Young Thugs lydmand fortæller om de 36 timer, hvor ’On the Rvn’ blev født

Da Elton John i 2015 fortalte Noisey, at han elsker Young Thug, læste producer Stelios Phili med – han er bedst kendt for at producere ”Strive” for A$AP Ferg og Missy Elliott fra Ferg-albummet Always Strive and Prosper. I et interview med Rolling Stone, som udkom i går, udtalte Phil: ”Jeg læste det sådan: ’Det her er fantastisk,’” hvorefter han pitchede ideen til Thugs pladeselskab. For en måned siden, da ”Rocket Man”, et u-mixet samarbejde mellem de to, blev lækket, gik Thug-fans helt amok. Den ufuldendte sang lød helt perfekt, men hvor meget bedre kunne den blive efter mixing og masterering? Alex Tumay, Thugs foretrukne tekniker, fik til opgave at polere det lækkede track og resten af On the Rvn, og han havde kun 36 timer til at gøre det.

Tumay erfarede, at han havde fået til opgave at mixe det nye Young Thug-album, samtidig med resten af verden. Da Thug i 2013 udgav tracket ”Some More”, fik den 32-årige tekniker ry for at være en af de bedste i rap-spillet. De to har tidligere kørt et stærkt parløb på fremragende projekter som Slime Season, Barter 6, Beautiful Thugger Girls, Slime Language og nu altså den nye ep. On the Rvn byder på 22 af de bedste minutter Young Thug har givet os, hvor hans kommende fængselsophold hele tiden spøger i baggrunden. Hans flow er centreret omkring melodier, og han presser stemmen på vanedannende numre som ”Icey”, en ode til has forkærlighed for diamantgrills, som er produceret af Wheezy og Keyyz. Han er besnærende på ”Climax”, der har kollegaen 6lack fra Atlanta med som feature. // You said no interest, said you found a better climax / You said he’s swagged out, you leave // synger han, inden en beatbox fader ud til tonerne af en akustisk guitar. Resultatet er noget, kun Thug kan fange, og noget, ingen af hans imitatorer har været i stand til at kopiere: en legende let kadence og oprigtighed. Nåh ja, og så alt det der med Elton John.

Vi ringede til Tumay lige efter udgivelsen af On the Rvn for at snakke om pladen, det berygtede meme, Thuggers arbejdsmoral og inspirationskilder.

Noisey: Jeg forestiller mig, du har haft et ret travlt døgn. Er du oppe at køre?

Alex Tumay: Helt klart. Da vi begyndte at arbejde på pladen, var der en stemning af: hvad fanden foregår der egentlig? Ikke bare i forhold til musikken, men også i forhold til myndighederne. Man håber selvfølgelig, han får lov til at blive løsladt mod kaution, og at det hele flasker sig, men man ved aldrig. Vi arbejdede hårdt på at få musikken til at spille, men der hang et meget større problem over hovedet på os. Med det i baghovedet ville jeg være stensikker på, at han var tilfreds med resultatet. Jeg skulle mixe det hele færdigt, inden han skulle i fængsel. Jeg fik alle numrene søndag aften, og de skulle ligge klar tirsdag morgen, fordi han ville melde sig selv tirsdag. Vi havde omkring 36 timer til at mixe sangene og få dem godkendt.

Det lyder som en presset situation, men du og Thug er vel gode sammen, fordi I begge to er hurtige, ikke?

Det er en del af det. Jeg forstår, hvor han vil hen, når han siger noget. Når vi er sammen, taler vi ikke særlig meget frem og tilbage. Jeg fanger det, når han siger det første gang. Vi klarer den som regel i første hug, så vi holder et højt tempo.

Han har udgivet en del på det seneste, men det meste af musikken på On the Rvn handler om anholdelsen. Hvor længe har I arbejdet på det inden udgivelsen?

Med undtagelse af Elton John-sangen fik jeg musikken to dage, før han meldte sig selv. Førstnævnte havde jeg arbejdet på i et par uger. Jeg fandt ud af det, da han tweetede det. Jeg ringede til pladeselskabet og spurgte, om jeg skulle rydde min kalender. De svarede ja. Jeg satte alt andet på pause og ringede rundt til folk og bad om udsættelse, fordi det ikke havde de store konsekvenser for dem, jeg arbejder med. De var alle sammen meget forstående.

Det er vildt. Thug var selvfølgelig under pres, mens han optog, men hvad var hele holdets målsætning med On the Rvn?

Den dag han annoncerede albummet, havde han lige indspillet det hele over weekenden. Jeg ved aldrig, hvornår det næste projekt dukker op, så det handler om at udnytte tiden. Men Thug svigter aldrig. Mig og London (on the Track, producer, red.) arbejdede på højtryk for at komme gennem post-produktionen. Vi snakkede over telefonen om beats og rykkede rundt på numrene, så sangene kom til deres fulde ret. I sidste ende havde vi halvanden dag til at klare det hele.

Men selv om man kun har 36 timer, så skal det ikke lyde som noget, der er lavet på 36 timer. Vi blev nødt til at være sådan: ’Det her er det sidste, han udgiver, inden han skal i fængsel, så det skal lyde, som han vil have, det skal lyde’.

Blev projektet forsinket på grund af hans problemer med myndighederne, eller fordi I skulle fikse albummet?

Vi afleverede det hele og fik det godkendt dagen inden. Men fordi det skulle gå så stærkt – der er både samples og features og en masse rettigheder, der skal tjekkes igennem – så skulle vi over en del hurdler. Derudover var den juridiske situation også et åbent spørgsmål. Vi ville gerne have pladen ud, men vi ville også være sikre på, at han var okay.

Var han utilfreds med noget, da pladen var færdig?

