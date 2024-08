Yung Leans “Red Bottom Sky”-video er virkelig mærkelig på en god måde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Chillwavens svenske konge er tilbage med en musikvideo til “Red Bottom Sky”, et af de mest markante numre fra hans nyeste lp, Stranger. Tracket er som et koncentrat af Yung Lean: det er tåget og underspillet iørefaldende, men det er også præget af et tydeligt klarsyn hele vejen igennem. Det er noget af det bedste, han nogensinde har lavet.

Videos by VICE

Videon er så mærkelig, som man kunne håbe på fra Lean (hvilket betyder meget). Hovedpersonen selv sidder ved et lejrbål (der er en motorsav, jeg ved ikke rigtigt hvorfor), før han opdager en mærkelig magisk kiste i skoven, der i virkeligheden viser sig at være en hemmelig tunnel til et mærkeligt hus, hvor der er nogle fyre fra fortiden, der hænger ud. Hans medskuespiller er en fritte. Se den herunder!