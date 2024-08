YouTube-stjerner vil gøre hvad som helst for views, og det er fucking skræmmende

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

YouTube er blevet et samlingsted for alt, vi kan gå amok over – især hvis man er 25 eller yngre. Der er videoer om makeup, legetøj der bliver pakket ud, bumser og sådan cirka alt andet. Det er meget nemt at blive fuldstændig optaget af at kigge på andres helt almindelige liv, og hvordan de filmer dem selv, men når dem, der laver videoerne, går over grænsen, er det på tide, at vi begynder at revurdere det kulturelle økosystems eksistensberettigelse.

Selvom YouTube engang imellem har været et talerør for unge mennesker, der gerne vil høres – især når det gælder om at opbygge fællesskaber blandt marginaliserede og underrepræsenterede grupper – består YouTube mest af stjerner som Alissa Violet, FaZe Banks, Paul-brødrene, PewDiePie og Jenna Marbles, der tjener urimeligt store penge på at lægge letfordøjelige montager af deres liv op, om det så er Jackass-agtige stunts, interview med deres venner, optagelser af dem, der laver “udfordringer” eller simpelthen bare dem, der bærer deres iPhone X rundt på en selfiestang og filmer, hvor fucking luksus deres dagligdag er. Den generation, som vokser op sammen med YouTube, må peake på et eller andet tidspunkt, og opmærksomheden bliver kun ved, så længe idolerne kan blive ved med at levere.

Hvilket bringer os videre til Logan Paul: Han er en vanvittigt populær YouTube-stjerne, der i de døende øjeblikke af 2017, besluttede sig for at lægge en video op fra sin seneste ferie i Tokyo, hvor ham og hans venner havde hyret en tourguide til at vise dem Aokigahara Forest.

Paul påstår, at de var interesseret i stedet på grund af de overnaturlige elementer, men stedet er mest kendt for at være et sted, hvor folk tager hen for at begå selvmord. Det er uden tvivl ikke et sted, hvor man tager hen for at jagte spøgelser. Jeg vil ikke påstå, at jeg kender Logan Paul eller ved, hvad der har fået ham til at lave videoen, men en ting er sikkert: Ham og hans venner fandt en person, som åbenbart havde taget sit eget liv. Hos Independent kan du se et stykke af videoen, som nu er blevet slettet, og her ser man Pauls skræmte reaktion, da han opdager et dødt menneske.

Selvom de fandt et dødt menneske, og han reagerede som han gjorde, valgte Paul stadig at redigere videoen og lægge den på YouTube. Han promoverede også videoen præcis, som han plejer, og hans komplette mangel på medfølelse og anstændighed er virkelig uhyggelig. Det førte til to undskyldninger, som bare ikke hjælper noget som helst.

Pauls opførsel er ikke særlig overraskende, hvis man ser på, hvad han ellers har fundet på af øretæveindbydende idioti. Både Logan og hans bror Jake startede på Vine, inden de flyttede til YouTube, og Logan har tjent millioner på at lave stunts og kaste sig ud i usmagelige tossestreger, som skal underholde hans hær af følgere – eller hans “logang” som han kalder dem. I hans video “Why 2017 Was the Best Year Of My Life” viser han alle de materielle goder, han har fået i løbet af året, det er blandt andet et kæmpe hus til 40 millioner kroner, et Rolex og en bil han kalder “The Yeti.”

I samme video gennemgår han højdepunkter fra 2017, som da han fakede sin egen død, da han sendte en af sine venner med posten i en kuffert, og da han kom i store problemer med de italienske myndigheder, fordi ham og Jake forsøgte at flyve en drone ind over Colosseum. Så selvom vi stadig ikke ved, hvordan den seneste skandale kommer til at påvirke hans karriere, så tyder fortiden på, at den slags opførsel kun får folk til at elske ham mere. Hvorfor skulle han stoppe nu?

Efter et par dage med stilhed udsendte YouTube en pressemeddelelse, hvor de fordømte Logan Pauls opførsel. “Mange af jer har været frustrerede over vores manglende kommunikation omkring emnet. Det er med rette. Selvmord er ikke for sjov, og det må aldrig bruges til at få views. Kanalen brød vores regler, vi reagerede, og nu ser vi på, om det skal have yderligere konsekvenser. Det har taget lang tid at komme med en reaktion fra vores side, men vi har lyttet til alle jeres kommentarer. Vi ved, at en enkelt brugers handlinger kan påvirke hele fællesskabet, så vi vil tage yderligere tiltag snart, for at sikre at den slags video ikke kan cirkulere igen.”

Logan Paul har siden oplevet nogle mere alvorlige konsekvenser. Han er blevet fjernet fra den populære YouTube Red-komedieserie Foursome, og han er ikke længere en del af Googles Preferred-program (som påvirker, hvordan virksomheder reklamerer på kanalen), og YouTube har indtil videre skrinlagt alle projekter med ham.

Paul er heller ikke den eneste YouTube-stjerne, der har været vanvittigt populær og beundret, selvom de har været involveret i meget, meget alvorlige skandaler. PewDiePie er en af de mest populære YouTubere overhovedet, og han har tidligere forsøgt at undskylde for sin brug af både racistisk og antisemitisk sprog i sine videoer. Tidligere på ugen blev YouTuberen Shane Dawson anklaget for pædofili, efter en gammel podcast dukkede op, hvor han beskrev en 6-årig som “sexet”. Og den succesfulde YouTuber DaddyOFive har opbygget et brand ved at lave “pranks” på sine børn, der har nået et niveau, hvor det minder mere om børnemishandling end bare underholdning.

Paul har bestemt oplevet den voldsommeste reaktion i efterdønningerne af sin seneste skandale, og det er bemærkelsesværdigt, at YouTubes reaktioner over for tidligere overtrædelser af reglerne og almindelig pli har været meget blandede. Efter PewDiePie racistiske kommentarer blev både hans partnerskab med det Disney-ejede studie Maker og hans YouTube-realityserie Scare PewDiePie lagt ned, men YouTube har endnu ikke haft nogle kommentarer til kontroverserne om Shane Daweson, og de har heller ikke reageret på, at DaddyOFive har mistet forældremyndigheden over sine to børn, efter ham og hans kone er blevet anklaget for at forsømme en mindreårig.

Generelt virker det ikke til, at der er den store kontrol med YouTubes kultur, før det er for sent. Når det indhold, der bærer siden, ikke passer overens med resten af samfundets normer for ordentlig opførsel, så bliver vi nødt til at stille spørgsmålstegn til, om den bør eksistere overhovedet. Tænk på det på den her måde: Hvis du fandt et lig i virkeligheden, ville du ringe til politiet eller ikke begynde at filme? Hvorfor skal YouTubere ikke leve op til samme standarder som os andre?