​Se Yayoi Kusamas fortolkninger af H.C. Andersens ‘Den lille havfrue’

Yayoi Kunama med sin illustrerede udgave af ‘Den lille havfrue’. Alle fotos via Louisiana Museum of Modern Art

Denne artikel er oprindeligt udgivet af The Creators Project



Yayoi Kusama er født et halvt århundrede efter H.C. Andersen døde, men de to visionære kreative drivkrafter ville nok være kommet ganske godt ud af det med hinanden. Det mener Louisiana i hvertfald, og museet er derfor gået sammen med Japans mest kendte, levende kunstner om at lave en fascinerende, ny, illustreret version af Den lille havfrue.

Videos by VICE

“Hans Christian Andersen er en drøm, der er født i mit hjerte,” siger Kusama om sit forhold til den danske forfatter. “Jeg ville gerne være en havfrue. Jeg lægger alle mine håb for fremtiden hos havfruen, der er et symbol på alle gode hjerter og på kærlighed.”

The Little Mermaid: A Fairy Tale of Infinity and Love Forever er produceret som opfølgning på den omfattende retrospektive udstilling In Infinity, som Louisiana for nylig arrangerede for den japanske kunstner.

Den nye version af det klassiske eventyr er illustreret med kunst fra Kusamas serie Love Forever samt en række nye tegninger, der er fremstillet særligt til projektet.

Louisiana har arbejdet tæt sammen med en af verdens førende H.C. Andersen-eksperter, professor Johan de Mylius om at producere en revideret version af teksten, der tager højde for forandringer i det danske sprog.

Men eventyrets oprindelige handling og hensigt er blevet bevaret så godt som muligt. Forfatterens rige sprog er blevet genskabt på både dansk og engelsk, og en japansk oversættelse udgives senere i år.

Bogen er ikke bare udsmykket med betagende illustrationer, der er smukke at se på, den er også en fornøjelse at holde i sine hænder. Den er designet af Louisianas chefdesigner Marie d’Origny Lübecker, og dens 96 sider er fremstillet af særligt udvalgte papirtyper, der er fundet i samarbejde med papirleverandøren Antalis.

Se flere billeder af teksten og Kusamas illustrationer her:

Du kan læse mere om bogen og Louisianas øvrige udgivelser her.

Læs mere fra VICE og The Creators Project:

Ingen af os aner en skid om kunst

Kunst fra sindssygehospitalet i Roskilde

Erotiske historier om at blive knaldet af Clippy og dværgplaneten Plutos kæmpe penis