikke. Når jeg besøger folk på plejehjem, tager jeg øl med. Ældre mennesker, der er på hospitalet, får mere ud af en øl end en skål grød med mælk. Tro mig!

I dag er flere unge mennesker begyndt at brygge mikrobryg.

Når jeg køber alkohol, er hylderne altid fulde med hundredevis af forskellige slags øl. Men jeg prøver sjældent noget nu. Det gør mine sønner, men jeg gider ikke. Jeg er blevet for gammel.

Har du nogle gode råd til yngre ølentusiaster?

En mørk øl skal ikke stå i køleskab, for så mister den smag. Det ser jeg ofte på barer, og det gør mig sur. God øl har godt med skum. Forsvinder skummet med det samme, er glasset ikke rent. Når jeg serverer øl derhjemme, har jeg altid et viskestykke i nærheden, så jeg kan tørre glasset af.

Maria (82)

Hvornår begyndte din kærlighed til øl?

Maria: Da jeg var ung mor, var jeg sommetider nødt til at stryge hele dagen, som man jo gør, når man har en stor familie. Så drak jeg altid øl, da det er meget mere forfriskende og velsmagende end kaffe.

Hvilke slags øl har du altid i huset?

Jeg har altid en Kriek i min kælder og nogle mikrobryg i køleskabet, som jeg fik i gave nytårsaften. Når jeg spiller kort, foretrækker jeg en trappistøl og lidt grenadine, da den ellers er for bitter. Det er stærke sager, så én er nok.

Har du nogle gode råd til yngre generationer?

Altså, hvis du drikker stærk øl, så sørg for at spise godt. Drik aldrig på tom mave, som man siger. Spis en god bøf eller sådan noget – det er bedre.

Dina (78)

Hvilke slags øl har du altid i huset?

Dina: Hoegaarden, Leffe og Grimbergen. Nu hvor jeg er blevet ældre, holder jeg færre fester og køber derfor færre øl. Men lige de øl har jeg altid i mit hjem. Desværre er jeg nødt til at købe Hoegaarden på dåse nu, fordi flaskerne er blevet for tunge at bære, men jeg drikker den alligevel altid i et glas. Det vigtigste er, at man har et smukt glas, man kan drikke sin øl fra.

Hvilken er så din favorit?

I 20 år har jeg drukket en Hoegaarden og spist en ostemad omkring klokken 18. Hvedeøl smager så meget bedre end kaffe, og øllet er ikke for stærkt, så det er perfekt sammen med et måltid. Min mor drak altid et glas øl til aftensmaden, så jeg tror, det er hende, jeg har det fra.

Mikrobryg bliver mere og mere populært. Hvad mener du om det?

Ja, det ved jeg fra mine sønner. Det er godt, at der er så mange forskellige typer, så man selv kan finde ud af, hvilke øl man bedst kan lide. Men der er en stor forskel på min generation og de unge: Vi kender kun et par forskellige typer, og dem holder vi os til. Vi prøver sjældent noget nyt. De unge er mere eksperimenterende. Ser de noget nyt, er de nødt til at smage det.

Noget andet der også er godt: Piger drikker flere øl i dag end drenge. Da vi var unge, kunne vi kun gå ind på en bar, hvis vi var i selskab med en dreng. Nu om dage kan pigerne sagtens gå på bar alene, og de prøver det hele.

Har du nogle gode råd til yngre mennesker, der kan lide at drikke?

Jeg venter altid en smule med at drikke min øl, efter den er hældt op. Så er der mindre skum, men det er måske nok bare noget personligt. Og så advarer jeg altid mine børnebørn om, at de ikke skal lade deres øl blive i baren, når de skal på toilettet. Jeg er bange for, at folk skal putte noget i deres drinks.

Mia (83) og Katje (88)

Hej, jeg har hørt, at I to er bedste venner her på plejehjemmet. Drikker I ofte øl sammen?

Mia: Sommetider, ja.

Katje: Vi foretrækker kriek-øl. Bare en enkelt, ellers bliver vi snalrede.

Mia: To er virkelig grænsen, ellers ender jeg med at være helt rundt på gulvet.

Det sker simpelthen nogle gange?

Mia: Helt bestemt. Jeg plejede at drikke mig fuld oftere, men efter jeg blev gift, gjorde jeg det ikke så meget. Jo ældre, jo klogere, som man siger. Nu drikker jeg øl på en helt anden måde. Mere for at nyde det, og ikke for at blive fuld.

Mange af de nye øl har sjove navne: Pirate, Deugniet, Dikke Nek, Sloeber …

Mia: Haha! Det har jeg aldrig hørt om. Er det øl? Og de eksisterer? Næste gang jeg skal på værtshus, bestiller jeg en Deugniet.

Katje: Og jeg skal have en Dikke Nek.

Mia: Hvad tænker du om navnet Kivelä? Det er noget, jeg godt kan lide: øl blandet op med limonade og grenadine. Lækkert.

Har I nogle gode råd til unge øldrikkere?

Mia: Lader du være med at drikke, forbliver glasset fuldt.

Katje: Det er nemlig rigtigt!

Monique (78)

Hej Monique. Fortæl mig om din kærlighed til øl.

Monique: Hver mandag kører min mand og jeg 35 kilometer til Westvleteren for at drikke en mørk Westvleteren-øl. Twaalf er vores yndlingstype. Vi drikker en eller to øl og spiser en sandwich, hvorefter vi kører hjem igen.

Og derhjemme?

Vi drikker altid et halvt glas Rochefort 8 først på eftermiddagen og endnu et glas ved fire-tiden. Så længe man ikke drikker for meget, tager man ikke skade af en stærk øl.

Skål!

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Holland.