10 Fragen an eine Theologin, die du schon immer stellen wolltest

Religion ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur. Nicht nur, dass wir von allen Seiten durch Kirchturmglocken beschallt werden, auch unsere unterbewussten Entscheidungen und Wertevorstellungen sind stark durch die christliche Religion beeinflusst. Egal wie sehr wir den Heiligen Geist zum Teufel wünschen, wir sind unweigerlich in unserem Handeln und Denken von der Bibel geprägt.

Gerade aus diesen Gründen ist die Religion für Ida Maria Jaritz keine Privatsache. Nur durch guten Religionsunterricht könne man verhindern, dass Kinder von irgendwelchen Fanatikern vereinnahmt würden. Die 24-Jährige studiert Englisch und Theologie in Graz und an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz, ihre Familie ist nicht religiös, und einer ihrer Mitbewohner überzeugter Atheist. Aber das stört sie gar nicht. Wir wollten fragen, wie sich Theologie und Studentenleben verbinden lassen, ob es eine Hölle gibt und ob man da reinkommt, wenn man Sex vor der Ehe hat.

VICE: Findest du es nicht komisch, dass du dein Leben nach jemandem ausrichtest, der vielleicht gar nicht existiert?

Ida Maria Jaritz: Für Außenstehende, die noch nicht zu Gott gefunden haben, mag das vielleicht echt seltsam wirken. Aber zum Glück ist es für mich eine absolute Gewissheit, dass Gott existiert und Jesus unser Retter ist. Daran zweifle ich nicht mehr und das empfinde ich als großen Segen. An Religion an sich und der Kirche arbeite ich mich aber noch ein bisschen ab.

Stimmt es, dass im Alten Testament viele erotische Stellen waren, die dann gestrichen wurden?

Nein, das stimmt so nicht. Die Bibel ist immer noch ein hoch erotisches Buch mit ein paar sehr heißen Stellen. Am Anfang war das Wort und mit dem Wort auch gleich der Sex. Gerade im Alten beziehungsweise Ersten Testament können wir durch Funde wie in Qumran feststellen, dass sich hier vergleichsweise wenig verändert hat.

Hast du Sex vor der Ehe?

Ja, ich hatte schon Sex ohne Trauschein. Lange war das für mich auch überhaupt kein Thema und die Vorstellung, damit zu warten, total veraltet und weitestgehend absurd. Gerade aber durch mein Studium der Theologie des Leibes, von Papst Johannes Paul II, ist mir bewusst geworden, dass ich der Sexualität und Zwischenmenschlichkeit damit aber ihren tieferen Sinn raube.

Warum ist es für dich keine Sünde, Sex vor der Ehe zu haben?

Wichtig ist, dass sich jeder seiner Sexualität bewusst ist und informierte Entscheidungen trifft. Einfach “nur so” zu machen, weil alle machen, halte ich für eine schlechte Idee. Die Bibel sagt über Sex vor der Ehe im wesentlichen auch überhaupt nichts und wenn man wirklich konsequent biblische Sexualität heute leben wollte, dann müsste man Mädchen mit 12, 13 Jahren verheiraten und sexuell aktiv werden lassen.

Glaubst du, dass es eine Hölle gibt?

Ja, auch wenn ich mir sie nicht wie die Bildmaler im Mittelalter wie eine Folterkammer vorstelle. Ich glaube, dass alles, was wir tun, Auswirkungen auf unser Herz hat und dass Unrecht nicht einfach verfällt, wenn unser Körper stirbt. Diese Urgewissheit haben übrigens alle großen Religionen gemeinsam. Die Hölle ist das, was mit unserem Herzen passiert, wenn wir uns immer weiter im Bösen verlieren und uns von Gott immer weiter abwenden.

Woran glaubst du nicht, die Kirche aber schon?

Meistens stoße ich mich weniger an Glaubensinhalten und mehr an Verwaltungsfragen wie der Kirchensteuer. Das ist absoluter Blödsinn und wird sicher auch nicht mehr lange in dieser Form möglich sein. Das Italienische Modell der Kultursteuer finde ich da viel attraktiver und zukunftsträchtiger.

Was hältst du davon, dass es keine weiblichen Pfarrer gibt?

Es gibt sie ja. Nur nicht in der Katholischen Kirche. Ich persönlich habe nicht unbedingt den Wunsch, Pfarrerin zu werden. Im Grunde gibt es auch eigentlich nur einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Theologen, der Pfarrer wird, und den übrigen TheologInnen: Pfarrer können die Sakramente spenden und LaientheologInnen nicht. Biblisch kann man das rein männliche Priestertum jedenfalls nicht begründen. Biblisch tut man sich jedenfalls immer schwerer das reine männliche Priestertum zu untermauern, auch wenn ich viele der inner-kirchlichen Erklärungen einleuchtend finde.

Könntest du mit jemandem eine Beziehung eingehen, der nicht religiös ist?

Auf Dauer wird es wohl aus mehreren Gründen schwierig. Für mich soll eine Beziehung schon auf die Ehe hinauslaufen und wenn diese dann für beide Parteien eine andere Bedeutung hat, ist das eher problematisch. Außerdem ist es mir enorm wichtig, dass Gott in unserem Leben und in der Beziehung an erster Stelle steht. Das wäre dann ja für meinen nicht-gläubigen Partner so nicht möglich.

Glaubst du an die Evolutionstheorie?

Die Evolutionstheorie beschäftigt sich – vereinfacht gesagt – mit der Frage, wie aus einer Zelle eine andere entstanden ist. Das berührt meinen Glauben jetzt eigentlich relativ wenig und widerspricht dem auch nicht. Sie beschäftigt sich nicht mit dem Sinn des Lebens und ist keine geistliche Deutung nach dem großen “Wieso, Weshalb, Warum”.

Was hältst du von Homosexuellen?

Ich persönlich fühle mich nicht zu Frauen hingezogen, aber gerade auch deswegen erlaube ich mir absolut kein Urteil über die Liebe anderer Menschen. Mein Cousin hat diesen Sommer seinen langjährigen Partner geheiratet und diese Verbindung erhielt den kirchlichen Segen. Ich fand das wunderschön. In der Kirche ist Platz für die Liebe, auch für die gleichgeschlechtliche. Mit mir studieren auch homosexuelle Theologen. Die Kirche war und ist immer schon schwul. Das Einzige was an alldem falsch ist, ist Homosexualität zu verurteilen. Homosexualität ist Teil der Schöpfung. Wer etwas anderes behauptet ist schlecht informiert.

