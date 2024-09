Fire kokke fortæller, hvordan graviditet påvirker karrieren

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Holland.

At blive gravid kan være noget af det værste, man kan gøre, når ens karriere er i sin spæde begyndelse. Ifølge Human Rights College oplever 43 procent af kommende mødre, at de bliver diskrimineret fra det øjeblik, de informerer deres arbejdsgiver om, at de er gravide. Diskriminationen varierer fra, at man forbigåes, når der skal forfremmes medarbejdere, til at man bliver fyret. Og sådan er det også i restaurationsbranchen i nogle lande.

I Holland er der lige nu ingen lovgivning på området i fødevareindustrien. Den sidste overenskomst udløb i 2014, så lige nu kan virksomheder selv udforme deres kontrakter uden at skulle tænke på de ansattes rettigheder (gravide eller ej).



Jeg talte med fire kokke, der blev gravide, om hvad der skete, da de fortalte det til deres arbejdsgivere, og om hvordan deres graviditet har påvirket deres karriere i køkkenet.

Foto af Rebecca Campens.

Shanna (34), bestyrer i en butik.



MUNCHIES: Du har to børn, og du arbejdede under din graviditet. Hvad ændrede sig, mens du ventede dig?

Shanna: Min jordmoder fortalte mig, at jeg skulle passe på med de høje temperaturer tæt på min mave, så jeg kunne ikke stå alt for tæt på det varme udstyr. Jeg var også nødt til at være opmærksom på kemien i eksempelvis ovnrens, så jeg forlod altid køkkenet, når der blev renset udluftningsrør. Min smags- og lugtsans ændrede sig drastisk. Den restaurant, jeg arbejdede på, da jeg var gravid første gang, havde mange retter med fisk på menuen. Jeg kunne slet ikke holde lugten ud og var ofte tæt på at brække mig. Min lugtesans blev meget bedre, og mine smagsløg blev markant bedre. Mine retter blev derfor meget mildere, og jeg var ofte nødt til at bede mine kolleger om at smage på maden for mig.

Hvordan reagerede dine kolleger og din chef?

Første gang var alle meget søde og forstående. Jeg var 24 år gammel på det tidspunkt og havde arbejdet der i cirka fire måneder. Mine kolleger løftede alt for mig: Jeg var lidt deres allesammens gravide pige. Da jeg var gravid anden gang, arbejdede jeg et andet sted, hvor tingene var meget anderledes. Et par dage efter at jeg havde informeret min chef om min graviditet, fortalte han mig, at han ikke kunne tilbyde mig samme timeantal som tidligere. Tre måneder senere rev han min kontrakt i stykker. Da der lige nu ikke er nogen eksisterende overenskomst i restaurationsbranchen, er man ikke beskyttet, når den slags sker.

Hvad skete der så?

Jeg var selvfølgelig ikke tilfreds, men på samme tid tænkte jeg: Hvorfor bruge tid og energi på det? Jeg ville bare gerne nyde min graviditet i ro og fred. Da jeg ledte efter arbejde, gennemgik jeg et månedlangt prøveforløb på en anden frokostrestaurant, men da jeg informerede dem om min graviditet, gik det pludselig op for dem, at de ikke havde plads til mig. Jeg søgte arbejdsløshedsunderstøttelse og flere jobs, men hver gang de så min mave, fik jeg et nej. Begrundelsen for deres nej var aldrig den samme.

Kunne du finde på at vende tilbage til et professionelt køkken?

Jeg tog en kold tyrker fra branchen. Restauranter kan være ret diskriminerende overfor gravide kvinder og mødre. Selv da jeg ikke længere var gravid, men bare en ung mor, var det svært at få arbejde, selvom jeg — min erfaring taget i betragtning — burde have let ved at finde et job. Havde jeg ikke fået børn, ville jeg sandsynligvis stadig arbejde i et køkken.

Aranka (29), arbejdsløs

MUNCHIES: Hvad skete der, da du fortalte din chef, at du var gravid?

Aranka: Til at starte med holdt jeg det hemmeligt, fordi jeg ville udtænke en plan. Det er meget fysisk hårdt at lave mad, og vagterne er lange. Jeg var ret bange for at skulle vende op og ned på mit liv. Heldigvis tog min chef det pænt. På det tidspunkt arbejdede jeg freelance for et cateringfirma, og jeg fik lov til at arbejde mindre. Jeg var ikke nødt til at arbejde 14-timers vagter. Jeg fik lov at lave kolde retter i stedet for varme, og jeg arbejdede ofte sammen med andre i små hold. Min mand er kok, og hans chef var mindre forstående. De kan simpelthen bare ikke forstå, at det kan være svært at skulle være væk hjemmefra i 12 timer ad gangen, når man har en nyfødt. Han fik én dags orlov, da jeg skulle føde. Én!

Hvilke rettigheder havde du som freelancekok?

Jeg var heldigvis ansat gennem et kollektiv. Man er ikke dækket ind i tilfælde af sygdom, men bliver man gravid, får man stadig udbetalt 70 procent af ens løn. Efter otte måneders barsel vendte jeg tilbage på arbejde, men jeg havde ikke en fast kontrakt, så jeg arbejdede på timebasis, og mine vagter var uregelmæssige. Det var praktisk talt umuligt med et lille barn. Jeg var hele tiden nødt til at finde en babysitter i sidste øjeblik.

