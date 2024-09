Vi snakkede med en fyr, der tog til Trumps indsættelse på syre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Med indsættelsen af præsident Donald J. Trump i fredags blev det, der har føltes som et mareridt, omsider til virkelighed.

Men for 21-årige Zachary fra Philadelphia var indsættelsen rent faktisk et trip – for, som han siger, var han bogstaveligt talt på syre, da han tog til den. Hans far (der ikke var på syre, men deltog ved indsættelsen sammen med ham) havde fået officielle billetter til begivenheden fra en offentligt ansat bekendt: “Jeg er sikker på, at han ikke anede, hvad vi havde tænkt os at gøre,” siger Zachary til VICE.

VICE tog en snak med ham i bilen på vej hjem, mens hans trip så småt var ved at aftage. Vi spurgte ham, hvorfor han valgte at tage LSD til en begivenhed, der formentlig vil blive husket som startskuddet for ‘Trumpokalypsen’.

VICE: Hvorfor besluttede du dig for at tage til indsættelsen på syre?

Zachary: Hvis man skal tage til nogens indsættelse nu til dags, så er det naturligvis nødt til at være præsident Trumps indsættelse. Og hvis jeg gør noget som helst, så kan jeg lige så godt prøve at gøre det på syre for lige at ryste posen lidt.

Du skriver i et af dine Instagram-opslag, at du “repræsenterede det amerikanske Scumbag-parti.” Hvad mente du med det?

Der findes ikke så mange af os, og det er lige meget, hvem vores præsident er – vi har stadig tænkt os at tage syre, ryge cannabis, og vi har stadig tænkt os at høre høj musik. Vi har stadig tænkt os at være os selv. Vi er USAs scumbags.

Præsident Trump nævnte stoffer i sin indsættelsestale. Hvordan ville du have det, hvis han genstartede War on Drugs-politikken?

Altså, jeg kommer stadig til at ryge weed [griner]. Lige så snart de havde affyret alle kanonerne, fyrede jeg op for en joint. Ingen omkring mig var nede med det.

Hvordan var det at være på syre til sådan en begivenhed, omgivet af så mange mennesker? Oplevede du nogen form for visualisering?

Det var surrealistisk, fordi jeg havde købt en Make America Great Again-kasket for at føle mig tilpas i omgivelserne, og jeg havde den på hele vejen igennem. Jeg følte, at jeg havde sat mig selv i deres sted, og nogle af de mennesker er jo egentlig bare tosser, så jeg følte faktisk, at jeg passede ind. Visuelt var det en ret vild oplevelse – jeg stod bare og så på og lyttede til det røv-elendige orkester, mens parlamentsbygningen smeltede under hele talen. Det var forfærdeligt. Jeg brugte meget af tiden på bare at stå og glo på folk og suge det hele til mig.

Hvordan har du det lige nu, og hvor er du?

Jeg er på vej hjem til Philadelphia lige nu. Jeg har det ret godt med, at jeg kom væk derfra, for jeg kan se på internettet nu, at nogle af demonstrationerne er blevet voldelige, og jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis jeg havde bevidnet det, mens jeg trippede. Efter indsættelsen gik jeg rundt og røg fed. Der var folk, der sang om Jesus og sådan noget, som jeg tilbød spliffs. Det var der ikke nogen af dem, der ville have, så jeg skred bare. Jeg er glad for, at jeg ikke var der, da der udbrød vold.

Er det her den første begivenhed af slagsen, som du har deltaget i på syre?

På syre, ja. Jeg demonstrerede faktisk til Democratic National Committee og fik et lille buzz på der. Jeg var på forskellige ting, men ikke noget i nærheden af syre. Hvis man har taget nogle stoffer, er det pludselig meget mere underholdende at tage til de her politik-ting.

Hvad tænker du om, at Trump er præsident?

For at være helt ærlig, aner jeg det ikke. Der er en del af mig, der gerne vil give ham en chance. Andre dele af mig siger, at han er djævelen. Så er der den del af mig, der tænker, at hvis Hillary Clinton var præsident, ville hun være lige så slem. Jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske… men jeg er klar på at se, hvad der sker.

Har du nogle planer om at tage til demonstrationer eller andre politiske begivenheder i fremtiden?

Philadelphia lader til at være en stor protest-by, så hvis der sker ting i aften eller i løbet af de kommende dage – hvilket jeg tænker, at der er ret stor sandsynlighed for – så joiner jeg nok.

Hvilket niveau ville du sige, dit syretrip er på lige nu? Er det ved at aftage?

Jeg tog frimærket omkring klokken halv ni i morges, så det er ved at aftage. Jeg er stort set helt nede på jorden igen.

Nogle afsluttende ord, du gerne vil efterlade os med?

Trumps hænder ser endnu mindre ud på syre.