Nu kan du ryge morgenfed og spise havregrød af den samme skål

Måske er der tale om en skummel plan med det formål at undergrave samfundet, som vi kender det. Ellers er det svært at regne ud, hvad fanden der har fået Ryan Hart til at forene køkkenservice og rygeudstyr, men det er præcis, hvad han har gjort med the Breakfast Bowl.

Alle billeder af Ryan Hart.

Cannabis og morgenmad er i forvejen en uforlignelig kombination, men Hart var åbenbart træt af at skulle benytte to forskellige former for udstyr for at få en god start på dagen. Han besluttede sig for at skabe et enkelt aggregat, der både er en pibe og en skål på samme tid. Det burde være tydeligt for enhver, at manden er fuldkommen genial.

Selvom Hart så at sige ikke har opfundet den dybe tallerken, og langt fra er den første til at forene en skål med en bong, så vil hans navn uden tvivl gå ned i historien som den første mand, der begyndte at sælge dem til resten af menneskeheden.

Hart begyndte at sælge The Breakfast Bowl tilbage i april, og i øjeblikket er de i gang med at distribuere andet oplag. Han fortæller MUNCHIES, at “produktionen af The Breakfast Bowl Pipe kom sig af mit eget ustyrlige behov for at have en”.

Nød lærer tydeligvis sulten stener at ryge.



Hart tilføjer: “Jeg havde set adskillige designs på nettet, der kombinerede en bong og en tallerken, og jeg blev forelsket i ideen med det samme. Efter at have været optaget af tanken i ugevis, uden at kunne finde en forhandler nogle steder, besluttede vi os for at gøre samfundet en tjeneste, og selv lave dem.”

Det lyder måske uskyldigt nok, men er Hart i gang med at fange hele verden i en endeløs spiral af wake and bake? Måske, og hvad så? Hvis ikke du kan lide cornflakes, foreslår Hart i øvrigt, at du bruger hans opfindelse som frugtskål. Eller fylder den med et par lækre kugler is.

Vi er overbevist om, at det her er begyndelsen på noget stort.