Hvad havde ændret sig, da du vendte tilbage på arbejde?

Det var svært at vende tilbage, fordi jeg stadig ammede. Det første år tilbage var jeg nødt til at have en brystpumpe med, som jeg brugte i personalerummet. Det var så besværligt. Hver gang var jeg nødt til at stille brystmælken i et køleskab. Jeg gik også mindre ud. Før jeg blev gravid havde jeg en work-hard-play-hard livsstil, men de seneste to år har jeg kun været ude to gange.

Hvorfor arbejder du ikke i restaurationsbranchen lige nu?

Jeg ville arbejde i løbet af dagtimerne, så jeg kunne give mit barn en mere regelmæssig hverdag. Desværre er det svært at finde den slags køkkenarbejde. Og mange virksomheder er mere tilbageholdende med at ansætte mig, fordi jeg har et barn. Restaurationsbranchen er enormt kapitalistisk og bygget op omkring mænd. Kvinder kan selvfølgelig godt klare den fysiske del af jobbet, men skal de have succes, er de er nødt til at opgive nogle sociale ting som eksempelvis moderskab. Jeg må indrømme, at jeg virkelig savner arbejdet i køkkenet: Atmosfæren, kollegerne, travlheden. Men sådan er det bare.

Lisa (34), medejer af restaurant De Klub

MUNCHIES: Hvordan var det at være gravid i køkkenet?

Lisa: Rent fysisk var det meget intenst. Jeg var nødt til at stå oprejst hele dagen. Jeg lavede også tærter og bar enorme bakker op og ned ad trapper, mens jeg havde min egen bolle i ovnen. Heldigvis havde jeg hjælpsomme kolleger, som jeg idag driver De Klub med. Otte uger før jeg fødte, stoppede jeg med at arbejde. Dengang var der stadig overenskomst, og jeg havde derfor flere rettigheder, end kvinderne i branchen har idag.

Hvordan reagerede folk, da du fortalte dem, at du var gravid?

Min chef reagerede faktisk ret positivt og var oprigtigt glad på mine vegne. Han satte sig endda ind i mine rettigheder. Men jeg var så heldig, at jeg havde en fast kontrakt, hvilket er en sjældenhed nu om dage.

Du blev i branchen, efter du havde født. Er det let at balancere jobbet som professionel kok med rollen som mor?

For mig var det fint, men den store forskel er, at jeg ikke var nødt til at arbejde om aftenen. Det ville virkelig have kompliceret det hele. Nu arbejder jeg om aftenen, og det passer så bare perfekt med mit barns sengetid. Og lad os nu ikke glemme, at faren alså godt kan passe vores børn om natten. Det er noget folk glemmer.

Margot (40), Køkkenchef på De Dikke Dries



MUNCHIES: Du blev kok, mens du ventede dig. Hvordan gik det lige for sig?

Margot: Da jeg var tolv uger henne, blev jeg forfremmet til kok. Jeg kunne simpelthen ikke tillade mig at sige: “I står for alle de varme retter og for at løfte alle de tunge ting, mens jeg tager mig en slapper.” Så jeg stod ved stegepladen med min store mave ligesom alle andre. Engang imellem kom en kollega så og sagde: “Hey, hvad fanden laver du?” Men jeg var stædig og ville ikke stoppe med at arbejde, så jeg arbejdede nok længere, end jeg burde have gjort.

Hvordan reagerede din chef, da du fortalte ham, at du var gravid?

Meget positivt. Han var forsikret, hvilket betød, at han blev kompenseret for min graviditet. Og så havde han jo brug for mig, da jeg var kok.

Hvornår vendte du tilbage til køkkenet?

Efter fire uger. Jeg husker tydeligt den negative stemning i køkkenet. Da jeg vendte tilbage efter fødslen, var der ingen der tog mig seriøst, når jeg fortalte mine kolleger, at de gjorde noget forkert. Jeg var kvinde, arbejdede kun fire dage om ugen, og jeg var lige vendt tilbage. Det var så der, jeg sagde op. På mit nuværende arbejde står jeg for vagtplanen. Min partner er meget fleksibel og tager sig af børnene om natten. Han har et travlt liv — nogle gange ser jeg ikke mine tre børn i tre dage — men de kan stadig huske mit navn,

Du arbejder nu som køkkenchef. Kunne du finde på at ansætte kvinder, der var gravide?

Nej. Det er praktisk talt ulovligt, men jeg vil heller ikke sige, at det er lige præcis af den årsag. Der skal ikke meget til, før man er nødt til at dreje nøglen om i den her branche. Går der bare et par dage uden et bestemt antal gæster, er man praktisk talt gået bankerot. Derudover er der lige nu ikke nogen lovgivning, der beskytter kvinder, der bliver gravide. Man skal være lettere skør for at gå ind i den her branche, hvis man også vil have børn. Det er ikke en beskyttet profession. Der er få regler, meget lidt træning og næsten ingen information at hente.

Øverste billede af Wubbo Siegers.