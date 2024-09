Velkommen til kinesisk maduge på MUNCHIES

Det er lige meget, om din favoritret er lo mein eller kyllingefødder – eller begge dele sammen med en tallerken gai lan og xiao long bao. Enhver person med en tunge og bare et minimum af spisepindefærdigheder ved, at kinesisk mad dominerer det globale madlandskab, og det er med god grund.



Det er fordi, kinesisk mad er guddommeligt godt i alle dens sure, søde og stærke afskygninger.

Fra de regionale køkkener i Kina til den måde maden bliver fortolket (eller mishandlet vil nogen mene) i Vesten, findes der millionvis af retter og sikkert lige så mange meninger om, hvilke opskrifter, der er de rigtige. Derfor dedikerer vi denne uge til kinesisk mad. Det bliver på ingen måde en udtømmende afhandling, men vi har forsøgt at indfange ting, vi holder af – og som vi gerne vil dele med vores læsere. Du kan følge med både på MUNCHIES Danmark og hos vores kollegaer i USA.



Vi kommer til at dykke ned i det regionale kinesiske køkken (der er for eksempel en historie om, hvorfor folk i Chengdu holder så meget af krydrede kaninhoveder), og vi hører fra de folk, som var med til at sætte kinesisk mad på kortet i Vesten. Nå ja, og så er der også masser af opskrifter – fra Beijing til Nørrebro – og historien om manden, der skabte Daloon-rullen.

Men vi vil helst lade historierne og de mennesker, der er bag, tale for sig selv, så der er ikke så meget mere at sige i denne omgang. Andet end at du skal finde dig en stol omkring det store banketbord og løsne livremmen. Vi er glade for, at du er her.