Cannabis bliver lovligt i Canada i 2018

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Krigen mod cannabis i Canada har nu en slutdato i sigte – 1. juli 2018.

Ifølge CBC News vil regeringen offentliggøre planerne for legaliseringen af cannabis i begyndelsen af april, hvilket vil lovliggøre cannabis i hele landet i tide til næste Canada Day – landets nationaldag.

Selvom detaljerne for legaliseringen stadig er uklare, så har regeringens arbejdsgruppe på området udarbejdet et udførligt sæt anbefalinger tilbage i december. De inkluderede:



En aldersgrænse på 18 år.

En grænse på fire planter for de canadiere, der selv ønsker at dyrke.

En grænse på 30 gram for offentlig besiddelse.

Strenge regler for at gøre reklame for cannabisprodukter.

Arbejdsgruppen fraråder desuden cannabissalg på steder, som også sælger alkohol, selvom det lader til, at rammerne for distribution bliver overladt til hver enkelt delstat i landet.

Abi Roach, som ejer Hot Box Cage – en af Torontos ældste cannabislounges, fortalte til VICE, at det er på tide, at politikerne på både delstats- og kommunalt niveau begynder at samarbejde med cannabisindustrien for at udstede bevillinger til virkomheder.

“Det er på tide, at de ser fremad i stedet for at se bagud. Krigen mod stoffer har slået fejl de sidste 50 år, og det har været en kæmpe fiasko,” siger hun og nævner razziaer som spild af penge.

Roach tilføjer, at hvis regeringen ikke tager med i betragtningen, hvad folk ønsker sig fra det juridiske system, så bliver det bare “forbudstiden 2.0.”

Lisa Campbell, som er talsperson for Toronto’s Cannabis Friendly Business Association fortæller til VICE, at selvom der er “meget at fejre”, så bliver det en kamp at få cannabis-distribueringssteder i stedet for LCBO-modellen (Liquor Control Board of Ontario) i de kommende måneder.