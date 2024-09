En ny undersøgelse tyder på en sammenhæng mellem hjerteproblemer og cannabis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Ifølge CBS News er der en ny forskningsrapport om hjørnet, der peger på, at cannabisbrug muligvis er mere sundhedsfarligt, end man før troede. Ny forskning indikerer, at cannabisrygning muligvis øger risikoen for slagtilfælde og hjerteanfald. Det er seneste indspark i en lang række modstridende undersøgelser omkring sundhedsfaren ved at ryge sig skæv.

Aditi Kalla, en hjertespecialist fra Einstein Medical Center i Philadelphia, samlede et hold til at analysere 20 millioner sygejournaler fra folk mellem 18 og 55, der var blevet udskrevet fra amerikanske hospitaler i 2009 og 2010. Med udgangspunkt i det antal af dem, der angav, at de røg tjald – kun omkring 1,5 procent – fandt holdet frem til, at risikoen for at få et slagtilfælde var 26 procent højere hos cannabisrygere, mens risikoen for hjertesvigt også var 10 procent højere sammenlignet med de patienter, der ikke røg weed.

Selvom forskerne ikke fik mulighed for at tale med testpersonerne for at finde ud af, hvor meget de røg hver dag, og om de indtog cannabis ved at ryge eller spise det, mener Kalla stadig, at resultaterne tyder på en sammenhæng mellem hjertesygdomme og cannabisindtag.

“Selv da vi medregnede de kendte risikofaktorer, så vi en højere risiko for både slagtilfælde og hjertesvigt hos de pågældende patienter, hvilket får os til at tro, at der er tale om andet end bare overvægt eller kostrelaterede bivirkninger i hjerte-kar-systemet,” udtalte Kalla i en pressemeddelelse. “Der er behov for mere forskning på området for at forstå patofysiologien bag den her effekt.”

Dette er bare den seneste undersøgelse, der har belyst skadelige bivirkninger ved cannabisbrug, som for eksempel knogleskørhed, synsforstyrrelser, psykoser og paranoia. Tidligere i år blev en omfattende undersøgelse af cannabis’ medicinske egenskaber udgivet af National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine. Den konkluderede, at pot kan påvirke hukommelsen, det psykiske helbred og luftvejene, men ikke forårsager kræft.

Den samme undersøgelse påviste også, at cannabis har en positiv effekt på lindring af kroniske smerter. Andre undersøgelser har vist, at tjald kan skærpe de kognitive funktioner, behandle livmoderhalskræft, hjælpe PTSD-patienter og forebygge Alzheimers. Selv den tidligere amerikanske surgeon general Vivek Murthy har gjort reklame for plantens sundhedsmæssige fordele.

Cannabis, enten til medicinsk eller rekreativ brug, er lovlig i over halvdelen af de 50 amerikanske delstater, og derfor vækker det opsigt, når forskning peger på uheldige bivirkninger. Der er behov for mere dybdegående research, hvis vi skal have det fulde overblik.

“Som med alle andre rusmidler vil vi gerne kende effekterne og bivirkningerne ved det her stof, om så man får det på recept eller ej,” siger Kalla. “Det er især vigtigt, at læger kender til stoffets effekter, så vi kan blive bedre til at informere patienter om fordele og ulemper.”



Kalla og hendes hold præsenterer deres forskningsresultater til den årlige American College of Cardiology-konference i Washington den 18. marts.