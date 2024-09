Hvorfor søger så mange kvinder efter voldsporno?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

En fjerdedel af alt den porno, kvinder søger efter på pornositet PornHub, indebærer en form for vold mod deres eget køn. Fem procent af den porno, kvinderne leder efter, handler om tvungen sex. Mænd ser markant mere porno end kvinder, men i forhold til mændene er det mindst dobbelt så ofte, at kvinder søger efter den slags ekstremt seksuelt indhold.

De statistikker er temmelig overraskende læsning, men det er, hvad Dr. Seth Stephens-Davidowitz fandt ud af, da han fik fri adgang til PornHubs søgehistorik og data. Han er tidligere ansat hos Google Data og skal bruge informationerne til en kommende bog. “Hvis vi ser på porno, hvor kvinder udsættes for vold, viser mine data, at kvinder næsten altid er mere tiltrukket af det end mænd,” skriver han.

Men hvorfor vil kvinderne gerne se videoer med titler som “smertefuld, anal, gråd”, “offentlig ydmygelse” eller “ekstremt brutalt gangbang”? Eller videoer med tags som “tvungen sex” eller “voldtægt”? Den feministiske pornobevægelse, der arbejder for ligestilling mellem kønnene i porno, stortrives, men de nye tal viser, at kvinder forholdsmæssigt ser langt mere af det mest ekstreme, kvindefjendske indhold på nettet.

Det er ikke unormalt, at kvinder har fantasier om tvungen sex, som en undersøgelse fra 2012 om kvinders forhold til voldtægtsfantasier viste. Holdet af forskere fra University of North Texas og University of Notre Dame afspillede en optagelse med en erotisk voldtægtsfantasi for 355 unge kvinder gennem høretelefoner, for at undersøge hvor opstemte de blev.

Historien, der blev læst op, kunne have været trykt i en romantisk novellesamling. Den fortæller om en mandlig hovedperson, som er meget tiltrukket af den kvindelige karakter. Han vil gerne have sex med hende, men hun er ikke interesseret. Han forsøger uden held at overbevise hende, og hun bliver ved med at afvise ham. I sidste ende tvinger manden hende og voldtager hende. Hun kæmper imod hele vejen igennem, og siger ikke på noget tidspunkt ja. Men fordi manden er attraktiv og giver hende erotisk stimulering, får hun alligevel nydelse ud af det tvungne samleje.

Forskerne fandt ud af, at 52 procent af kvinderne havde fantasier om en mand, der tvang sig til sex, 32 procent havde fantasier om at blive voldtaget, og 28 procent om at have tvungen oralsex med en mand. I alt fortalte 62 procent af kvinderne, at de havde haft mindst én fantasi, der handlede om at blive tvunget til sex. Forskerne undersøgte, om kvindernes fantasier indikerede et behov for at “undgå seksuel skyld” – en hypotese, der går på, at kvinder, som er socialiseret af vores slut-shaming-kultur vælger tvungen sex, så de ikke selv føler skam eller skyld.

Det modsatte viste sig at være sandt. De kvinder, som generelt var mindre undertrykte omkring sex, var mere tilbøjelige til at have fantasier om voldtægt, havde generelt flere fantasier, havde flere fantasier, hvor der ikke var tvang involveret, og havde overordnet set et højere selvværd.

Så hvis de kvinder, der fantaserer om voldtægt eller tvungen sex, faktisk er de mest frigjorte, kan man så konkludere det samme om dem, der ser voldelig porno? Det er ikke helt så entydigt. Der er meget lidt forskning om sidstnævnte, men en undersøgelse fra 2011 viste, at de kvinder, som så mest porno – især de mere ekstreme former – var kvinder, som havde været udsat for et seksuelt overgreb og psykologisk vold i hjemmet.



Den britiske psykiater, tv-vært og forfatter Raj Persaud siger, at i modsætning til kvinderne i undersøgelsen om voldtægtsfantasier, ved vi intet om de kvinder, der søger efter voldelig porno.

“Jeg tror, det er sådan, at kvinder, som er blevet udsat for et overgreb, er endt med at have et forkvaklet syn på sex,” fortæller han mig. “Folk, som har oplevet et psykologisk traume eller misbrug, ender tit i et forhold, hvor de også udsættes for overgreb – historien gentager sig selv. Vi aner ikke om de kvinder, der søger på voldelig sex, er i et undertrykkende forhold, og gør det, fordi de føler sig presset til det.

“Der er mange ukendte faktorer, og vi ved ikke, om de er blevet udsat for overgreb, før vi har talt med de kvinder, der ser den slags. Undersøgelsen viser i hvert fald, at der er hemmelige sider af folks liv, som psykologer kan have svært ved at få adgang til.”

“Vi ved ikke, om de kigger på det fordi det er spændende, om det er, fordi deres kæreste vil have dem til det, eller om de onanerer til det.”

Gail Bines, som er professor i sociologi og kvindestudier ved Wheelock College i Boston, er også en fremtrædende modstander af porno. Hun udtaler: “Indtil vi ved, hvor længe kvinderne tilbringer på pornosiderne, og har konkrete empiriske beviser omkring deres aktiviteter, ved vi ikke, om de kigger på det, fordi det er spændende, om det er, fordi deres kæreste vil have dem til det, eller om de onanerer til det.”

Men der er dog en ting, der er sikkert ifølge Dr. Dines: “Hvis de kvinder, der ser voldelig porno, har været udsat for overgreb, er de faktisk i gang med at cementere deres traumer i hjernens neuroner, hvilket får det dybere ind i det limbiske system. Porno er et voldsomt slag mod det limbiske system (den del af forhjernen, som er involveret i følelseslivet og korttidshukommelsen, red.), fordi man ser på nogen, der gennemgår det samme traume, som man selv oplevede.”

Så mens kvinder, der fantaserer om voldelig eller tvungen sex, for det meste er seksuelt frigjorte og har højt selvværd, er det endnu uvist, om det samme kan konkluderes om kvinder, der søger efter voldelig porno. Data viser, at kvinderne helt sikkert søger efter den slags, men vi må vente på resultaterne af en stor undersøgelse, før vi med sikkerhed ved hvorfor.