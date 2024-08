Webcammodeller fortæller os om de underligste ting, de er blevet bedt om at gøre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

En af de fordele, som porno-webcamindustrien har udstyret sit storgokkende forbrugersegment med, er muligheden for at skræddersy cam-oplevelsen til den individuelle brugers smag og behag. Cammodeller kan selv sætte deres egne mål, for det de gerne vil opnå med en given forestilling på et live-streamingsite, men de kan også tage imod anmodninger fra kunder om alt fra private forestillinger til videooptagelser.

Menneskets seksuelle lyster har lige så mange farver som en regnbue, og derfor har vi talt med nogle cammodeller om de vildeste anmodninger, de har fået gennem deres karrierer.

”En fyr skal aldrig føle sig flov over sin fetich,” siger Avery Saunders, som har været cammodel i seks år. ”Jeg plejer at fortælle ham, hvad jeg kan gøre, og hvor min grænse går.”

De fleste af os er enige om, at man ikke skal udskældes på grund sine lyster, så se venligst den følgende liste af besynderlige anmodninger til cammodeller, som en hyldest til seksuel mangfoldighed:

”Det mærkeligste, jeg er blevet bedt om at gøre, var da en mand, bad mig om at skifte hans ble virtuelt. Jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvordan det skulle fungere i praksis… Jeg er også blevet bedt om smøre skedesekret i en Tupperware-beholder. Den opgave tog jeg. Der gik nogle dage, før jeg havde samlet nok. Ham med bleen var villig til at betale 20 dollars for en halv time på Skype… Jeg sagde selvfølgelig nej tak.” – Ryland Baby, cammodel gennem to år.

”Der er kunder, der beder mig om at tage tøj på, så det kan man også betale mig for nu. Jeg har muligvis også en gang taget imod en anmodning om at tømme alt, hvad der var i mit køleskab udover min nøgne krop. Det er sidenhen blevet en forestilling, jeg opfører med jævne mellemrum, fordi det er sjovt.” – oOPepperOo, cammodel gennem fem år.

Screenshot submitted

”Jeg er blevet bedt om at deepthroate mig selv med en dildo, til jeg kastede op, jeg er blevet bedt om at prutte på kameraet, jeg er blevet bedt om at sende billeder af mig selv som barn. En fyr ville have mig til at råbe af en kasse fuld af killinger og strippe bagefter.

Jeg får også en masse race-relaterede anmodninger: nogle mænd vil gerne have mig til at klæde mig ud som en pige fra ghettoen med store øreringe og rød læbestift, og så skal jeg være ubehøvlet overfor dem. Nogle fyre instruerer mig til at sige ja, til alt hvad de siger. Så siger de ting som, ’Du er en smuk, sort gudinde. Jeg er din hvide slavedreng, okay?’ Den kører så også den anden vej sommetider. Så siger de, ’Du skal være min slave. Jeg er din herre.’

Der er fyre, som har bedt mig om at sende dem mine beskidte trusser eller beholdere med kropsvæsker i. Så var der også en gut, der var vild med at se mig i en vinterfrakke.” – Avery Saunders.

”Det svært at sige, om der overhovedet er noget, der er underligt længere. Jeg har været i branchen så lang tid, at underlige feticher nærmest er blevet standarden. Men der er selvfølgelig altid visse, der stikker mere ud end andre. Jeg havde engang en kunde, der tændte på, at jeg klædte mig ud som zombie – jeg skulle savle, stavre rundt i værelset og hvæse, ’braiiiinssss’. Det var faktisk ret sjovt.

Der var en anden fyr, som ville have mig til at spille hans kæledyrstiger. Så skulle jeg skide på gulvet og kigge bestemt ind i kameraet. Den sagde jeg nej tak til. Jeg bliver ofte bedt om at barbere mit hoved eller dele af det, hvad altid har forekommet mig ret sært. Indtil videre er der ikke nogen, der har tilbudt nok penge for det.” – Dahlia Dee, cammodel i over seks år.

”Her er en liste over specielle anmodninger, jeg har fået:

Under en trekantsforestilling blev den anden pige og jeg bedt om at forlade lokalet og lade fyren gokke den af alene foran kameraet.

Madvarer, især pølser. Han ville have, at jeg skulle kneppe mig selv med den, ligesom med en dildo og uden kondom. Han blev ved med at bede mig om at tage kondomet af, men det kunne han godt glemme! Han forstod tydeligvis ikke, hvor følsom den del af kvindekroppen er.

Gå rundt udenfor i bare tæer og få beskidte fødder.

Ryge cigaretter og ignorere kameraet.

Ballonvenner: puste balloner op og… kæle for dem og redde dem fra at blive sprunget af andre.

Nyse og pudse næse.

Prutte ind i kameralinsen. Sørge for at være så tæt på kameraet, så kunden kunne se røvhullet åbne sig og trække sig sammen igen.

De her er eksempler på steder, hvor jeg trækker grænsen: Skifte ble eller selv tage en på og fylde den op. Det er toppen af min ”mærkelige anmodninger-liste” og min ”fandeme nej-liste”. – Alissa Black, cammodel gennem næsten ti år.

”Det underligste, jeg er blevet bedt om at gøre, var at balancere en højhælet sko på mit hoved i i 30 sekunder. Han betalte halvdelen på forhånd og resten bagefter. Jeg tror, jeg krævede 200 poletter for det (20 dollars for ham, 10 for mig). Det havde været en ret sjov dag i forvejen, så jeg tog bare oplevelsen med.” – Melody Kush, fuldtidscammodel gennem fem og et halvt år.

”Jeg har før fået nogle ret specielle anmodninger til private forestillinger og videoklip. Jeg blevet bedt om at dække min krop med skiver af ost og ligge helt stille. Jeg tror, vedkommende ville have en ost med et orange skær, og det stod jeg tilfældigvis lige og havde! Jeg har aldrig fundet ud af, hvad det handlede om… Jeg er også blevet bedt om at smøre kage udover mig selv og danse rundt.

Det er ikke så tit, folk vil have forestillinger med mad, men når jeg får dem, er de ret specifikke og detaljerede fantasier. Man fornemmer, at folk ved, hvad de vil have, og at det formodentlig ikke er noget, de kan finde andre steder. Jeg får tit anmodninger, der handler om at tage tøj eller sko på, mens kunden onanerer.” – Jane Wilde, cammodel gennem et år og fire måneder.