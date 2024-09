Vin-kaffe er måske den ultimative tømmermændskur

Rig, mørk, fyldig, syrlig. Det er bare nogle af de ord, der somme tider bliver brugt til at beskrive smagen på vin… eller kaffe… eller vin-infuseret kaffe.

Vent, hvad? Kaffe med vin? Ja, selvfølgelig har en eller anden fusioneret to komplekse verdener, der fungerede helt fint på egen hånd, og dermed skabt en drik, der kan misfarve dine tænder som kun få andre drikke kan.

Gennem et Frankenstein-agtigt eksperiment, der parrer vores trang til at drikker os stive i gamle druer med vores trang til at starte hver eneste morgen med en kop stimuli, har Molinari Private Reserve (MPR) fra Californien fundet en måde at lave en drik, der er lige dele kaffe, vin og forvirring.

Og det er ikke kun smagsprofilerne fra kaffe og vin, der er blevet fusioneret. Med en imponerende evne til at kombinere forskellige buzzwords beskriver MPR selv processen således: “De fyldige kaffebønner hviler i en smuk vin, absorberer vinens næse og historie, hvorefter kaffen tørres forsigtigt og håndristes i små portioner.”

Den “hemmelige kunstform” tog to og et halvt år at udvikle og krævede en masse forsøg. “Hver blanding, med eller uden koffein, er lavet med nøje udvalgte kaffebønner. De rehydreres ved hjælp af rødvin – der laves eksklusivt til Molinari af lokale vinbønder fra Napa Valley –indtil bønnerne når en bestemt væskeprocent, hvorefter de tørres og ristes.”

Resultatet er desværre alkoholfrit, men det kan tilberedes som alle andre slags kaffe: som espresso, latte, koldbryg eller sort. Og det kan endda også bruges som body scrub. Men hvordan smager kombinationen af kaffe, vin og mælk egentlig? Det skulle angiveligt ikke være så ækelt, som det lyder.

“Tilføjelsen af mælk gør vinen mere udtalt, og en stempelkande fremhæver blåbærnoterne,” skriver MPR. Og lige som med vin så ilter kaffen bedre og bliver mere åben, jo koldere den er.”

Indtil vi selv får fingrene i en pose, holder vi os til at drikke vin om aftenen og kaffe om morgenen, når vi har tømmermænd. Måske de bare skulle kværne nogle smøger ned i også. Så ville de i sandhed formå at koge den fulde oplevelse ned til enkelt kop.