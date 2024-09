Derfor mister du appetitten, når du har hjertesorg

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Holland.

Når man ser en person med store, røde øjne fulde af tårer, er det enten, fordi det er forår og vedkommende har glemt at tage deres høfeberpiller, eller også har man lige slået op med nogen. Facebook — der ubehageligt nok overvåger alt, vi gør, også når vi ændrer forholdsstatus — står bag en ny undersøgelse, der påstår, at størstedelen af forhold, der går i vasken, gør det i foråret. Breakupfeberen når sit højdepunkt i midten af maj.

Hvis man tænker nærmere over det, er det faktisk ikke så overraskende. I vintermånederne er der ikke noget bedre end at nusse med en anden på sofaen, mens man kværner Netflix, men så snart solen dukker op igen, får vi travlt med at genfinde friheden. På engelsk hedder det “cuffing season” (“lænkesæsonen”): om vinteren foretrækker folk at “lænke” sig til en anden for at komme igennem de lange, kolde dage og nætter. Når vejret bliver bedre, opstår trangen til at være fri igen.

Hvis det er dig, der slår op, så er der intet problem. Men når man havner på den forkerte side af et breakup og egentlig helst vil forblive lænket, er det straks værre.

Hjertesorg er altopslugende. Det er en forfærdelig følelse, og det påvirker også dit forhold til mad. Det erfarede jeg for nyligt på første hånd. Min kollega spiste ikke i en hel uge, efter hendes kæreste havde droppet hende. “Jeg vil gerne,” sagde hun, “men det virker bare fysisk umuligt, som om to fede sumobryder slås i bunden af min mave.” En uge senere vendte hun på en tallerken. Hun havde udelukkende chokolade med i tasken, og nu begyndte hun også at synge med på Adele-sange med stor indlevelse.

Vi finder sikkert aldrig ud af, hvorfor kærligheden forsvinder, men jeg vil gerne prøve at forstå de bizarre bivirkninger hjertesorg har på appetitten.

Først kontaktede jeg Gert ter Horst, som er professor i neurobiologi og leder af Neuroimaging Center ved University Hospital i byen Groningen. Han fortalte mig, at hjertesorg helt klart har fysiske konsekvenser. “Det, at miste kærligheden, forårsager stress,” siger han. “Alle de konsekvenser, langvarig stress har, manifesteres, når man har hjertesorg. Det påvirker hjerterytmen og øger mængden af kortisol og adrenalin i kroppen. Det fører til både søvnløse nætter og en mave, der knurrer, men samtidigt afviser mad.

“Det er noget af det samme, vi ser ske i kroppen, når man cykler eller løber. Cyklister skal spise meget, men det har de ofte svært ved. Det kan føles fysisk umuligt. Ligesom når man oplever stress, så øges adrenalinniveauet, og hjerterytmen stiger, når man er fysisk aktiv. Derfor er det næsten umuligt at få mad ned gennem halsen.”

Når man ikke kan spise, efter man har slået op, er det ifølge ter Horst fordi kroppen er i “kamp”-mode. Nervesystemet, der får din krop til at reagere hurtigt i nødstilfælde, aktiveres. Dine pupiller udvides, og det gør alveolerne i lungekredsløbet også, samtidigt med at dit hjerte begynder at slå hurtigere. For at gøre en lang historie kort, så går kroppen i overlevelsestilstand. At spise er ikke længere det vigtigste. Kroppen har derfor en måde til at hjælpe med at undertrykke sulten. Musklerne i maven og tarmene trækker sig ikke sammen så hyppigt, som de plejer, hvilket gør, at fordøjelsen af mad bliver langsommere.

Udover alle de fysiske reaktioner på stress, løber dine følelser også løbsk. Når man er ked af det, deprimeret eller vred, har det en øjeblikkelig effekt på appetitten, og måden man oplever smag på. “De områder i hjernen, der kontrollerer følelser og følelsesmæssig smerte, er også de områder, der kontrollerer, hvordan vi spiser, behovet for mad, og hvordan det smager,” forklarer ter Horst. “De områder, der styrer de funktioner, sidder meget tæt sammen og har indflydelse på hinanden.”

Hvis du pludselig hader din livret, efter din kæreste har knust dit hjerte, så er det måske en forklaring.

Ifølge ter Horst ender mange folk med at spise fed mad, når appetitten endelig vender tilbage. Du spiser sikkert pizza langt oftere end andre mennesker, og morgenmad, frokost og aftensmad bliver gerne noget tungere. Forklaringen? Din krop begynder at hungre efter mad med et højt kalorieindhold. “Fordi du er stresset, har du brug for flere kalorier,” siger ter Horst. “Derfor er det lettere at vælge junkfood fremfor sund mad.”

Leonoor van der Sloot, der er EFT-(Emotional Freedom Therapy)-rådgiver i byen Lelystad, bekræfter, at vores jagt på fed mad handler om psykologi. “Når man bliver forelsket, frigiver hjernen en masse oxytocin. Det får dig til at føle dig tryg. Når forholdet slutter, daler oxytocin-niveauet pludseligt. Så er der mangel på stoffet, og din krop skal dybest set på afvænning, hvilket kan få dig til at føle dig deprimeret og tvær. Nogle folk prøver at nå tilbage til det høje niveau ved at indtage mad, der gør dem glade som fx chokolade. Folk, der spiser med deres følelser, har det med at binge på Ben & Jerry’s.”

Det forklarer min kollegas adfærd. Hjertesorg laver rod indvendigt — dine hormonniveauer går helt bananas — og så mister du enten helt appetitten eller inhalerer metervis af chokoladebarer.

Hvad der yderligere komplicerer tingene er forskellene mellem, hvordan mænd og kvinder bearbejder hjertesorg. “Kvinder oplever hyppigere somatiske problemer som hoved- eller mavepine sammenlignet med mænd,” forklarer ter Horst. Det er lige netop de symptomer, der påvirker vores spisevaner.

Man ved ikke, hvad det er, der gør, at kvinder lider mere af fysiske smerter end mænd, men ter Horst har en teori om, at “kvindehjernen forholder sig anderledes end mandehjernen til stress”. Samtidigt er han og van der Sloot enige om, at det varierer fra person til person, hvordan kroppen påvirkes af hjertesorg. I sidste ende afhænger det af, hvem der slår op.

Så hvis du sidder med dynen oppe om ørene ved siden af et bjerg af tårevædede lommetørklæder og tomme pizzabakker, mens du prøver at lade være med at scrolle gennem din eks’ Facebook-timeline, så fat mod: Det er en fuldstændig normal reaktion.