10 Fragen an einen TikToker, die du dich niemals trauen würdest zu stellen

Abdirahman Said Ali lebt den Corona-Traum. Während der Pandemie hat der heute 23-Jährige sein Wirtschaftsstudium in Bremen abgebrochen und ein Profil bei TikTok eröffnet. Und dort ist er ziemlich erfolgreich. Unter dem Namen abdirackzman hat er bis heute 1,4 Millionen Follower gesammelt, die sich auf TikTok seine Sketch-Comedy ansehen. Dabei nimmt er sich Themen aus Popkultur, HipHop und Sport vor. Sein Wirtschaftsstudium braucht Abdi heute nicht mehr, er kann von seinen Videos leben.

Wir haben Fragen.

VICE: Wie peinlich ist es, wenn dich Leute öffentlich beim Filmen von TikToks beobachten?

Abdi Raman Ali: Früher war mir das sehr, sehr peinlich. Wenn ich draußen ein Video aufgenommen habe, habe ich immer gewartet, bis die Luft rein ist und kein Mensch weit und breit zu sehen war. Mittlerweile juckt es mich überhaupt nicht mehr, wenn mich jemand beim Aufnehmen sieht. Ich habe mich dieser Situation schon so oft ausgesetzt, dass sie mir nicht mehr unangenehm ist.

Auch bei VICE: Wir haben eine Konferenz für Krypto-Millionäre gecrashed

Wie viel Geld verdienst du mit TikTok?

Ich weiß gar nicht, wie viel ich arbeite, auf jeden Fall weniger als 40 Stunden. Und dafür verdiene ich ganz gut. Ich lebe nicht im absoluten Luxus, ich fahre keinen Porsche oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel ein neues Mikro kaufe, gucke ich da nicht mehr wie früher auf den Preis, sondern kaufe es einfach.

Welcher Hate-Kommentar hat dich am meisten getroffen?

Ein Kommentar, an den ich heute noch denken muss, was gar nicht so fies. Ich hatte mir ultra viel Mühe für ein Video gegeben und dann hat einer kommentiert “Check ich nicht”. Das war kein Hate, aber es ist natürlich total frustrierend, wenn man Stunden in ein Video steckt und die Idee dahinter nicht verstanden wird. Dann haben noch andere geschrieben “Ich checks auch nicht” und ich dachte: Oh man, alles umsonst. Hate-Kommentare kratzen schon an mir. Auch wenn ich hunderte nette Kommentare sehe, fällt mir der eine negative am stärksten auf. Auch, weil ich zum Glück wirklich wenige Hate-Kommentare bekomme.

Musst du dich andauernd für deinen Job rechtfertigen?

Meine Freunde haben meinen Job direkt verstanden und mich ernst genommen, aber meine Mutter war einfach nur verwirrt und hat mich gefragt, was mit meinem Studium ist. Inzwischen blickt sie das aber komplett und supportet mich auch voll. Ich kann sie auch verstehen, weil ich in erster Linie Spaß habe, wenn ich arbeite. Also nicht falsch verstehen: Ich denke natürlich total viel über meinen Content nach und es steckt sehr viel Arbeit dahinter, aber es fühlt sich einfach nicht wie ein Job an. Das ist mein Hobby und ich habe Glück, dass ich damit Geld verdienen kann. Als Content Creator möchte ich natürlich trotzdem ernst genommen werden. Einmal hat mich ein Mann gefragt, was ich beruflich mache und seine Reaktion war: “Cooler Nebenverdienst”, als ich meinte, dass ich Videos für Social Media mache. Da dachte ich dann: Äh nein, das ist schon ein richtiger Job mit einem guten Gehalt.

Für welches TikTok hättest du verdient, gecancelt zu werden?

Meine TikToks sind manchmal schon ein bisschen in-your-face. Ich mache mich viel über Leute lustig, aber das sind alles Figuren und am meisten mache ich mich über mich selbst lustig. Meine TikToks sind nie böse gemeint. Ich möchte niemanden verletzen und das merkt man glaube ich auch. Ich lebe auch nicht in einer generellen Angst, gecancelt zu werden. Bei Markenkooperationen achte ich natürlich auf die Skripte und wenn da was nicht passt, sage ich auch, dass ich das anders formulieren würde. Wenn ich mir heute meine ersten TikToks ansehe, finde ich die auch Jahre später noch total OK. Die waren manchmal vielleicht weniger lustig, aber nicht unangenehm.

Wie viele Menschen sliden dir täglich in die DMs und wie oft nutzt du das aus?

Ich bekomme täglich Nachrichten, aber ich habe das noch nie ausgenutzt. Ich habe noch nie einen Fan gedatet. Mittlerweile schaffe ich es gar nicht mehr, alle Nachrichten zu lesen. Ich dachte immer, dass ich für immer alle Nachrichten an mich beantworten würde. Das ging noch mit 10.000 Followern. Bei 20.000 wurde es dann schon ein bisschen viel und bei 30.000 habe ich aufgegeben.

Ab wann wird es creepy, als erwachsener Mann auf einer Plattform mit so junger Zielgruppe aktiv zu sein?

Ich glaube, TikTok ist gar nicht mehr nur diese Teenager-Plattform, wo Leute tanzen. Auf TikTok kann man sich von allen möglichen Menschen zu allen möglichen Themen Content ansehen. Deshalb finde ich es gar nicht creepy. Es gibt natürlich auch creepy Content auf TikTok, aber den gibt es auch auf anderen Plattformen.

Was bedeutet dein Erfolg bei TikTok für deine Privatsphäre?

Die leidet. Ich werde eigentlich immer von irgendwem erkannt, wenn ich draußen unterwegs bin. Das ist meistens auch total OK. Aber wenn ich am Wochenende in Schlabberhose nur kurz draußen etwas zum Essen besorgen möchte und dann nach einem Foto gefragt werde … Das ist mir dann schon unangenehm und ich denke: Muss das jetzt sein? Aber ich mache das Foto dann trotzdem, auch wenn ich gerade eigentlich keine Lust darauf habe. Das gehört zum Job dazu und ich mache demjenigen dann eine echte Freude.

Bereust du es manchmal, in die Öffentlichkeit gegangen zu sein?

Ich bereue das auf keinen Fall, aber ich habe zugegebenermaßen nicht damit gerechnet, dass alles so schnell so große Ausmaße annimmt. Dass man so stark in der Öffentlichkeit steht, überall erkannt wird. Das habe ich etwas unterschätzt. Dennoch: Da wollte ich hin. Das war eines meiner Ziele und ich bereue es daher nicht.

Was machst du, wenn du mal eine Blockade hast und dir absolut nichts für ein neues Video einfällt?

Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich gehe dann einfach duschen. Dabei kommen mir immer wieder neue Ideen. Ich weiß auch nicht, warum das immer wieder funktioniert. Irgendwas passiert da mit mir. Wenn ich ein eigenes Studio beziehen würde, müsste da auch auf jeden Fall eine Dusche drin sein. Das wäre das Allerwichtigste.

Folge VICE auf Facebook, TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat.