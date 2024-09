Billeder af saudiarabiske kvinder på arbejde

Denne artikel blev oprindeligt bragt i den amerikanske udgave af VICE Magazine

Saudi-Arabien er et af de mest religiøse og patriarkalske lande i verden. Jeg tog dertil for at finde ud af, hvordan de mest veluddannede kvinder i landet formår at studere og arbejde med alle de forhindringer, som samfundet har opstillet for dem.

Ud af de kvinder, som er beskæftiget, arbejder 96% som lærere. Inden jeg ankom, kunne jeg ikke lade være med at tænke over, hvad de sidste 4% arbejder som. Det er de her fem kvinder eksempler på. De er alle universitetsuddannede kvinder bosat i den relativt frisindede by Jeddah, hvor arbejdsløsheden er høj. Jeg ønskede at lære om deres arbejds- og privatliv og blive klogere på, hvordan det er at leve i et samfund, der konstant modarbejder en.

Øverste foto: 32-årige Rozana (til højre) holder en coachingsamtale med en klient. Hun er den første Saudiarabiske kvinde, der er blevet autoriseret coach. Hun fokuserer på at hjælpe andre med at blive bedre ledere. Hun arbejder for tiden med en række organisationer anført af saudiarabiske kvinder. Billede herover: Rozana poserer ved vandet i Jeddah.

Filmskaber og skuespiller Ahd, som er 35 år gammel, prøver en paryk, inden hun skal til casting i Jeddah i forbindelse med sin første spillefilm. Ahd forlod Jeddah, da hun var 17 år gammel, for at læse jura i New York, men hun droppede ud. Selvom der var en vis modvilje mod det, startede hun på filmskolen, fast besluttet på at gøre det til sin karriere. Hun vendte tilbage til Jaddah for fire år siden for at arbejde i filmbranchen.

“Jeg behøver ikke lægge bånd på mig selv foran ham,” siger Ahd om sin onkel. Hun voksede op i Jeddah i en rig familie og var den eneste pige blandt fire brødre. Da hun var 19, var begge hendes forældre døde af kræft.

32-årige Basma svarer på nogle arbejdsmails på vej hjem. Basma er medstifter og ansvarlig for undervisning i Emkan Education, som er et firma der arbejder for at forbedre undervisningssystemet. De tre kvindelige partnere i Emkan rådgiver private og offentlige institutioner med at forbedre pensum og tilpasse undervisningsmateriale.

Basma arbejder til sent, så hun nyder at slappe af i weekenderne med venner i deres feriehus udenfor Jeddah.

31-årige Mona arbejder på Dow Chemical Lab med en kollega. Det er en del af Kong Abdullahs Teknologiske og Videnskabelige Universitet. Mona elsker kemi, og hun besluttede sig for at læse til ingeniør på universitetet, fordi hun vidste, at der ikke var mange kvinder i det felt. Da hun fik arbejde hos Dow, var det som den første saudiarabiske kvinde i firmaets historie.

Mona bor alene og elsker at køre på cykel om natten for at slappe af efter en lang dag på arbejde.

35-årige Alaa undersøger en patient på en klinik i Jeddah. Hun er den eneste kvindelige optiker i området. Fordi Alaa var den første saudiaraber til at lave kunstige øjne, skulle hun vente fire år, før hun fik tilladelse fra sundhedsministeriet til at åbne en klinik. Til trods for, at arbejdsmulighederne havde været bedre i udlandet, blev hun boende, fordi hun følte, der var brug for hendes evner.