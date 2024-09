Sådan er det at arbejde som thaimassør

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Sverige

Pin kommer oprindeligt fra Thailand og er indehaver af to massageklinikker i Stockholm. Hun ønsker ikke at stå frem med sit fulde navn af hensyn til sit privatliv. Redaktionen er bekendt med kildens fulde identitet.

Da jeg åbnede min første massageklinik, havde jeg ingen idé om, hvor forfærdeligt det ville blive. I de første to år modtog jeg opkald og besøg hver dag fra mænd, som spurgte, om vi tilbød “happy endings”. Jeg var meget naiv dengang, så jeg forstod ikke, hvad de talte om. Da jeg fandt ud af det, blev jeg chokeret og forarget.

Hurtigt blev den slags forespørgsler bare en del af jobbet.

Nu ejer jeg to massageklinikker i Stockholm. Den første åbnede for 11 år siden og den anden for halvandet år siden. Jeg står op hver dag klokken 06 og ordner det hele derhjemme, før jeg gør mig klar til arbejde. Jeg siger farvel til mine to teenagedøtre og tager en taxa til arbejde, hvor jeg møder ind klokken 09.

Mine medarbejdere kommer ind fra klokken 9.30 og vi gør sammen klinikken klar. Vi fylder hylderne op med ingefærte, massageolie og rene håndklæder. Klokken 10 kommer de første kunder. Eftersom pigerne ikke taler svensk, er det mig, der håndterer bookingerne. Jeg har to klinikker at holde styr på, så min telefon ringer hele tiden.



Det går altid lidt langsomt før frokost. Det er der, vi har tid til kunder fra gaden. De kommer ofte fra et hotel rundt om hjørnet. Om eftermiddagen og om aftenen er vi som regel fuldt booket. Vores standard massage koster 500 svenske kroner, men vi har også jacuzzi, sauna og et manicure-område.

På den nyeste klinik har jeg fire fuldtids massører og mindst to praktikanter hele tiden. Jeg laver frokost hver dag, og så spiser vi på skift. Mine klinikker har åbent til klokken 20, så jeg bruger en del tid på at nå nogle ærinder i butikkerne bagefter. Jeg kommer hjem omkring 21.30.

Jeg åbnede klinikkerne, ikke kun fordi jeg er god til det, jeg gør, men også fordi, jeg gerne ville tilbyde folk, og særligt par, en mulighed for at slappe af. Jeg vil skyde på, at 90 procent af kunderne er kvinder, sportsfolk eller par.

Jeg kommer oprindeligt fra det nordøstlige Thailand, og det samme gør mange af mine medarbejdere. Folk derfra er kendt for at være hårdtarbejdende og dedikerede. Thaimassage er en ældgammel helende praksis, og det er respekteret tradition, som jeg er stolt af at være en del af. En traditionel thaimassage-massør skal gennemføre 800 timers træning, før de får deres diplom. Jeg uddanner mine ansatte gratis. Vi er ligesom én stor familie, selvom det lyder lidt plat.



Da jeg åbnede min første klinik, havde jeg ingen idé om, hvad jeg havde gang i. Der har været mænd, der har bedt om blowjobs, handjobs eller som har taget alt tøjet af inden massagen. Jeg har fået opkald fra fremmede midt om natten. Mine to døtre er også blevet påvirket af det. De måtte hurtigt lære ikke at tage telefonen, når et ukendt nummer ringede. Nogle gange lod jeg min eksmand tage telefonen for at skræmme dem væk. Mange af de mænd har truet med at skrive dårlige anmeldelser om min klinik på forskellige onlinefora, fordi de ikke fik, hvad de ville have. Jeg har meldt nogle af dem til politiet, men der er ikke sket noget.

Jeg kan godt forstå de klinikker, der tilbyder seksuelle tjenester. Der er kvinder, der står i sårbare situationer, kvinder der kommer af ingenting, ejer ingenting, og som har en familie, de skal forsørge. Jeg synes ikke, det er kvindernes skyld, at min branche har et dårligt ry. Jeg synes, problemet er en kombination af mændene, politiet og medierne.



Det er synd, at noget, jeg er så oprigtigt stolt af, bliver betragtet som en beskidt branche i Skandinavien. Der er over 300 thaimassageklinikker i Stockholm, og politiet mener, at omkring 40 af dem tilbyder “happy ending”. Selvom det er mange, er det langtfra størstedelen.

Hele situationen er jo også forbundet med Thailands ry for sexturisme. På en måde er Thailand blevet en feriedestination for de perverse. Det er så fulgt med til Sverige og har resulteret i tanken om, at alle thaimassageklinikker tilbyder seksuelle tjenester.

Hver eneste gang, nyheden bryder ud om prostitution på en thaimassageklinik, ved jeg, at de mærkelige opkald begynder igen. Og så venter jeg på, at det driver over – indtil den næste bølge kommer. I mine øjne bliver den slags historier kun udgivet for underholdningens skyld – ikke for at ændre noget eller beskytte os. Mine medarbejdere ved, at de trygt kan arbejde for mig, men de har også fortalt mig skrækhistorier om steder, hvor de tidligere har arbejdet.

Selvom situation er roligere nu, så har mit job været både en velsignelse og en forbandelse, og derfor håber jeg ikke, mine døtre vælger det her arbejde. Jeg håber, mit hårde arbejde bærer frugt, så jeg kan give dem en lysere fremtid. I bund og grund gør jeg det for mine børns skyld.