XXXTentacion indrømmer at have tæsket sin ekskæreste og stukket folk ned

Pitchfork har fået fat i hidtil uhørte lydoptagelser af Miami-rapperen XXXTentacion, med det borgerlige navn Jahseh Onfroy, der forholder sig til de anklager om partnervold, han før sin død nægtede sig skyldig i. På båndet, der stammer fra oktober 2016, lige omkring det tidspunkt, hvor han blev arresteret, taler Onfroy åbent om episoder, hvor han har været voldelig mod sin ekskæreste, der dengang anklagede ham for overgreb, som han indtil sin død nægtede sig skyldig i. “She fell through on every occasion until now,” siger han i et uddrag af optagelsen, der i alt varer 27 minutter. “But I started fucking her up because she made one mistake. And from there, the whole cycle went down.”

“Now she’s scared. That girl is scared for her life. Which I understand. You seen me. You know what I do to people,” fortsætter han. På båndet, som Pitchfork har fået fat i via statsadvokaten i Miami-Dade County, siger Onfroy: “I will kill that bitch if she play with me.” Ifølge statsadvokatens kontor anser både anklageren og XXXTentacions forsvarsadvokat båndet som en tilståelse.

Han tager også skylden for et uopklaret knivstikkeri, der fandt sted i Deerfield Beach i januar 2016. “All of them boys knew, … I’m on New Times for stabbing, how many people they put in the news? They said three, it was eight. In Deerfield.”

Onfroy blev verdenskendt i 2016 som en af spydspidserne for Soundcloud-rap. Han brød hurtigt ind i mainstream-hiphop med singlen “Sad!”, der indtog førstepladsen på Billboard Hot 100, og hans seneste album ?, der gik direkte ind som nummer et på Billboard 200 til trods for anklagerne om partnervold fra hans daværende gravide ekskæreste i oktober 2016. Udfaldet af de anklager var, at Onfroy blev sigtet for grov vold mod en gravid, partnervold i form af kvælning, ulovlig frihedsberøvelse og vidnepåvirkning. Han nægtede sig skyldig i alle anklager. Onfroy blev skudt og dræbt i Miami tidligere i 2018 i en alder af 20 år, men er forblevet en kontroversiel skikkelse i hiphop.

Læs hele Pitchforks artikel om optagelsen, og hør det offentliggjorte uddrag af båndet her.