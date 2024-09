Yaeji har lige droppet endnu et house-pop track, som vi allerede er afhængige af

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Den New York-baserede producer Kathy Yaeji Lee, som optræder under navnet Yaeji, er tilbage med sit første nye track i 2018 (der ikke er et remix, et ultra-smooth og minimalistisk house-pop-nummer med titlen ”One More”. Sangen er på både koreansk og engelsk og starter lidt langsomt ud, men når den først kommer i gang, er den svær at slippe igen. “One More” er ikke så in-your-face som “drink i’m sippin on” og “raingurl”, de to hits, som Yaeji brød igennem med sidste år, men den er lige så velegnet til en nat på dansegulvet eller en tudetur under dynen som kunstnerens øvrige udgivelser.

Videos by VICE

// So apologies are made for fun?/ So I can fall and hurt but you don’t need to change a thing? // synger Yaeji på et af sangens engelske vers; en kontrast mellem skarp, bidende lyrik og en passiv, nærmest bedøvende tonalitet. ”One More” er Yaejis første solotrack i år, efter hun tidligere på måneden udgav et remix af Charli XCX’s ”Focus”. Du kan lytte til ”One More” herunder.