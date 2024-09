Sådan er det at lave mad til erotiske fester

Restaurant Confessionals er vores tilbagevendende artikelserie, hvor vi giver ordet til en del af restaurantverdenen, der normalt ikke bliver hørt. Denne gang har vi snakket med en kok, som leverer mad til erotiske fester.

Jeg er kulinarisk kunstner og kok. Jeg arbejder som fødevarekonsulent, jeg laver kulinariske kunstinstallationer og leverer mad til fester.

Da jeg flyttede til New York, registererede jeg mig på hjemmesiden Kitchensurfing, hvor folk kan hyre kokke til at komme og lave mad hjemme hos dem selv. Min første kunde var en fyr, der var kendt for at holde nogle store undergrundsfester i Brooklyn. I starten hyrede han mig bare til at komme og lave mad til hans privatfester. Han vidste ikke, at jeg var en kendt kok i mit hjemland –– på det tidspunkt var der ingen, der vidste hvem jeg var –– og det var også derfor, jeg var så billig at hyre. Men så fandt han ud af, hvad jeg kunne, og så begyndte han at invitere mig med til de her enorme fester, hvor jeg skulle lave mad til VIP-gæster. I et af VIP-rummene mødte jeg en kvinde, der holder burlesque-fester, og hun hyrede mig som kok. Det ene ledte til det andet, og det endte med, at jeg lavede maden til det, jeg vil beskrive som “erotiske fester”.

De fleste mennesker ville nok synes, at de ting, jeg har oplevet, er vildt langt ude, men jeg er efterhånden blevet vant til det hele: Masser af nøgne mennesker, ild og seksualitet.

For nylig var der dog noget, der blæste mig bagover. Jeg var blevet hyret til en nytårsfest i en spa, hvor der var en tantramassage-workshop. En sexinstruktør guidede os i, hvordan man –– bogstaveligt talt –– masserer en vagina. Jeg havde allerede lært det i Thailand, så jeg troede ikke, at han kunne lære mig noget, men den her mand var virkelig detaljeret og dygtig. Han fik en nøgne kvinde til at komme uafbrudt i 45 minutter uden at stikke så meget som en finger op i hende. Det var det vildeste, jeg nogensinde har set til en fest, hvor jeg leverede maden. Jeg lærte en masse om min krop. Jeg ville ønske hele menneskeheden fik mulighed for at selv at opleve det.

Når jeg laver mad til den slags fester, forsøger jeg at skubbe folk i en sensuel retning: At få folk til at made hinanden, slikke sig selv og andre. Det afhænger af festen, om jeg vil være elegant, fræk eller frisk.

Jeg elsker, at det til sådanne fester som regel er smukke, nøgne kvinder, der serverer, og jeg kan godt lide at få dem til at made folk. Jeg elsker også at servere østers: Det er enormt sexet, og deres rå konsistens giver bare meget mere mening, hvis man bliver fodret af en nøgen kvinde. Det er en helt anden oplevelse.

Maden skal være sansestimulerende. Man er allerede til en fest med god musik, masser af drinks og dufte, så man skal også have lov til at smage. Og det handler ikke bare om smag; det handler om at lege med kroppens kemi. Jeg inkorporerer altid afrodisiaka. For tiden bruger jeg meget maca, som jeg opdagede på min seneste rejse til Peru. Jeg serverer også meget chokolade, som jeg blander med bipollen og cayennepeber.

De siger, at kakao er det nye rusmiddel, så jeg serverer raw chokolade og kokossukker. Alt er vegansk og sundt og giver folk energi i stedet for falsk sukker, der er mættende. Til den slags fester kan vi også godt lide at bruge kroppen som tallerken.

Jeg lavede engang en fotoserie om afrodisiaka til et magasin, hvor jeg ‘anrettede’ østerssuppe i fordybningen ovenover kravebenet. Det var nærbilleder, så det var ikke til at identificere, hvilken del af kroppen, man så.

Jeg er altså kok, men jeg er også kunstner. Jeg har et meget anderledes syn på verden, end andre kokke har.

Som fortalt til Brad Cohen.