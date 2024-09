Hvad der sker med din krop i løbet af en 24-timers druktur

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Sidste sommer tog jeg alt for mange stoffer. Nogle gange var jeg vågen hele natten og hele næste dag, og selvom jeg stædigt påstod, at jeg “ikke fortrød noget som helst” ved at tilbringe eftermiddage på at sniffe coke på mine venners sofaer, så er jeg en voksen mand og ved godt, at det er noget lort for mit helbred.

Men et nyt år står for døren, og dermed løftet om nye vaner. Så i håbet om at få bare en lille smule styr på mit liv fik jeg Tim Williams, som er administrerende overlæge på Bristol Specialist Drugs and Alcohol Service, til at tale mig igennem de forskellige mentale og fysiologiske faser af en 24-timers druktur

20.00: Du ankommer til værtshuset. En øl, en cigaret.

“En lille dosis alkohol – en eller to genstande – har en stimulerende effekt i begyndelsen, og man bliver mere snakkesalig og mere sprudlende,” siger Tim. “Hvis du kun ryger en gang eller to om ugen, vil du opleve en stærkt stimulerende effekt af cigaretten.”

20.00—23.00: Øl og cigaretter. Cirka en i timen.

“Efter de første par genstande ophører den stimulerende effekt, og alkoholen begynder at slukke andre dele af din hjerne. Når du først har røget den første cigaret eller to, så bliver den væk i alt det andet, og du undviger dybest set bare abstinenser.”

23.00: Den første streg.

“Det er en myte, at du bliver ædru af kokain. Din hjerne er stadig påvirket af alkoholen, men din fysiologi pumper løs, fordi kokain er et sympatomimetikum. Det stimulerer din ‘kæmp-eller-flygt’ refleks. Rent evolutionært, så pumper din krop sig også op og gør sig klar til at kæmpe eller flygte, hvis en løve kommer imod dig. Det er det samme kokainen gør.”

00.00: Du tager på klub og sluger noget emma, inden du stiller dig i køen.

“Det er jo endnu en stimulant, men mdma får kroppen til at holde på vandet, mens alkohol er vanddrivende. Så du lander i en svær situation, hvor din krop gerne vil af med væske, mens mdma’en modarbejder det.”

(Har du nogensinde stået ved pissoiret i en halv time og banket på væggen og bandet af din mikropik, fordi den nægter at udføre den ene af de to opgaver, den er skabt for? Det er det, der sker her.)

00:30— 05.00: På klubben. Mere mdma, et par streger coke, to øl, fire cigaretter, to glas vand. Det er for meget, er det ikke? Det lyder nederen, når man skriver det ned.

“Sammenhængen mellem din kognitive funktion og din fysiologi er ret intuitiv, så din krop er altså modtagelig over for din fysiologi. Hvis du føler dig pumpet op, bliver din hjerne på en måde snydt til at tænke, ‘jeg er nødt til at gøre noget!’, som for eksempel at danse. Alkohol virker sløvende på centralnervesystemet, som modarbejder det, hvilket er grunden til, at du har perioder, hvor du er søvnig og sløv. Undervejs er din krop helt rundt på gulvet. Hvis du spurgte den, hvordan den havde det, ville den sige: ‘Jeg er totalt forvirret. Jeg ved ikke, hvad der sker.’”

05.00—07.00: Morgenfest, du slikker på din finger og kører den rundt i posen for at få det hele med.

“Selv med alle de stimulanser har din krop desperat brug for at sove og giver dig alle mulige signaler: Du fryser, eller – hvis stimulanserne aftager – bliver sulten.”

07.00: Du er to sekunder fra at bestille en Uber, da en eller anden idiot hiver endnu en pose frem.

“Din hjerne fungerer ikke optimalt. Din kognitive funktion – din evne til at behandle information – er meget værre. Simple mentale opgaver som at læse bliver meget svære.”

10.00: Alle er vågnet lidt op igen og snakker lort. Du ævler løs om et eller andet fra din skoletid, ingen lytter.

“Jeg har intet bevis for det her, men man kan argumentere for, at den her slags meningsløse samtaler opstår, fordi hjernens funktion til at tænke nyt er meget begrænset. Fordi hjernen lukker ned og kun kan fungere med ting, den er bekendt med i forvejen.”

12.00—16.00: I tager på værtshus igen. Du er overrasket over, hvor godt, du har det, og fortæller det højlydt til dig selv tre gange i timen. Folk ved nabobordet rykker til et bord i den modsatte ende af lokalet.

“Totalt meningsløst.”

17.00: Tilbage på sofaen. Der bliver rullet en joint.

“Cannabis kan hjælpe dig til at falde i søvn, men det forstyrrer din søvnrytme, så du sover ikke lige så godt. Det forstyrrer din REM-søvn.”

18:30 PM: Du bestiller pizza. Du prøver at holde dig vågen til klokken 20, for så har du det “helt sikkert mere normalt i morgen.”

“Når stimulansernes effekt er aftaget, vil din krop komme i tanke om, at den har brug for mad. Den trænger til at suge kalorier til sig. Et tungt måltid udløser serotonin, og følelsen af mæthed fremmer søvn. Du går formentlig i brædderne efter to stykker.”

20.00: I sengen. Du lægger dig ENDELIG til at sove efter at have været vågen i 36 timer.

03.00: Du vågner for at gå på toilettet og kan ikke falde i søvn igen bagefter.

“Når du har haft en periode med søvnunderskud, er din krop mere sårbar over for stresshormoner, så angsten sætter sig fast i hjernen og afholder dig fra at falde i søvn. Hvis du rent faktisk vågner og tænker, ‘Jeg skal sove, jeg er nødt til at få noget søvn,’ vil alene tanken fremprovokere angst og forhindre dig i at falde i søvn igen.”

Dagen efter.

“Et pludseligt opstået søvnunderskud fører til nedsatte kognitive evner. Et godt eksempel er at køre bil. Søvnunderskud uden påvirkning fra alkohol har en lignende effekt på dine køreevner, som alkohol har. Selv hvis du har sovet virkelig godt og har ventet, indtil du tænkte, at alkoholen og stofferne var ude af dit system, så er du næsten en lige så stor risiko som nogen, der kører med promille.”

To dage efter: På arbejde.

“Især mdma påvirker din arbejdsmæssige hukommelse. Din hjerne kører ikke på fuld kapacitet. Det er meget muligt, at det også påvirker din mentale sundhed og dit humør. Jo før du kan komme tilbage i en normal døgnrytme jo bedre. Sov på normale tidspunkter, spis på normale tidspunkter. Folk tænker, ‘Åh, nu har jeg fucket mig selv op, nu skal jeg være god ved mig selv,’ og starter på en kæmpe detox. Lad være med det. Den slags udsving er mere skadelige for din krop end at finde en middelvej og få lidt stabilitet.”