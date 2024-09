10 Dinge, die Idioten zu weiblichen DJs sagen

Einst hatte die Huffington Post ein paar ziemlich entmutigende Statistiken über Frauen im Musikbusiness veröffentlicht: Einer weiteren Studie zufolge waren nur zehn Prozent aller Performer auf den Festivals weltweit weiblich und auch unter den Musikern der Labels waren nur 9,3 Prozent Frauen. Diesen desaströsen Status Quo verbildlichte das Dance Music Label Spinnin’ Records, indem sie ein Foto von einem CD-J, der einer Herdplatte ähnelte, twitterten mit der Bildunterschrift: “Thanks @PioneerDJ for finally developing a CD-J suitable for women.” Elegant.



Als Musikjournalistin hänge ich nun schon seit fast sieben Jahren in einer Szene ab, die fast ausschließlich aus männlichen DJs besteht. Neben unzähligen Telefon-Interviews mit alten Hasen wie Mala und Jungspunten wie Jaques Greene, Zugang zu Afterpartys, Backstage-Pässen und Festivals, bin ich nur allzu vertraut mit der alten “Sexismus in der DJ-Kultur”-Debatte. Außerdem lege ich manchmal in meiner Heimatstadt bei einer vor Testosteron überschäumenden Veranstaltung – eine Drum’n’Bass-Party namens FUZZ – auf. Also wenn ich sage, dass ich so einiges gehört habe, meine ich, dass ich so einiges erlebt habe.

Bevor wir zurückgehen und uns die dümmsten Sachen anschauen, die ich und andere weibliche DJs uns von Typen anhören mussten, möchte ich noch kurz erwähnen, dass nicht alle Typen in der Szene Schweine sind – viele haben einfach keine Ahnung. Am besten, das habe ich gelernt, geht man mit Frauenfeindlichkeit um, indem man einfach lacht und weggeht, was aber nicht bedeutet, dass man nicht schlagfertig zurückkommen kann. Und hier jetzt die zehn der schwächsten Dinge, die sich weibliche DJs anhören müssen.

1. “Ich will dich buchen. Die Leute lieben weibliche DJs.”

Von Zeit zu Zeit trifft man auf männliche Promoter, denen es wirklich scheißegal ist, was du für einen Sound auflegst, oder sogar wie du aussiehst. Sie sehen dich als seltenes Gebrauchsgut – und du kannst davon profitieren. Du solltest dir bei deinen Gigs ernsthaft Mühe geben, sonst wirst du weiterhin aufgrund deiner Brüste gebucht.

2. “Hast du den Track von deinem Freund?”

Die Musikauswahl ist der größte Teil der Arbeit. Wenn eine Lady so weit in die Tiefen des Techno eingedrungen ist, muss es ja einen nerdigen Typen geben, der die Fäden der Setlist zieht. Zumindest nach der Meinung dieser Idioten.

3. “Ich wette, die Crowd würde es so feiern, wenn du mehr Haut zeigen würdest.”

Dieser Spruch ist aus offensichtlichen Gründen widerlich. Anderseits ist er auch lustig, weil die meisten DJ-Pulte in irgendeiner dunklen Ecke stehen, wo dich sowieso niemand sehen kann. Aber klar doch, ich zeige euch gerne meine heißen nackten Unterarme, wenn ihr dafür die Fresse haltet und tanzt.

4. “Findest du es nicht irgendwie komisch, DJ Slugos „Pussy Licking” zu spielen, da du selbst ‘ne Pussy hast?”

Naja, also welche Frau unterstützt denn bitte nicht die Sache mit dem Biber und der Zunge, hä?

5. “Du bist unter den Top 3 meiner liebsten DJanes.”

Oh cool, also hast du eine extra iTunes-Playlist für uns angelegt?

6. “Wenn du mich ein bisschen eher ranlässt, gebe ich dir was von meinem Koks.”

Ja, es gibt diese Kokser, die wirklich alles für eine Gratis-Nase machen würden. Aber kein weiblicher DJ mit Selbstachtung würde jemals die Decks für Drogen aufgeben.

7. “Tolles Set. Wollen wir in mein Hotelzimmer gehen?”

Das ist der ultimative Mindfuck: ein Typ sieht wie du mit deinem Set fertig bist, und denkt immer noch, du wärst ein Groupie.

8. “Warte, ich zeige dir, wie man den Mixer richtig einstellt.”

Merkwürdig gönnerhaft und herablassend, vor allem wenn du längst gebucht wurdest, um eine Show zu spielen.

9. “Du hast ja ganz schön viel Ghetto House gespielt, wo die ganze Zeit „Bitch” gesagt wird. Und ich darf eine Frau nicht „Bitch” nennen, oder wie?”

Ich bin vielleicht keine Schulbuch-Feministin, aber ich weiß, dass es immer vom Kontext abhängt, ob ein Wort angemessen ist oder nicht. Ich tanze zu vielen uncharmanten Lyrics – nicht weil ich sie mag, sondern weil ich sie damit nicht bestärke – was noch lange nicht heißt, dass ich mir das von dir anhören muss.

10. “Ich mache eine Ladys Night. Willst du auflegen?”

Wenn du gerade erst anfängst, kannst du das als eine Gelegenheit ansehen, ein bisschen Kohle zu verdienen. Wenn du aber schon länger dabei bist, sagen wir ein Jahr, dann hör auf meinen Ratschlag und lass den Typen einfach stehen. Das hier ist der schlimmste Kränkung der Ehre.

