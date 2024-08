Will Smith oplever en karriere-renæssance som life coach på Instagram

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Ligesom så mange andre ting i livet – årstidernes skiften, dødens uundgåelighed og Broadway-musicals – så er Hollywood-stjernen og musikeren Will Smiths liv og karriere en amorf skabning, der udvikler sig over flere stadier og kan være utrolig svær at gennemskue. Så for at forstå mennesket bag facaden, for at penetrere den storsmilende overflade og finde ind til sjælen, er det vigtigt at fokusere på de forskellige faser i hans liv og levned og pakke dem ud hver for sig, som de små skattekister de i sandhed er.

Videos by VICE

Sandheden er, at Will Smith for tiden oplever lidt af en renæssance på Instagram, hvor han har opbygget en fanbase på cirka 10 millioner følgere – en milepæl, Smith fejrede ved at uploade et digitalt takkekort, der lige så godt kunne være lavet af hyperaktiv YouTuber-type. Vi er nået til den seneste fase i Smiths karriere. Han er blevet en far på Instagram. Men før man kan tage en stor bid af det bløde (og ærligt talt lettere irriterende) æble, der er hans timeline for at finde ud af, hvad det hele egentlig skal til for, må vi først tage et kig på alt, han har opnået indtil videre. Her er et kort resume af de forskellige faser i Will Smiths karriere op til hans nyfundne rolle som Instagram-far:

Fase 1: DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince-årene (1985-91)

Du kender dem sikkert fra singlerne “Summertime” (den evindelige grillfest-banger), ”Parents Just Don’t Understand” (der i 1989 blev den første vinder af en Grammy for Bedste Rap nogensinde) og måske – hvis du har en forkærlighed for virkelig dårlig rap-musik – sangen “Girls Ain’t Nothing But Trouble”. Hvad du formodentlig ikke ved er, at Smith sideløbende ballede så hårdt, at han brugte næsten alle de penge, han havde tjent på at rappe og endte med at skylde skattevæsnet 2,8 millioner dollars. Det var faktisk lige før, at han måtte erklære sig konkurs.

Fase 2: Hvordan fanden undgår jeg at gå konkurs? Jeg laver en tv-serie! (1991-96)

Helt grundlæggende kan man sige, at Rap fyr i L.A. er en idé, der kom til verden takket være det amerikanske skattevæsen. Smith skulle hoste op med en ordentlig pose penge. Derfor skrev han under på en kontrakt med NBC, som skabte en komedieserie omkring hans persona. Det man gerne husker fra den, er Smiths utallige svinere rettet mod hans nørdede fætter Carlton og selvfølgelig temamelodien, men serien formåede faktisk at oplyse Amerika om raceproblematikker og livet som sort i middelklassen med afsnit, der handlede om alt fra racisme til politivold. Det var store emner, de taklede i det program.

Fase 3: Filmstjerne og rapper (1996-2003)

Men in Black still

Som sex og takeaway-mad har lært os, varer gode ting aldrig ved. Rap fyr i L.A. lukkede ned i 1996 efter seks sæsoner på tv. Enter: Will 2K (helt bogstaveligt talt: der findes en sang, som hedder ”Will2K”, der bruger samples fra The Clash og kan høre på rapperens album Willenium). Det er den Willard Smith, vi kender fra Men in Black, fra de endeløse fester i ”Miami” where the heat is on, fra sin Golden Globe nominerede rolle som Muhammad Ali i filmen Ali fra 2001, og fra ”Nod Your Head” – en forfærdelig god, men også rimelig tarvelig temasang til Men in Black-opfølgeren, der blev akkompagneret af en musikvideo, der ærligt talt er fuldstændig vanvittig og som sikkert var skyld i, at halvdelen af alle de store pladeselskaber gik fallit kort tid efter.

Fase 4: Dybest set det samme som sidste fase, men med mindre musik og flere film, hvor af flere byder på scener, hvor Will Smith græder (2006-2017)

The Pursuit of Happyness still

– The Pursuit of Happyness

– I Am Legend

– Seven Pounds

– Plus en masse overraskelser som Hitch, Hancock og Suicide Squad

På et eller andet tidspunkt i mellem alle sine projekter har han også fundet tid til at gå i studiet med Kanye West og oplevet en kortvarig midtlivskrise, der sidste år kulminerede i udgivelsen af comeback-singlen ”It’s Lit” – en sang, der formodentlig er den indirekte årsag til, at Smith i dag uddeler livsvisdom på Instagram og vlogger fra sin YouTube-kanal.

