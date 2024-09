Takket være Lindsay Lohan kan du nu drikke kombucha med fernet-smag

Som alle gode fortællinger starter historien om Thomas & Sons Distillery – et destilleri i Portland, Oregon – med Lindsay Lohan.

“Lindsay Lohan er dybest set grunden til, at vi her i dag,” siger destillatør Seth O’Malley. Det var tilbage i 2011, og den kontroversielle skuespillerinde var blevet idømt husarrest efter at have testet positiv for alkohol i blodet. Lohan påstod til sit forsvar, at hun ikke havde drukket andet end sin elskede kombucha.

Seth O’Malley smager på varerne. Alle billeder af forfatteren.

“Det skabte nogle bekymringer i branchen vedrørende alkoholprocenten i kombucha,” siger Rob Nollenberger, der står for den daglige drift samt PR på destilleriet. Vi står i destilleriets lokaler i Portland, hvor firmaet tilbyder prøvesmagning af produkterne. Baren er dekoreret med julelys og udstoppede dyr. Dovendyret – destilleriets uofficielle maskot – er også repræsenteret.

Da Lohan kom i klammeri med retssystemet, eksisterede Thomas & Sons ikke endnu.

“Vi begyndte som et tehus,” siger Nollenberger.

Moderfirmaet Townshend’s Tea Company blev stiftet tilbage i 2006. Senere begyndte grundlæggeren Matt Thomas at lave rå, økologisk kombucha i tehusets køkken, et foretagende der blev til Brew Dr. Kombucha, som er et af de største brands i landet. Så ramte orkanen Lohan, og firmaet var nødsaget til at finde en måde at regulere alkoholprocenten i kombuchaen. (Når gæren og sukkeret i drikken fermenterer, opstår der automatisk alkohol.)

Thomas & Sons ville ikke kunne eksistere uden Brew Dr. (og Lindsay Lohan).

Holdet forsøgte at destillere kombuchaen for at adskille ethanolen fra de øvrige ingredienser, men brugen af traditionelle apparater var problematisk. Under den normale destilleringsproces skal ingredienserne varmes godt op for at nå et ordentligt resultat, men det slår bakterien i kombuchaen – hovedårsagen til at folk køber drikken – ihjel.

Løsningen blev vakuumdestillation.

“Det er en virkelig kompliceret proces med vakuumdestillering, der tillader os at udføre processen ved meget lave temperaturer lige under 38 grader celsius,” siger O’Malley.

Vakuumdestillation var den eneste måde, holdet kunne destillere alkohol uden at slå de mavevenlige bakterier ihjel.

Det lykkedes dem ikke alene at bevare den mavevenlige bakterie i kombuchaen; de havde også produceret ren alkohol som biprodukt.

“Det, vi gør med Brew Dr., er, at vi separerer alkoholen fra kombuchaen, og gennem en lang og kompleks proces laver den alkohol om til fernet-bitter og masse andre sjove ting.”

Fra en kombucha kaldet Happiness, der er baseret på Townshends hvide te og rosenblade, kommer White Rose. Sort Assam-te og indiske krydderurter bliver til Kashmiri Amaro. Et af de mest populære produkter er en gin lavet på silver tip jasminte, lavendel, kamilleblomster og enebær.

“Det er en tør anti-London gin,” siger O’Malley om White Rose. “Det er enebær i, men i virkeligheden handler vores spiritus mere om jasmin, lavendel, citrus og en smule violrod. Den er meget sød og uforskammet blomstret.”

Men holdet ramte ikke den blomstrede gin i første hug.



“Vi måtte hælde mange liter gin i toilettet, og det er selvfølgelig trist,” siger O’Malley.



Femten prototyper senere blev det endelige resultat født.

Ray Roslyn og Rob Nollenberger i Thomas & Sons’ smagslokale.

“Der findes rigtig meget god, tør gin i verden, og mange af dem ligner hinanden, så vi ville gerne lave noget helt nyt,” siger O’Malley. “Noget vi selv gerne vil drikke, når vi leder efter en god gin.”

Resultatet er unikke spiritusser, hvoraf mange fungerer fint serveret rent. Ray Roslyn, destilleriets eventmanager, laver også nogle skarpe cocktails, der glider let ned. Jeg tager en tår af fernet-bitteren, der med 30 lokale ingredienser skal fremmane det nordvestlige USA’s friske nåleskove på ganen.

Tak, Lindsay Lohan.