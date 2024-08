Willie Nelson annoncerer sit album nummer 73, ‘Last Man Standing’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Amerikansk ikon, country-superstjerne og cannabisentusiast Willie Nelson udgiver endnu et nyt album i 2018. Last Man Standing bliver Nelsons album nummer 73 (!). Det er sat til at udkomme den 27. april, to dage før han fylder 85.

Sammen med nyheden kommer albummets titelnummer “Last Man Standing”, som du kan (og helt sikkert burde) se videoen til øverst i artiklen. Det er en munter country-sviptur, med en blanding af listigt humoristiske undertoner og en smule bedrøvelse, som kun Nelson kan gøre det. // I don’t want to be the last man standing // synger han. // Wait a minute, maybe I do / If you don’t mind, I’ll start a new line / Decide after thinking it through //.

På albummet genforenes Willie Nelson med Buddy Canyon, der var med til at skrive syv af sangene på sidste års andmelderroste God’s Problem Child. Den her gang er både Canyon og Nelson angivede som co-sangskrivere på alle 11 tracks.

Lyt til “Last Man Standing” øverst på siden, læs vores 2017-interview med Willie Nelson, og lad dig fortrylle af hans utrættelige storhed.