Vi gik ind og omarrangerede ”Climax” i sidste øjeblik. Jeg fik en sms fra ham om at ændre fade-in og niveauerne på beatboxen på a capella-delen. Det var det sidste, jeg hørte. Jeg lavede ændringerne og sendte tracket igen, og da han kom ud, havde jeg ikke flere bemærkninger, jeg ikke allerede havde sendt.

I har arbejdet sammen siden 2013. Hvordan har han udviklet sig i forhold til indspilningsprocessen?

Jeg optager ham ikke så tit længere, men det håber jeg snart, jeg kommer til. Fordi han har arbejdet med mange forskellige teknikere så længe, har han stort selv selv lært at klare den del af processen. Han kan selv bruge Pro-Tools. Jeg ved ikke, om du har set memet, men han er blevet ret dygtig teknisk set. Hans musikalske evner er blevet bedre og hans forståelse for klangharmonier. Han er meget mere bevidst om sine evner som vokalist. Hvis han vil lave et råmix af sin egen vokal, er han i stand til det. Jeg har set ham arrangere effekter, klippe vokal til og redigere… det hele.



Hvad har du lært af ham?

Jo mere vi arbejder sammen, jo mere lader jeg ham tage styringen. Sangen bliver ikke bedre af, at jeg lægger flere effekter på eller ændrer vokalen et bestemt sted. Musikken skal tale for sig selv. På de seneste projekter har jeg taget en mere minimalistisk tilgang. Musikken er levende, men jo mere du ændrer, jo fladere bliver den – især hvis det er en sang, som har eksisteret i lang tid. I gamle dage brugte jeg mange effekter under selve skriveprocessen. Vi har talt meget om at lære at kende forskel på den kreative proces og det færdige produkt.

I et interview har du sagt, at han engang lavede en sang på syv minutter.

Tid er ingen begrænsning for ham. Det spiller ingen rolle, hvor lang tid han bruger på et nummer, hvis du spørger mig. Hvis det tager ham lidt længere, så er det, fordi han forsøger at inkorporere nye ting. Jeg har set ham lave et nummer på den samme tid, som det tager at afspille det. Perfektion er ikke eksponentiel med hvor lang tid, han bruger. Det handler om, om han er tilfreds. Han ved, han kan optage det perfekte nummer – nogle gange tager det syv minutter, andre gange tager det en time.

Hvornår begyndte I at stole på hinanden i arbejdet?

Det var efter Barter 6. Vi havde to dage til det projekt. De havde booket mig til et studie i Atlanta, og jeg blev der to dage og gjorde det færdigt. Det var en lignende situation, han var med til at mixe. Vi bestemte os bare for at kaste os ud i det og gøre det færdigt. Der var lidt feedback og nogle noter til sidst, men ellers kom stort set hvert mix med i første hug.

Folk var vilde med ”Rocket Man”, før albummet udkom. Var du trist, da nummeret blev lækket?

Det er rimelig hjerteskærende, hver gang det sker. Folk forstår ikke, at man mister penge på det. Det er ikke det, der afgør, hvordan eller hvornår et track kommer ud, men det betyder da noget. Sangen har ikke lige så stor gennemslagskraft, hvis den allerede er lækket. Det kan hjælpe på nogle områder, men generelt er det et tab. Der er intet overraskelsesmoment tilbage. Det er et vigtigt nummer for alle involverede parter, så vi lod os ikke stoppe af, at det var blevet lækket.

Kender du baggrunden for nummeret?

Jeg ved, at Thug mødte Elton for to år siden hos Elton, og at de hang ud en hel dag. Elton gav ham lov til at bruge ”Rocket Man”. Stelios, som har produceret den, og pladeselskabet kontaktede ham om at lave den, og han var frisk. Bagefter gemte de den i pengeskabet, men så slap den jo alligevel ud.

Hvor svært er det at holde sådan noget hemmeligt?

Jeg havde ikke hørt nummeret, før jeg fik det her projekt, og det var efter, den var lækket. Jeg lytter ikke til lækkede numre. Jeg blokerer folk på mit feed, der deler dem. Det gider jeg ikke. Så når nogen vil tale om det, blokerer jeg dem og lader som ingenting. Det er lettere. Ellers ville jeg bare gå rundt og være sur hele tiden. Jeg nægter ligesom kendskab til den over for folk. Man håber på, at det ikke ødelægger nummeret, og det var heldigvis heller ikke tilfældet. Det er ømt emne at tale om, fordi det sker så tit. Jeg er bare glad for, at den her kom med på pladen. Det er et stort øjeblik for ham, og jeg er glad for, at folk uden for hans kreds ikke ødelagde det for ham.

Fik du kun de seks numre, eller ligger der flere gemt et sted?

Der var et nummer, som ikke kom med på grund af rettigheder – der er et sample på, som vi ikke kunne få godkendt. Vi har ændret features på grund af det. Men der mangler ikke noget på den plade.

Young Thug postede en video, hvor han talte om sin plads i rapverdenen. Han sagde, at han er ”drip god”, og at han har banet vejen for fremtidige generationer. Hvor ser du Thug i hiphoplandskabet?

Han har fået en masse lort for at være meget melodisk i sin stil, for at være eklektisk i sin påklædning, i sit valg af beats og for bare at være anderledes. Han har fået meget mere lort end de fleste andre. Folk accepterer ikke, hvor oprigtig han er. Folk blev vrede over hans udtalelse, fordi der selvfølgelig også er forgængere, som har banet vejen for ham. Som Lil Wayne, der er en stor inspirationskilde, og Lil B, som alle er vilde med nu. Men man ser ikke så voldsomme reaktioner som dem, der var mod Thug, længere. Mange folk er succesfulde i dag på grund af ham, især i mainstream-rap. Folk er blevet mere åbne over for forandring, efter han er dukket op.