Wicked! Se billederne fra Scooters vanvittige jubilæumskoncert i Berlin

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland

Hvis du tror, at vi på Noisey tager til en Scooter-koncert for at lave en ironisk reportage, tager du fejl. En Scooter-koncert er en gennemgribende rejse for både krop og sind. Lidt som en musikalsk version af en ayahuasca-kur. Selv om det måske ikke føles behageligt og sundt hele tiden, er det en fascinerende oplevelse, hvor du virkelig kan lære noget.

For dem, der endnu ikke har gjort sig selv den tjeneste at se Scooter live, har vi gjort et forsøg på at fange koncerten i Berlin fra den tyske dancegruppes 100% Scooter 25 Years Wild & Wicked-tour i billeder. Og lad os bare sige det, som det er. Selv om billederne er fede, gør de ikke begivenheden ære. En Scooter-koncert er ikke bare en fest. En Scooter-koncert er et state of mind.