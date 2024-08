Young Thug har åbenbart skiftet navn til SEX

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Young Thug går nu i Diddys fodspor og rebrander sig selv:

I’m changing my name to SEX…. — Young Thug ひ (@youngthug) February 20, 2018

For now on call me SEX!!! — Young Thug ひ (@youngthug) February 20, 2018

De tre udråbstegn siger en del. I år er den helt store dille blandt rappere tilsyneladende konceptnavne. Diddy har ændret navn til Love, og Thugger hedder altså SEX fra nu af. Jeg glæder mig til, at der en, som bare kører den helt ud og ændrer navn til Death (mit gæt er, at det bliver Lil Uzi Vert). Men jeg undrer mig virkelig over, om Thug nu også har tænkt den her idé ordentligt igennem. Hvilke udfordringer kommer det for eksempel til at præsentere i hans hverdag? Hvad nu hvis han skal bestille tid ved lægen? Hvad hvis hans mor sender ham en sms, eller han skal bestille noget?

”Hej, jeg skal bare hente noget tøj, der har været til rens i sidste uge. Jeps. Navnet er SEX. Ja, ja. Sex. Mange tak.”

”Sidste udkald ved gaten for afgangen til New York. Vil passageren SEX venligst melde sig ved gate 42?”

”Hej SEX, det er mor. Har du lyst til at komme over og spise i weekenden? Så laver jeg din livret. Elsker dig, SEX. KH mor”

”Værsgo, SEX. Lægen venter i lokale tre.”

”Jeg har en reservation under navnet SEX. Ja, det er mit navn. Jeg har ikke reserveret se… Okay, tak.”

”Hej, jeg hedder SEX. Hyggeligt at møde dig.”

Kan du se, hvad jeg mener? Jeg siger bare, at livet og dagligdagen er fyldt med en masse knapt så sexede ting. Det kan godt være, det sætter lidt fut i tingene at kalde sig SEX, men det kan bestemt også have en slagside. Når man for eksempel associerer elskovens hellige kunst med tøj, der har været til kemisk rens, forfladiger man det så ikke en smule? Bliver det ikke lidt mindre erotisk og sexet af optræde i den sammenhæng? Det er bare min formodning, SEX.