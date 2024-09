Hvad 100 procent ren kokain faktisk gør ved dig

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I sidste uge oplyste politiet i kystbyen Eastbourne i England, at de havde beslaglagt en mængde 100 procent ren kokain. Med andre ord: De helt stærke sager. Ikke det typiske “tro mig, mand, det her stads rykker” discount-kondimel, der oftest kun har en renhed på 10-20 procent, men den ufortyndede variant, som det er meget mere sandsynligt at støde på i et laboratorie midt i den peruvianske jungle end på en klub i Europa.

I sidste uge skrev VICE en kort nyhedshistorie om superkokainen, som politiet advarede mod, og det kastede en masse reaktioner af sig. Mange af jer undrede jer over, hvordan 100 procent ren kokain ikke kunne være en god ting.

For dem af jer, der gerne vil have en mere udførlig forklaring, har vi talt med en stofekspert for at finde ud af, hvad forskellen er på lavkvalitetssnitterne, som vi er vant til i Europa, og den langt mere potente variant, der nu af uvisse årsager sælges på vores gader.

KØBET

På vores breddegrader bruger man et sted mellem 500 og 800 kroner, når man køber en pose cola fra en fyr i en sænket Honda fra slut-halvfemserne. Men hvad koster den ægte vare så?

“Det er mere end sandsynligt, at den gennemsnitlige gadepusher ikke aner, hvor rene de varer, han eller hun sælger, er,” siger psykiater og narkotikaekspert David Nutt. “Det kan meget vel blive solgt til almindelige priser.”

Hvis man ikke køber sin luksuskokain fra en gadepusher, har stoffet sandsynligvis fundet vej til landet via dark web. På online markedspladser som AlphaBay og Hansa sælges kokain med et højt niveau af renhed til omkring 600 kr. pr. gram. Når det er sagt, kan prisen for 0,1 gram ligge helt oppe på 173 kr., hvis pusheren ved, hvad han har på hænderne.

DEN FØRSTE BANE

“Hvis kokainen er fortyndet, eller brugeren har en høj tolerance overfor stoffet, kan rusen udeblive,” forklarer Nutt. Men hvis kokainen er renere, giver den brugeren en følelse af “euforisk lykke, øgede kræfter og mere energi. Man føler sig først euforisk og derefter super selvsikker og glad. Man får lyst til at snakke, danse, dyrke sex eller gøre noget andet for at slippe af med den ophobede energi.”

Du ved, når man læser YouTube-kommentarer på videoer med gamle disconumre og brugeren HustleCruz52 ævler om de absurde mængder coke hun plejede at sniffe, før myndighederne lagde låg på det hele? Det er dét her, hun snakker om.

DEN ANDEN BANE

På grund af den høje renhed føler du ikke trang til at køre en ny bane ti minutter efter den første, som man måske gør med de typiske snitter. Men husk på: Selvom de positive effekter lyder tiltalende, så bliver de negative bivirkninger – som Nutt beskriver som “en følelse af angst og rastløshed eller en øget hjerterytme” – også forstærkede.

Så du får det måske helt fantastisk, men der er også en risiko for, at du oplever en helvedes nedtur.

RESTEN AF AFTENEN

Det er her, kraften i den rene kokain virkelig sparker ind og øger risikoen for at give dig et hjerteanfald eller på anden vis skade hjertet.

“Kokain sammentrækker blodkarrene, og størstedelen af kokainrelaterede indlæggelser på hospitaler handler om hjerteproblemer,” siger Nutt. “I takt med at renheden stiger, gør risikoen for en overdosis og hjerteskader også. Den øgede risiko hænger mere sammen med akut hjerteskade eller overdosering, end den gør med afhængighed.”

Sagt lidt enklere: fordi de fleste britiske kokainforbrugere er vant til dårlig coke, er risikoen for en overdosis temmelig høj omkring den tredje eller fjerde bane—hvis det vel at mærke indtages i samme dosis og med samme frekvens som normalt.

NEDTUREN

Der er halvgode nyheder og nogle rigtig dårlige nyheder her. De rigtig dårlige nyheder er, at nedturen på kvali-kokain generelt er helt forfærdelig.

“Når stoffet renses ud af kroppen, og hjernen forsøger at genfinde balancen, oplever brugeren ‘nedturen,’ hvor man føler sig helt nede, fuld af angst og paranoia,” siger Nutt. Jo flere stoffer, der skal renses ud, jo flere er der brug for at erstatte. “Nogle brugere kæmper med impulsen til at tage mere kokain for at forsinke den uundgåelige nedtur,” tilføjer Nutt.

Du kommer med andre ord til at have det skidt dagen efter. De halvgode nyheder? “Ren kokain har naturligvis færre kemikalier og andre fyldstoffer, man bruger til at fortynde med,” siger Nutt om de bivirkninger, fyldstoffer i kokain kan have. Han understreger dog, at det ikke er det altoverskyggende problem: “Man har set eksempler på fyldstoffer, der har haft negative bivirkninger i kokain og andre stoffer – fx PMA i ecstasypiller – men dosen af kokain er problemet her.”

Det vil sige, den dårlige kokain, du er vant til, giver dig nok nedtur på, men på den anden side, fordi den ikke er fuld af afføringsmiddel, speed og levamisol – et stof, der bruges til at forebygge parasitter i tarmene hos landbrugsdyr, kan det være, du undgår, at din krop æder sig selv.

Under alle omstændigheder: Hvis du skal tage kokain, er der nogle simple forholdsregler, du kan tage for at sikre dig mest muligt: sørg for, at pulveret er knust fint, skift næsebor, vent indtil effekten af en bane er aftaget, før du kører en ny, og rens næsen godt igennem med vand, når du kommer hjem.