Yayoi Kusama lancerer snart årets smukkeste skateboard-serie 🔥

Artiklen er oprindeligt udgivet via i-D UK

Yayoi Kusama er gået sammen med New Yorks MoMA om at lancere et par nye skateboard decks. To af den japanske kunstners mest berømte værker – Dots Obsession (den med alle prikkerne) og Yellow Tree (den med alle prikkerne, der er udformet som grene på et træ) – skal efter planen pryde de nye brædder.

Som det ofte er tilfældet med stærkt begrænsede oplag af noget så helst, så bliver der kun lavet 500, og de udkommer i oktober via MoMAs netbutik, så du behøver ikke rejse til NYC og stå i kø i silende regnvejr. Men du skal være hurtig på købeknappen, for du er her oppe imod to af de mest købelystne befolkningsgrupper i verden; kunstsamlere og skatere.

Kunstnerens karriere er også omdrejningspunkt i en ny dokumentar, Kusama – Infinity, som udkommer snart. Filmen udforsker blandt andet de mange forhindringer, Yayoi Kusama har taklet – hun voksede op under anden verdenskrig, har skullet forholde sig til både sexisme og racisme, og hun har kæmpet med psykisk sygdom. I dag er hun en af verdens mest berømte nulevende kunstnere, hendes udstillinger er tilløbsstykker over alt i verden, og museer arrangerer store retrospektive udstillinger af hendes værker.

Men det korte af det lange er, at du inden længe kan lave et kickflip på en original Kusama. Men lad for guds skyld være med at grinde nogen gelændere.