Whoopi Goldberg sælger salver og kakao – og der er cannabis i det hele

Efter MUNCHIES tidligere har bragt historier om Melissa Etheridge og hendes vin brygget med pot og den prisvindende konditor Mindy Segals cannabisholdige konfekt, er Whoopi Goldberg den seneste kendis til at kaste sig over tjaldprodukter. Men inden jeg beskriver mine oplevelser med at æde, bade i, og skrubbe hendes Whoopi & Maya-kollektion af produkter med medicinsk marijuana udover mig selv— det hele bliver markedsført specifikt til kvinder med menstruationssmerter – bliver jeg nødt til at slå noget fast i ærlighedens navn.

1. Gennem mit årelange arbejde som ryger-journalist er jeg blevet venner med mange af de mennesker, der nu er ansat i det lille firma Whoopi Goldberg er medejer af, og som arbejder på at have produkter tilgængelige ved alle de californiske salgssteder i starten af april.

2. Jeg var producer på et afsnit af MUNCHIES-videoserien Bong Appetit, hvor Maya Elisabeth, der er grundlægger af Om Edibles, som har vundet en Cannabis Cup-pris, var med. Maya Elisabeth er medstifter af Whoopi & Maya.

3. Jeg har aldrig haft menstruation i mit liv (fordi jeg er en fyr).

Så jeg er muligvis hverken den mest objektive eller den anatomisk mest veludstyrede rapporter at sætte på sagen, men da jeg fik chancen for at interviewe en vaskeægte EGOT-skuespiller som Whoopi Goldberg, og samtidig fik mulighed for en eksklusiv test af alle deres produkter, var det nærmest umuligt at sige nej. Produkterne kan nemlig lindre alle mulige former for dårligdom for alle køn, selvom det er markedsført til kvinder. Desuden tog jeg min kone med.

Whoopi Goldberg foreslog, at vi begyndte med et bad, hvor vi lå i blød i cannabisholdig væske og derefter prøvede resten af produkterne lige efter hinanden. Vi synes begge to, at badet var en afslappende og forløsende oplevelse, og min bedre halvdel fortalte mig efterfølgende, at hvis man drak en kop varm kakao med CBD (Cannabidiol), mens man var dækket af varmt vand fyldt med pot, var lykken gjort – og det var altså lige meget, om man havde menstruation eller ej.

Selvom CBD ikke er et psykoaktivt komponent i cannabisplanten, er det bevist, at det virker mod smerter, betændelse og kramper, hvilket gør det perfekt til dem, som vil dæmpe forbigående smerter og kramper uden at blive skæv. Desuden smager kakaoen virkelig godt og har selv nogle gavnlige, medicinske egenskaber. (Hvis nu du faktisk gerne vil være skæv, kan du spæde chokoladen op med et par dråber af Whoopi & Mayas tinktur med højt indhold af THC). Den smertestillende salve, man tager på som en roll-on deodorant direkte på kvindens berørte område, virker også super godt mod hold i nakken.

Alle varerne er fremstillet og indpakket, så de sagtens kan stå på hylden i helsebutikkerne ved siden af de dyreste, holistiske wellnessprodukter – selvom de rent faktisk ikke må stå der endnu. Produkterne indeholder det glorværdige og alsidige stof cannabis, der i øvrigt er forsynet af Maya’s kvindelige hold af cannabisdyrkere i Nordcalifornien.

“Vi tror på, at de ingredienser vi bruger er fundamentet for høj kvalitet og effektivitet,” siger Maya. “Så vi er stolte over, at vi kun bruger økologiske cannabisplanter fremdyrket under solen i hele deres levetid.” Maya fortæller, at det bad, vi lå i, ikke blot var en afslappende måde at koble af på, men metoden gjorde det også muligt for medicinen at komme i direkte kontakt med kvindens ædlere dele. “Din tarm er som en svamp, der suger cannabinoider direkte ind i dit endocannabinoide-system,” forklarer hun. “Kvinder har CB1- og CB2-receptorer overalt i deres forplantningsorganer, så når vandet kommer ind i dem, kan cannabinoiderne komme i direkte kontakt med cannabinoidreceptorer og give hende målrettet lindring.”

Ifølge Maya er cannabis ikke kun fysisk helbredende. Det er også ideelt til at gøre noget ved humøret. Pot er ikke den eneste plantebaserede medicin, der er blandet ind i Whoopi & Maya-serien, for hvert produkt er blandet med komplimenterende urter og vidundermidler som rav, neroli, merian, ingefær, pilebark, perikon, hyldeblomst, hjertespand, passionsfrugt, røde hindbærblade og kvalkved, “som har været brugt i årtusinder for at lindre kvinders menstruationskramper”.

Trods mit personlige tilhørsforhold kan jeg med sikkerhed sige, at Mayas rygte som én af de fremmeste producenter af cannabisholdige produkter er helt fortjent, en vurdering jeg deler med min entusiastiske test partner, som tilfældigvis også er redaktør for spiselige produkter på High Times magazine.

Den væsentligste pointe er, at cannabis på en sikker, effektiv og naturlig måde kan afhjælpe ubehag ved menstruation, og at det giver super god mening, når man tænker på alt, hvad vi ved om, hvordan plantens cannabinoider påvirker vores krop. Jeg har endda en veninde, der kun ryger fed, når hun har menstruation. Så spørgsmålet er ikke: Lindrer pot menstruationssmerter?, men i stedet: Hvorfor har ingen kastet sig over det enorme marked før Whoopi Goldberg?

