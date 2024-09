En politiker har anmeldt dyrepassere for at spille den af på delfiner

Billede via Wikimedia Commons

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly.

Skjulte optagelser på hollandsk tv fra Aspro Park Dolfinarium Harderwijk – et akvarium i Holland i stil med det amerikanske SeaWorld – har vakt harme hos dyreaktivister. Optagelserne, der blev sendt i programmet i RamBam, og som skulle dokumentere de miserable forhold, som delfinerne lever under i Europas største zoologiske installation for havpattedyr, viser nemlig en mandlig dyrepasser, der tilfredsstiller en han-delfin med hånden. Efterfølgende belønner han delfinen med en fisk. Klippet med delfin-onanien er blevet set over 200.000 gange.

Videos by VICE

Leonie Vestering, en kvinde, der har set videoen, har efterfølgende politianmeldt det hollandske såkaldte ‘delfinarium’ for ved flere lejligheder at have misbrugt dyrene seksuelt. Imidlertid insisterer akvariet på, at håndtroldene er en teknik, som anvendes til at “afstresse dyrene”. Delfinariet påstår også, at de træner delfinerne, så de senere vil kunne indsamle sperm til kunstig befrugtning, ifølge Netherland Times.

Og det har den hollandske anklagemyndighed indtil videre godtaget som en legitim forklaring. “Den seksuelle handling med delfinen udføres i en træningskontekst med det formål at udløse spermen som en del af et opdrætningsprogram,” udtalte en kilde til Metro.

Vestering er egentlig politiker for partiet Party for the Animals, men hun har politianmeldt akvariet som privatperson. Hendes pointe er, at onanien “på ingen måde” kan være led i et træningsprogram. Hun mener derimod, at dyrepasserne spiller den af på delfinerne for at opmuntre dyrene til at lave flere tricks; det hollandske delfinarium er klassificeret som en zoologisk have, men Vestering siger, at det har mere til fælles med et cirkus. Det var også den vinkel, RamBam-dokumentaren kørte med, og de har en pointe. På samme måde som i SeaWorld – hvor dyrene opdrættes og lever i fangenskab for underholdningens skyld – reklamerer Aspro Park heftigt for delfin-, hvalros- og søløveforestillinger på dets hjemmeside.

“Delfinariet er ikke en del af noget kunstigt insemineringsprogram,” siger Vestering til Broadly. “Men nu påstår de, at de træner delfinerne til at give sperm, så de i fremtiden kan bruge dem i et sådant program. At spille den af på dyrene udelukkende for at ‘tage trykket på dem’ er i mine øjne seksuelt. Det er ikke ordentlig træning, og det er dyreplageri. Bare fordi, man har 14 seksuelt frustrerede hanner i det samme lille bassin, er det stadig ikke den rette løsning.”

Skærmbillede

For at styrke sine påstande fik Vestering forskeren Ingrid Visser fra New Zealand, der er specialiseret i delfiner og hvaler, til at analysere situationen i en rapport. Dr. Visser gennemgik RamBams dokumentar og besøgte også delfinariet flere gange.

“Der er et grafisk klip, der starter 15:34 og fortsætter til 15:59, (25 sekunder) og viser en mandlig træner, der onanerer på en han-delfin. Det ses også, hvordan træneren giver delfinen mad bagefter for at belønne den. I videoen ses der på intet tidspunkt en beholder til at indsamle sæden (hvilket ville være tilfældet, hvis ideen var, at dyrets sæd skulle bruges til kunstig inseminering),” skriver hun. “Selv hvis det her havde været en træningsøvelse, ville det have været passende i det mindste at have beholderen til stede, eftersom det vænner dyret til beholderens tilstedeværelse” Selvom SeaWorld for nyligt har meldt ud, at det stopper med at avle spækhuggere i fangenskab på grund af den kritik, der er opstået i kølvandet på dokumentaren Blackfish, henviser Visser alligevel til en video fra den amerikanske forlystelsespark, hvor den korrekte metode, som hun beskriver, kan ses.

“Bare fordi man har 14 seksuelt frustrerede hanner i den samme lille tank, er det stadig ikke den rette løsning.”

Takket være Vestering og en hollandsk dyrevelfærdsorganisation kaldet Wilde Dieren de Tent Uit, har cirkusser i landet allerede fået forbud mod at bruge vilde dyr, på grund af de kummerlige, unaturlige og sundhedsskadelige levekår, som de udsættes for. Hun håber på samme resultat for delfinerne i delfinparken, der ifølge Vissers rapport opdrættes i lavtvandsbassiner udelukkende for han-delfiner, hvilket gør dem mere aggressive over for hinanden.

“Jeg tror, at den rette løsning ville være at lukke ned for hele show-delen af parken og give delfinerne et stort bassin, der passer bedre til deres naturlige behov,” siger Vestering. “På den måde kan delfinariet lære besøgende om dyrenes naturlige adfærd i stedet for at opdrætte dyrene til at udvise den her syge, unaturlige cirkusopførsel.”

Vestering har anket afgørelsen, efter at anklagemyndigheden i første omgang afviste hendes anmeldelse.

Mere dyrejournalistik fra VICE:

Kina bygger et kæmpe anlæg til at klone dyr for at forsyne sin milliardbefolkning med kød

En historisk gennemgang af boksning mod bjørne

Se VICEs dokumentar om sex med æsler: Asses of the Caribbean