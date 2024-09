Bøn og gudfrygtighed i lufthavnen

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE US.



Det virker mærkeligt at støde på religiøsitet midt i en lufthavn. Men på den anden side kan man så ikke sige, at lufthavne er åndelige vakuummer? Kolossale lagerrum fyldt med fortabte sjæle? Får alle det ikke skidt af at være der? Får den dystopiske æstetik dig ikke til at føle, at der er gået noget forfærdeligt galt i dit liv? Og er det derfor ikke det perfekte sted at finde Gud? Sådan er det også tilfældet med New Yorks JFK-lufthavn.

Ifølge PEW har over halvdelen af de store amerikanske “hub”-lufthavne (dvs. lufthavne, der forvalter 1% eller mere af landets årlige flytrafik) et eller andet form for område, der er afmærket til religionsdyrkelse. Det er hovedsageligt protestantiske og katolske kapeller, men der er også et par moskeer og jødiske templer iblandt. JFK-lufthavn er en af de få, der efterkommer samtlige monoteistiske tilbederes behov. Our Lady of the Skies-kapellet (katolsk), Christ for the World-kapellet (protestantisk), den Internationale Synagoge (jødisk) og JFK International Islamic Center (muslimsk) ligger gemt bag check-in ved Terminal 4.

Udover de skemalagte messer og bedetider kommer folk forbi, når det ellers passer ind i deres dag – rejsende der mellemlander, lufthavnspersonale i deres pauser og rejsende, der er nervøse over flyveturen og vil have en sidste ave Maria med på vejen.

Ahmet Yuceturk, der er imam for JFK International Islamic Center, fortalte mig, at moskeen er en nødvendighed for muslimer. “I lufthavnen eller enhver anden bygning vil muslimer stadig bede, også selvom ledelsen ikke stiller et kapel til rådighed. Så vigtigt er det for os. Vores daglige bønner er lidt ligesom at slutte din telefon til WiFi. Det er en forbindelse til Gud, så man bliver mindet om sin tro. Det er ikke noget, man gør på deltid.”

“På samme måde som der er toiletter og mad i hver terminal, er bøn lige så vigtigt,” tilføjede imamen.

