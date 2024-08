‘Woorldstaar!’ Den danske guide til verdens mest vulgære rap-portal

Den amerikanske hjemmeside Worldstarhiphop.com er en angstfremkaldende smeltedigel af god musik og rædselsfuld moral. Det er en videoblog, der, foruden musikvideoer, uploader grynede hjemmeoptagelser af gadevold, strippere og folk, der tisser i bukserne.

Worldstar startede i 2005 og var oprindeligt et musikmedie, som primært samlede alt det nyeste fra hiphoppens verden. I tiden før havde hiphopnørder måtte trawle gennem obskure musikfora for at finde nyheder og musikvideoer, men det ændrede sig, da hiphop-entusiasten Lee “Q” O’Denat fra Queens startede den nye portal og gjorde det både nemt og sjovt at gå på opdagelse i rap. En rodebunke af videoer, præsenteret i kronologisk rækkefølge ud over enkelte fremhævede (og nogle sponsorerede) indlæg. I stedet for at lede med lys og lygte efter den fede musikvideo eller den nyeste kunstner, kunne man pludseligt få et samlet overblik på én side. En drøm for enhver hiphopfan.

Men det var dengang.

I dag fylder slagsmål, narkomaner og twerking mindst lige så meget som musikken på sitet. Der er kort sagt noget for hele familien. Mens Donald Trump har travlt med at kalde CNN for fake news, er Worldstar, der af sin egen skaber er blevet døbt ‘CNN of the ghetto’, det mest real, man kan finde. I skrivende stund har jeg for eksempel set en ældre asiatisk herre onanere lystigt i et cafeteria efterfulgt af en ny musikvideo fra Fetty Wap. Som rosinen i pølseenden var jeg vidne til en amerikansk fængselsindsat, der spiste en rotte. En levende rotte.

Worldstar er et vanedannende vindue ind til det allerværste i mennesket, og når du først får smag for den her bizarre verden, er det svært at holde sig væk. Det er et øjebliksbillede af det fattige, farlige og selviscenesættende USA, hvor al opmærksomhed er god – også selv om det betyder, at du får smadret fortænderne ind med en skovl.

Den opmærksomme læser bemærker måske, at der råbes “WOORLDSTAAR” i flere af videoerne. Det er hjemmesidens karakteristiske kampråb, det er blevet tradition at råbe, når der udbryder slagsmål, og folk flokker til med deres smartphones for at optage optrinnet.

På trods af alle de syge, syge ting, du finder på Worldstar, er det stadig en af de største sider i verden for ny rapmusik – en platform med over 500.000 besøgende om dagen, der har skudt flere store rapkarrierer i gang. Og det er klart en fordel af være lidt flamboyant, hvis du gerne vil slå igennem på Worldstar. Det er bevist ved kunstnere som den diamantbesatte og farverige RiFF RaFF, base-guden Lil B, Chief Keef og Stitches (idioten med en AK47 tatoveret i ansigtet), der har fået deres gennembrud på siden.

Det kan dog hurtigt gå den anden vej. Stitches’ karriere kørte af sporet, da han fik på munden i en video på, ja, du gættede det, Worldstar.

Hjemmesiden er en perverteret blanding af MTV, YouTube og krystalliseret kokain. Og jeg elsker det. Hvis min chef vidste, hvor meget tid jeg bruger på at stene hjernedøde klip, ville jeg være lige så arbejdsløs som de fleste af folkene i videoerne.

Og hvis du virkelig hader at bruge din tid fornuftigt, findes Worldstar også på Instagram. Dit feed går fra hundehvalpe, blødkogte æg og hæslige venindebilleder til thotties, narko og hiphop. Valget er heldigvis dit.

Som du nok kan fornemme, kan det være svært at navigere i virvaret på ghettoens CNN, og derfor har vi sammensat et dansk ekspertpanel, der klæder dig på til at få det meste ud af Worldstar.

Felix de Luca, rapper og manden bag begrebet “Worldstar and Chill.”

Foto: Privat

Yo Felix, det er ingen hemmelighed, at du har et nært forhold til Worldstar. Kan du forklare din fascination af sitet?

Det er en dejlig, ignorant side, hvor du får dine daglige hiphopnyheder. Det er både dumt og smukt – nærmest en form for moderne kunst. Jeg bruger siden, når jeg får en kløen efter det nyeste og dummeste. Det er et kæmpe brand inden for hiphop og et outlet for mange kunstnere, der ikke havde en platform før. Det er sgu CNN for the hood.