Jeg fangede hende til en snak i telefonen.

MUNCHIES: Hvorfor startede du dit eget firma i stedet for at reklamere for et eksisterende produkt? Whoopi Goldberg: Fordi jeg ikke bare er en reklamesøjle, jeg er faktisk interesseret i at lave produkter, der virker. Jeg har en datter og tre børnebørn, og engang for længe siden led jeg også selv af frygtelige menstruationssmerter. Når jeg talte med folk om de medicinske aspekter ved pot, fortalte jeg dem altid, at det hjalp helt vildt at ryge en joint (dengang jeg stadig røg), men jeg har aldrig set cannabisprodukter designet specifikt for at lindre menstruationssmerter. Deres svar var altid: “Jamen, det er jo også et nichemarked.” Men hvordan kan halvdelen af befolkningen være et nichemarked? Nåh, men efter jeg havde haft den samme samtale mange gange, var der én af mine venner, der satte mig i forbindelse med en vidunderlig kvinde ved navn Maya Elisabeth. Jeg forklarede, hvad jeg havde hørt folk sige, og hendes svar var: ‘Det kommer du ikke til at høre fra mig. Hvilken slags medicin vil du gerne lave?’ Sådan begyndte Whoopi & Maya. Fra starten fortalte jeg hende, at det betyder rigtig meget for mig, at vi kan stå inde for produkterne, hvis vores navne skal stå på dem. Jeg låner ikke mit navn ud. Det er os, der laver lortet. Hun er en suveræn dyrker, og hun har skabt produkter med medicinsk cannabis gennem hendes firma, Om Edibles, i årevis. Så det er egentlig ret fantastisk.

Hvordan anbefaler du selv, at kvinder bruger produkterne? Man kan starte med et afslappende karbad med helende cannabisvæske. Så kan man prøve at drikke lidt rå, flydende chokolade, som vi indpoder med enten THC eller CBD, de to væsentligste medicinske komponenter i pot. Den ene er psykoaktiv, den anden er ikke, så man kan selv bestemme, hvad man er mest til. Vi tilbyder også en cannabisstift til lokale smerter og en urteblanding, som er skabt efter metoder, der går helt tilbage til Dronning Victorias dage – hun blev ordineret noget lignende for at lindre hendes kramper. Virker det så for alle kvinder? Det er der jo ikke noget, der gør, men det kommer til at virke for de fleste, hvis de er villige til at prøve noget nyt.

Synes du cannabisindustrien har været et mandsdomineret felt? Og hvis ja, tror du at legaliseringen kommer til at forandre det? Jeg ved ikke, hvad legaliseringen kommer til at betyde. Men jeg synes vel nok, at det er en mandsdomineret industri, som det er nu, især fordi jeg har talt med så mange om idéen, og de har brugt det samme ord: niche. Det, jeg virkelig håber, er, at nok kvinder får lindring ved hjælp af cannabis, så de på den måde får større empati for brugere af andre typer medicinsk pot, deriblandt familier der flytter med deres børn til steder, hvor det er lovligt, så de kan få, hvad de har behov for.

Du sagde, at du plejede at ryge en joint for at gøre noget ved menstruationssmerter. Hvornår og hvordan fandt du ud af, det virkede? Altså, hvis man ligger der med smerter, ryger en joint og pludselig ikke har ondt mere, så tænker man, “nåh!” Jeg kan ikke give dig en dato, men jeg kan sige, at det ikke var før, jeg ikke længere kunne ryge, at jeg fandt ud af, hvor godt cannabis virker som medicin.

Udover de medicinske egenskaber planten besidder, vil du så sige, at cannabis har spillet en rolle som del af din kreative proces som kunstner? Jeg vil ikke pege på noget og sige, at det skete på grund af cannabis, men det har sikkert hjulpet. Ligesom det har gjort for så mange andre mennesker. Det er nu ikke min bevæggrund længere. Jeg prøver ikke at få gjort nogen skæve. Jeg prøver at give dem højere livskvalitet. Jeg er blevet ældre, og jeg vil gerne hjælpe folk med at få det bedre – det er mit trip.

Pot er lovligt i et stigende antal stater, i hvert fald medicinsk, men også rekreativt flere steder. Det er dog stadig ulovligt på landsplan. Frygter du, at der kommer en tilbagetrækningen af frigivelsen efter valget, eller er vi nået en ny erkendelse? Jeg tror, vi har opnået en ny erkendelse. Vi ved, at hver enkelt stat har klaret sig bedre økonomisk efter legaliseringen, så jeg har svært ved at se, hvordan de vil lave det om igen. Men med al den snak om at bygge mure, smide folk ud og alt mulig sindssygt, så er det ikke til at sige. Vi ved med sikkerhed, at der ikke er nogen måde at se bort fra de medicinske fordele ved cannabis. Det er simpelthen for mange beviser efterhånden.

Tak fordi du ville tale med mig!

David Bienenstock er forfatter til How to Smoke Pot (Properly): A Highbrow Guide to Getting High (April 2016). Følg ham på Twitter @pot_handbook.