Fase 5: Instagram-amatør

Ligesom solen, der kravler op over horisonten i øst, begynder Will Smiths nye æra på Instagram – en æra, der egentlig kickstartes af Ellen DeGeneres. Der var hende, der fik ham til at lægge den storslåede duckface-selfie ud på platformen. Det blev siden efterfulgt af intet mindre end syv opdateringer den samme dag – en dristig satsning, men også et power-move.

Fra da af har verden fulgt Smith, der er far til tre, mens han forsøger at navigere den nye højteknologiske virkelighed i form af en touchscreen-telefon med SoMe-adgang. Han lægger selfies ud – flere duckface-billeder og en #throwbackthursday. Rimelig standard. Men med tiden lærer Smith at mestre formatet, og inden længe begynder der også pludselig at dukke videoer op.

Den første video, der er værd at se, er den, hvor stjernen forsøger at løse en Rubiks-terning (ovenfor), mens han ser ud, som om han er oplyst af Guds kærlighed. Det er ikke ligefrem gribende underholdning. Det er en mand, der forsøger at løse en Rubiks-terning for så at lægge en video af seancen ud på Instagram. Men det er jo Will Smith, der gør det, og derfor har det hele en meget naiv og uskyldig stemning, før fortælling kulminerer i den type kraftpræstation, man ville forvente af Fresh Prince. Det er første skridt i hans transformation til Big Daddy Will.

Nu begynder opdateringerne at rulle som en lavine. Will har det for vildt i Australien, hvor han hænger ud med slanger og andre #farlige dyr og skriger som en galning, selv om han formår at holde fast i telefonen, mens han flyver henover vandet i en speedbåd. Det her er andet skridt i udviklingen: Han er ikke længere bare en far på Instagram. Han er en entertainer, der på mange måder minder om DJ Khaled i sit brand. Men – og nu er vi helt ærlige – alle opdateringerne tjener det formål at føre Will Smith mod sin sande og endelige skæbne: Will Smith, Instagram Lifecoach.

Fase 6: Instagram Lifecoach

Tjek lige den her opdatering ud. Will Smith kører lige et inspirerende citat igennem den Philadelphia-udviklede oversættermaskine, der er hans hjerne, og laver det om til “Du skal aldrig hænge ud med nederen stoddere, der ikke giver dig plads til at skinne” – hvilket de fleste af os vist godt kan blive enige om burde foreviges på samtlige køleskabsmagneter i verden. ”Et krav folk skal møde, for at de er værdige til din tid,” siger Smith, ”er, at de skal inspirere og berige dig.” Han har også en opdatering om faren ved at sove for længe, hvilket selvfølgelig er let nok, når man er pisserig, i topform og bor med en smuk havudsigt.

This kind of wisdom is priceless



https://t.co/09ndaaBjHB — Gogoli (@DonGogoli) February 16, 2018

Men de fineste perler med livsvisdom, vi har fra mennesket kendt som Dr Will, kommer i form af hans Instagram Live-videoer. For at modtage dem bliver du nødt til at følge ham, men indtil du gør det, kan du nyde en af dem herover. Dr Will taler om kærlighed og ægteskab og om at tage en livsrejse med et andet menneske, mens man er på sin egen livsrejse. Det føles lidt som at se et afsnit af Oprah eller læse en bog af Paulo Coelho, men kondenseret til to minutter.

Men hey, hvad betyder alle de her faser så?

Altså, det er vel egentlig ret åbenlyst, men nu får du den alligevel. Will Smith er gået fra rapper til konkursramt til filmstjerne til far til Instagram-bruger. Og et sted langs vejen har han formået at kombinere samtlige erfaringer fra alle faserne og har nu genfødt sig selv som en åndelig vejleder for SoMe-generationen. Nu kan han roligt lægge både musikken og filmene på hylden. Han skal skrive en bog, han skal have et talkshow, han skal have et firma, der laver postkort med inspirerende citater på. Denne man er en visdommens kilde. Han er alt, hvad sønnen, Jaden Smith, lægger ud på Twitter, men med mere dybde og erfaring bagved.

Samtidig er det her også en ting, der eksisterer:

Sjovt eller inspirerende – det er under alle omstændigheder en opdateret version af den Will Smith, vi kender og elsker, som du nu kan lade dig inspirere af hver dag via din telefon. Bare sug til dig. Mærk hans positive energi og bliv selv det menneske, du altid gerne har villet være.