Du har lavet et nummer og en tøjkollektion, der hedder Worldstar And Chill – hvad dækker det over?

Forestil dig et dramatisk forhold, hvor I har nogle rigtig grimy dates. Du ved…god mad og et Uncle Murda-mixtape i højtalerne. I ryger måske nogle Backwoods og ser The Wire. Det er Worldstar and chill.

Hvad er dit bedste råd til at bruge Worldstar?

Far vild i junglen og klik på en masse tilfældigt shit, som fanger din interesse. De første Gucci-ting kom på Worldstar i sin tid. Tyler, the Creator blowede på Worldstar, da han spiste kakerlakker i videoen til “Yonkers”. Måske finder du noget nyt og spændende.

Hvad skal man holde sig fra?

Lad være med at blive afhængig. Jeg bliver nødt til at tage nogle pauser en gang imellem og få nogle positive indtryk i livet. Jeg får lidt den samme følelse, som da jeg arbejdede på Fisketorvet – jeg mister sgu troen på det gode i mennesket.



Oliver Kesi, et af årets største navne inden for dansk hiphop og stamkunde hos Worldstar.

Foto: Samy K.

Du har fulgt sitet siden starten i 2005. Hvordan forløber et klassisk Kesi-besøg på Worldstar?

Jeg tjekker det hver dag – det ligger bare i fingrene. Jeg har min helt egen metode. Jeg scroller ned til, hvor jeg slap dagen før, og så trawler jeg ellers bare gennem alt det nye. Alt, hvad der fanger min interesse, åbner jeg i en ny fane – det er det smarteste. Det bliver nemt til 20 faner.

Okay, pro tip lige dér. Hvad er værd at klikke på?

Hvis der er en kunstner, du kan lide, så er det oplagt at tjekke op på dem. Worldstar laver captions over videoerne – for eksempel “buzzin’ out of New York”. Dem bruger du til at se, hvem der er hype omkring, og til være lidt på forkant med, hvad der bevæger sig i USA. Hvis du er til urban musik, skal du tjekke op på Worldstar.

Hvad skal man holde sig fra?

Det kommer an på din type. Jeg holder mig personligt fra ‘unsigned hype’-videoer. Det er rappere uden pladekontrakter, der køber sig ind på siden for 5.000 dollars. Det er det værste lort. Altså det er sjovt, men de er helt slukkede. Og så skal man ikke bruge for meget tid på siden. Worldstar er uendeligt, og du gennemfører aldrig.



Marc Johnson, Danmarks foretrukne bawler og storforbruger af amerikansk hiphopkultur

Foto: Amanda Hjernø

Hvad får Marc Johnson til at kig’ forbi Worldstar?

Først og fremmest fordi det er fucking griner. Hvis du vil chokeres, underholdes eller blive sur – Worldstar kan det hele. Det er rappens Se&Hør. Det er fedt, at de samler et udvalg af videoer til dig, så du slipper for at lede alle mulige steder på nettet.

Hvor meget tid bruger du på Worldstar?

Jeg er ikke lige så aktiv, som jeg var tidligere. Jeg synes, de falder lidt af på den rent musikalsk. Før i tiden var der altid nye musikvideoer og interviews, Du kunne høre en rapper første gang, og de havde exclusives. Det trak mig derind. Der var en chance for finde noget helt nyt, men i dag er der for langt mellem snapsene. Det er stadig en vigtig platform for hiphop. YouTube startede i februar 2005, og Worldstar fulgte efter i august samme år. De red begge på samme bølge, og det er stadig de eneste to sider, hvor man finder urban musik med den visualitet.

Hvad skal man så kigge efter?

Søg på dine yndlingsrappere og se dem i medgang og modgang. På Worldstar er der ingen moral – kunstnerne bliver hyldet den ene dag og slagtet den næste. Og vi er jo satanerne, der går ind og kigger på det.

Hvad er dit råd, hvis man gerne vil følge med i den nyeste musik?

Der kommer selvfølgelig stadig nye ting på Worldstar, men de er langt sværere at finde. Hvis du vil fokusere mere på musikken, så tjek LiveMixtapes.com og DatPiff.com – der finder du alle de nye mixtapes.